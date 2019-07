Google estaría comprando derecho a usar la cara de voluntarios por US$5

-Redacción Tecnología.

Por estos días el rostro de las personas ha sido tendencia en las conversaciones tecnológicas. Uno de los debates más significativos ha sido la presunta afectación a la privacidad que representa FaceApp, el aplicativo capaz de envejecer digitalmente a sus usuarios. Pues bien, Google se suma a la conversación por medio de una inusual campaña.

El medio de comunicación tecnológica ZD Net registró la experiencia de George, un ingeniero a quien Google le hizo una extraña proposición.

Según su relato, él estaba sentado en un parque, en medio de un día soleado, cuando un hombre, que se identificó como empleado de Google le dijo: “'Hola, estamos recopilando datos para mejorar la próxima generación de desbloqueo de teléfonos de reconocimiento facial'".

¿Góogle recogiendo datos de esta forma?, se cuestionó antes de recibir un dispositivo, probablemente el modelo de un Pixel (teléfono celular de Google), que se encontraba oculto en una caja.

Lo que tuvo que hacer este ingeniero fue utilizar este dispositivo en modo selfie por cinco minutos mientras probaba diferentes ángulos de su cara. A cambio recibió US$5 representados en una tarjeta de regalo de Amazon o Starbucks.

El mismo George asegura que no leyó con detenimiento el documento que los empleados de Google le hicieron firmar previo a la realización del ejercicio. Este ingeniero asume que los datos que suministró a la compañía californiana servirán para entrenar una red neuronal para poder reconocer lo que es una cara para, posteriormente, enseñar a los teléfonos a reconocer una cara en específico y así obtener un desbloqueo por reconocimiento facial.

El hecho de que Google esté realizando este tipo de ejercicios en lugares públicos podría sugerir que están preparando un sistema de reconocimiento facial más avanzado.

Al preguntarle a George si no le preocupa que Google se haya quedado con estos datos por US$5 respondió: “Google básicamente ya tiene toda mi vida en sus servidores. Y eliminar a Google de mi vida simplemente no va a suceder desde un punto de vista práctico. Realmente no me importa la privacidad de los datos porque creo que todo es una ilusión de todos modos ".

El Espectador consultó a Google sobre la presunta realización de esta campaña de captura de datos pero no recibió una respuesta inmediata.