YouTube: 20 años de la plataforma de videos que revolucionó el contenido digital

Hoy es natural abrir YouTube para ver un tutorial de cocina, un blog personal de algún influencer, el resumen de un partido de fútbol y hasta la transmisión en directo de un nuevo videojuego. Sin embargo, hace dos décadas esas actividades, que ahora son tan cotidianas, eran una utopía, pues no existía una plataforma que reuniera todo ese contenido.

Hasta que el 14 de febrero de 2005 Steve Chen, Jawed Karim y Chad Hurley fundaron una plataforma de videos llamada YouTube. Ese mismo año, pero el 23 de abril se subió a la página el primer video en su historia. Se trataba de un corto de apenas 19 segundos, aún disponible en el sitio web, en el que se puede ver a Karim visitando un zoológico.

La intención del video era probar que subir un video y reproducirlo era tan fácil para los fundadores de YouTube como para cualquier otra persona. Nunca imaginaron que esos simples 19 segundos se convertirían en el comienzo de una historia inmortal para internet, la tecnología y por supuesto el mundo. A partir de allí, su popularidad subió como la espuma de una cerveza.

Los tres fundadores de la plataforma se conocieron trabajando para PayPal, uno de los primeros intentos de Elon Musk por volverse millonario. La idea vino a sus cabezas luego de experimentar la dificultad de compartirse videos de una fiesta en San Francisco, California. Aunque años después Karim, quien aparece en el primer video, dijo en una entrevista que la idea original era crear un sitio para citas que calificará los videos publicados por los usuarios.

Sea cual sea la motivación original, al poco tiempo de publicarse el primer video los usuarios comenzaron a subir cualquier tipo de contenido. Algo que desprestigio la intención inicial de los fundadores, pero que sin duda contribuyó a la popularidad de YouTube. Otra de las razones del repentino éxito fue la facilidad de postear los enlaces de los videos en Myspace, una de las redes sociales más utilizadas por aquellos años.

Para finales de 2005, YouTube era visitado 50 millones de veces cada día además de atraer la atención de marcas importantes como Nike que comenzó a publicar su contenido en la plataforma. A un año de estar funcionando, ya era la décima página web más visitada en Estados Unidos y tenía un valor de mercado entre los US $600 y los US $1.000 millones.

“Solo un tonto compraría YouTube”

No obstante, no todo era miel sobre hojuelas para YouTube, pues enfrentaba problemas con algunas casas discográficas por violación a los derechos de autor de algunos de sus videos. Incluso, Mark Cuban, un empresario estadounidense dijo: “solo un tonto se atrevería a comprar YouTube con todos los problemas legales que eso acarrea y acarreará en el futuro”.

En octubre de 2006 apareció Google y compró la plataforma por US $1.650 millones. Para ese momento, al menos 72 millones de personas visitaban el sitio web mensualmente y YouTube ya había llegado a un acuerdo con Universal Music Group, la CBS, Sony BMG y Warner Music para distribuir sus vídeos musicales.

Dos años después, casi el 40% de los videos visualizados en internet se miraban desde el reproductor de YouTube. Aun así, los videos de la plataforma no atraían publicidad con el fin de monetizar la actividad. Por eso YouTube optó por incentivar a las productoras de cine a publicar los anuncios de sus películas en el sitio web al nivel de la calidad del cine.

Para 2009, Google enfrentaba una gran encrucijada con YouTube, pues su alto tráfico de visitas no se traducía en ganancias netas. Ese año, la página generó US $240 millones, pero gastaba más de US $700 millones en costos operativos.

En enero de 2016, YouTube amplió su sede en San Bruno y compró oficinas por US $215 millones. Su nuevo complejo tiene capacidad para 2.800 empleados. Volviendo a sus cifras, aunque YouTube mantiene a los anunciantes como su fuente de ingresos más importante, con el lanzamiento de YouTube Premium en 2023, un servicio que entre otras cosas elimina la publicidad en el sitio web, la plataforma cerró ese año con ingresos por US $31.700 millones.

¿Qué significa YouTube para el mundo actual?

Actualmente, YouTube es el segundo sitio web más visitado del mundo, después de Google Search. Entre todos sus usarios ven más de 1.000 millones de horas de videos al día. Además, existen más de 14 millones de videos en toda la plataforma.

Es tan grande el impacto de YouTube en este milenio y en la generación Z (2000-2020), la primera considerada una verdadera nativa digital, que obtuvo el premio al “Invento del Año” otorgado por la revista Times en 2006.

La compra hecha por Google hace casi dos décadas ahora está valorada en US $400.000 millones. Cada minuto se suben 500 horas de video y la plataforma cuenta con 2.500 millones de usuarios activos mensuales. Eso es casi una tercera parte de la población mundial.

Este 2025, YouTube quiere expandir aún más su influencia en el mundo y pretende convertirse en la “nueva televisión”. Todo esto bajo la impresionante cifra de 1.000 millones de horas de video diarias vistas desde TV’s inteligentes, la plataformas favorita de los usuarios. Estas son otras cifras descomunales de YouTube durante los últimos 20 años.

