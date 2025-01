Xbox disminuyó sus ingresos casi un 10% y más de un 20% en la venta de consolas

Xbox es uno de los tres fabricantes más importantes en la industria de los videojuegos desde hace un cuarto de siglo. Foto: Pexels

A finales de 1980 e inicios de 1990, Microsoft, en cabeza del multimillonario Bill Gates, ya había creado algunos de los juegos para PC más populares de la época. Microsoft Flight Simulator y Age of Empires era una ventana recurrente en cualquier computador con sistema operativo Windows. Con esto, la empresa estadounidense estaba muy cómoda.

Sin embargo, en el 2000 todo cambió para los norteamericanos con la llegada de la PlayStation 2. Si bien Gates nunca había mostrado interese por la industria de los videojuegos y ya se podía jugar en PC, Microsoft vio amenazada su posición en el mercado por la nueva consola de Sony. Con esto en mente dio rienda suelta el proyecto DirectX Box.

Ese nombre se transformó con el tiempo y terminó dando lugar a la primera consola de Microsoft, la Xbox o X verde para los amigos. ¿Por qué Microsoft estaba tan preocupado con la PS2? Si bien esta plataforma solo funcionaba como sistema de juegos, integraba un sistema operativo llamado Linux que podía establecerse como el nuevo estándar del mercado.

Así fue como en 2001, Microsoft presentó su nueva consola, la cual competiría con la mencionada plataforma de Sony y la Nintendo GameCube. Con la primera perdió por más de 130 millones de unidades vendidas, pero a la segunda le ganó. Esto fue un buen presagio, pues un debutante como Microsoft se había puesto a la par de Nintendo en una generación.

No obstante, y a pesar de la determinación de Bill Gates de entrar al negocio del Gaming, ninguna consola de Xbox ha logrado ganar una generación. Ni Xbox 360, ni Xbox One se ha impuesto a su competencia y la actual Xbox Series X|S parece estar caminando en otra dirección. La meta ya no es vender más consolas y los resultados recientes lo comprueban.

De octubre a diciembre de 2024, Microsoft Gaming, la división de videojuegos de la compañía fundada por Gates, registró una caída del 7% en sus ingresos con respecto al mismo periodo de 2023. En total fueron más de 6.000 millones de dólares generados, 530 millones menos que el año anterior.

Xbox le atribuye este descenso en los ingresos a la disminución del 29% en la venta de consolas. No hay que olvidar que de la novena generación, Xbox Series X|S es la peor vendida con 30 millones de unidades, muy lejos de los 63 millones de la PlayStation 5 y a años luz de la Nintendo Switch que contabiliza 147 millones de unidades.

Aun así, los ingresos por concepto de servicios y software de Microsoft registró un aumento del 2% en 2024 con respecto a 2023. En este rubro es donde se tiene en cuenta lo logrado por títulos propiedad de Xbox y su membresía por suscripción, Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass, el Netflix de los videojuegos

Durante la presentación de estos resultados financieros, Satya Nadella, CEO de Microsoft, expresó que su enfoque está en mejorar la rentabilidad del negocio. Objetivo que pueden lograr potenciando su contenido y servicios de plataforma con márgenes de ganancia más altos que las consolas.

Uno de los responsables de ese aumento en la rentabilidad fue Call of Duty: Black Ops 6, el juego de Activision Blizzard, estudio propiedad de Xbox, que se estrenó desde el día uno en el servicio de Xbox Game Pass. Sin embargo, también estuvo disponible en PlayStation 5.

Paradógicamente, el 64% del dinero ingresado por la venta de esta y otras entregas, propiedad de Xbox, vinieron de jugadores de Sony y sus sistemas PlayStation. Dándole la razón a Xbox por tener tantas IP’s importantes en el Gaming bajo su mando.

El juego en la nube es el futuro para Xbox

En otros datos relevantes del informe, el servicio de Xbox Cloud Gaming, juego en la nube, sigue creciendo en popularidad y registró de octubre a diciembre 140 millones de horas emitidas. Además, Xbox Game Pass amplió su base de clientes de PC en un 30%.

Finalmente y según Ampere, Microsoft mantuvo su lugar como el mayor editor de videojuegos del mundo con 465 millones de dólares gastados en este ítem. Se posicionó por encima de Electronic Arts, el más famoso creador de juegos deportivos, que registró 366 millones.

En conclusión, la X verde sigue vigente en la industria y contrario a lo que muchos pensaban no ha dicho su última palabra. Si bien ya no compite ni competirá de la misma forma contra Nintendo y PlayStation, dará mucho de que hablar y muchas ganancias que contabilizar.