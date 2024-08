Xbox anuncia fecha de venta de sus nuevas consolas: ¿cuándo estarán disponibles?

Xbox, la empresa de Microsoft en los videojuegos, presentó en noviembre de 2020 la Xbox Series X (negra) y Xbox series S (blanca). Juntas han vendido un poco más de 25 millones de unidades alrededor de todo el mundo. Foto: Agencia AFP

Xbox hace parte del triángulo de compañías que desde el inicio del siglo XXI domina el negocio de las consolas caseras. Hace más de 20 años Microsoft creyó que Sony amenazaba su hegemonía en el mercado de los computadores personales (PC) con su exitosa PlayStation 1 y su apabullante PlayStation 2. En ese momento, la compañía fundada por Bill Gates trasladó la potencia de sus ordenadores a las plataformas de juegos y aunque desde su primera generación hasta la más reciente ha sido así, eso no se ha traducido en más ventas que la competencia.

Xbox siempre ha estado a la sombra de PlayStation y Nintendo, la primera con un corto, pero exitoso andar por esta industria y la segunda con una tradición de décadas que se ha mantenido interesante a pesar del paso del tiempo. La primera consola con la X verde como insignia apenas llegó a los 24 millones de unidades, la segunda fue la más vendida de la historia de la empresa, pero ni así pudo ganarle a la PlayStation 3 ni la famosa Nintendo Wii que superó los 100 millones de unidades comercializadas.

A la Xbox 360 le siguió la Xbox One que tampoco pudo acercarse mucho a la PlayStation 4 y se tuvo que conformar con ganarle a la Nintendo Wii U. Y finalmente, en 2020 se estrenó la Xbox Series X|S, una familia de sistemas que autodenomina el modelo X como “la consola más potente del mundo″. Sin embargo, las ventas no han sido favorables y los 63 millones de la PlayStation 5 y los aplastantes 143 millones de la Nintendo Switch hacen pensar a muchos que Xbox no seguirá invirtiendo en este negocio.

No obstante, este miércoles 21 de agosto de 2024 la división dedicada a los videojuegos de Microsoft anunció la fecha de salida de un nuevo paquetes de consolas Series X|S. El anuncio ya se había hecho oficial durante el Xbox Showcase del 10 de junio, pero hacía falta el día exacto en que los fieles fanáticos de esta compañía pudieran encontrar las nuevas consolas en los anaqueles. Además, esto es lo que podría costar cada una de las tres versiones presentadas por la empresa estadounidense.

Three new consoles, endless possibilities 🌌



Pre-order a new Xbox Series X|S today: https://t.co/1EoIR2A8Hx pic.twitter.com/8PFJN0eN7c — Xbox (@Xbox) August 21, 2024

¿Cuándo saldrán al mercado las nuevas consolas de Xbox?

La Xbox Series S blanca de 1 TB, la Xbox Series X blanca de 1 TB y la Xbox Series X negra de 2 TB llegarán a las tiendas el próximo 15 de octubre de 2024. La primera plataforma es una revisión de la versión original lanzada en 2020 que tenía capacidad de almacenamiento de 512 GB. La segunda es un modelo que atiende a la necesidad de un segundo color para la consola original de hace cuatro años. Y el tercero es un modelo completamente nuevo con el máximo de capacidad disponible, y un nuevo diseño.

La única de estas nuevas integrantes a la familia X que tendrá lector de disco óptico será la Xbox Series X negra de 2 TB, para así darle mucho más protagonismo a los juegos digitales, ofrecidos en la popular membresía mensual de Xbox Game Pass.

Con respecto a los precios, la Xbox Series S blanca de 1 TB es la única que está disponible para reservar en Colombia. Su costo es de 2,3 millones de pesos, y parece que va a ser la apuesta de Microsoft en el mercado latinoamericano. Con respecto al precio de las otras dos plataformas no hay información disponible desde la página web oficial del fabricante en territorio colombiano.

Let’s continue making gaming more accessible.​



Introducing the configurable, wired Xbox Adaptive Joystick: https://t.co/JfdETxYdi6 pic.twitter.com/Dh7kNYRJ5F — Xbox (@Xbox) August 21, 2024

Nuevo control de Xbox

Por último, la compañía de la X verde anunció un nuevo mando pensado para las personas de movilidad reducida. Se trata del nuevo Xbox Adaptive Joystick que se puede conectar inalámbricamente a cualquier mando de Series X|S, incluso al Xbox Adaptive Controller que es otro de los accesorios diseñados para personas con movilidad reducida.

Estos dos artefactos permiten multiplicar la manera de jugar, ya que no reduce la interacción del jugador a oprimir botones, sino que incluye sensores y superficies que pueden utilizarse con otras partes del cuerpo diferentes a la yema de los dedos. Por sí solo, el Xbox Adaptive Joystick se puede conectar directamente a la consola para navegar por el menú de inicio y para activar la función Xbox Controller Assist que sirve para jugar con la ayuda de otro gamer.

Saldrá a la venta en enero de 2025 y tendrá un precio de 30 dólares, unos 120.000 pesos colombianos. Además, Xbox presentó una amplia gama de almohadillas para el mando que permiten que lugares del cuerpo como la barbilla se conviertan en instrumentos de gaming, y no requiera de mucha fuerza para poder disfrutar interactuar con los videojuegos.