Google podría enfrentar demanda de US$4.300 millones en Reino Unido

El grupo que representa a los usuarios del iPhone, conocido como Google You Owe Us (Google tú nos debes), dice que la unidad de Alphabet Inc. recopiló ilegalmente información personal de las personas al evitar la configuración de privacidad por defecto del iPhone de Apple Inc.

Si bien los daños potenciales aún no se han determinado, el grupo, que incluye a 4,4 millones de personas según documentos presentados ante el tribunal en una audiencia el lunes, ha sugerido que cada individuo podría recibir 750 libras si el caso es exitoso. La compañía con sede en Mountain View, California, niega las acusaciones y argumentó en la audiencia que la disputa no pertenece en un tribunal de Londres.

La privacidad ha sido un tema candente para los fabricantes de los dispositivos más populares del mundo, desde Apple hasta Samsung Electronics Co. y Google. En 2015, Apple permitió que los usuarios del iPhone e iPad comenzaran a instalar bloqueadores de contenido, software que puede bloquear anuncios en sitios web, por ejemplo, en sus dispositivos como una manera de darles a las personas más control sobre cómo se recopilan y usan sus datos.

Dirigido por el defensor del consumidor Richard Lloyd, el grupo está solicitando permiso para que se escuche el caso como una "acción representativa", similar a una demanda colectiva estadounidense, argumentando que todos los clientes comparten los mismos intereses.

El grupo dijo que Google usó un algoritmo que permitió a los desarrolladores rastrear el historial de navegación de un usuario y recopilar información personal. El algoritmo actuó para evitar la configuración por defecto del navegador Safari de Apple, que bloquea el seguimiento de terceros mediante cookies.