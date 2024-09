WhatsApp: por estas razones pueden suspender su cuenta o número en 2024

Inactividad : Sin abrir la aplicación durante cuatro meses, WhatsApp eliminará la cuenta. No es necesario enviar mensajes, solo con abrir la app y estar conectado a Internet, se evitará que la suspendan.

Uso de apps no oficiales: Usar versiones modificadas de la aplicación como WhatsApp Plus, GBWhatsApp o similares, la cuenta puede ser suspendida temporalmente. En caso de reincidencia, la suspensión podría ser definitiva. También ocurre si se utilizan apps como WaTweaker para forzar funciones no permitidas.