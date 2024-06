Google y Samsung anuncian eventos para presentar nuevos dispositivos móviles

los dos gigantes tecnológicos dejaron tendrán presentaciones de celulares y otros dispositivos móviles. Foto: Samsung

El segundo trimestre de 2024 fue protagonizado por las capacidades de la inteligencia artificial en los servicios de las diferentes compañías tecnológicas, ya fueran en los equipos físicos, o en los productos digitales. Ahora, Samsung y Google anunciaron sus eventos para presentar los más recientes modelos en sus catálogos de dispositivos móviles.

El Unpacked de Samsung se llevará a cabo en París el 10 de julio, en la antesala de los Juegos Olímpicos 2024. Mientras que el Keynote de Google, denominado #MadeByGoogle, se realizará un mes después, el 13 de agosto en sus instalaciones de Mountain View, California.

Por el lado de Google, la empresa está liderando, junto a otras compañías como OpenAI, el desarrollo de modelos de lenguajes de inteligencia artificial. En mayo, durante su conferencia anual de desarrolladores, presentaron las diferentes versiones de Gemini y las funciones que se integrarán en los servicios de Google, sus dispositivos móviles, y la creación de aplicaciones tanto web como móviles impulsadas por IA.

En el caso de Samsung, la incorporación de Galaxy AI, el sistema de inteligencia artificial que brinda funciones a los celulares más recientes y modernos de la compañía, está destacando en el mercado por ofrecer una amplia gama de herramientas impulsadas por IA. La ecuación entre estos dos componentes busca mejorar las capacidades de los dispositivos para optimizar la experiencia de los usuarios, y Samsung lo está logrando.

Tras un comienzo de 2024 en el que los gigantes tecnológicos como Google, Apple, Samsung, OpenAI, entre otros, presentaron sus mayores cartas, ahora es el turno de brillar en el área hardware y los aparatos físicos. Además de los eventos ya confirmados, se espera que Apple también confirme fecha próximamente para la presentación de equipos nuevos.

¿Qué se espera del próximo evento de Google?

El video publicado por Google a través de su cuenta en YouTube dejó pistas de qué podríamos observar en el próximo Made By Google y por si no fuera lo suficientemente claro, expresaron en la invitación a los medios: “Estás invitado al evento Made by Google presencial en el que mostraremos lo mejor de la IA de Google, el software Android y la cartera de dispositivos Pixel”.

Lo que significa, que para los seguidores de los equipos de Google, es probable que el 13 de agosto se reciban modelos de dispositivos esperados como el Pixel 9 y el Pixel Watch 3.

El título del video AI meets IX, sugiere que además de la presentación del Pixel 9, se anunciarán más funciones y herramientas impulsadas por IA que estarán presentes en los celulares Pixel y que integrarán los dispositivos del sistema operativo de Android.

La Keynote comenzará a la 1:00 pm hora colombiana, y se puede seguir en vivo desde la página web de Google o en su canal de YouTube. En el evento del año pasado, Google presentó los teléfonos Pixel 8, el Pixel Watch 2 y mejoras de IA para Google Assistant.

¿Qué se espera del próximo evento de Samsung?

La compañía surcoreana decidió presentar su próximo Unpacked en París, Francia, y al igual que el anuncio de Google, parece dejar indicios de lo que se estará presentando el 10 de julio.

La animación, además de mostrar la Torre Eiffel, es acompañada de unas figuras plegables, similares a la de sus modelos de celulares Galaxy Z. En la sección de noticias de Samsung, la compañía confirmó “Prepárate para descubrir el poder de la IA de Galaxy, ahora infundido en la última serie Galaxy Z y en todo el ecosistema Galaxy”. También se esperan novedades sobre el Galaxy ring, el anillo inteligente que buscar ser una alternativa para los smartwatches.

Los rumores indican que los nuevos modelos Galaxy Z Fold 6 y el Z Flip 6 tendrán actualizaciones menores, con el Z Flip 6 recibiendo una batería ligeramente más grande y el Z Fold 6 con un aspecto un poco más cuadrado. Por el momento, se deberá esperar hasta el evento para conocer las sorpresas que prepara Samsung para sus usuarios en celulares.

Según el medio especializado en tecnología The Verge, es probable que se realice el lanzamiento oficial del Galaxy Ring, el cual fue presentado por primera vez en un evento a principios de 2024. Su aparición al público se realizó pocas semanas después en el Mobile World Congress 2024 en Barcelona, evento en el que El Espectador estuvo presente para conocerlo y entender sus características.

Finalmente, seguramente habrá un espacio para Galaxy AI en el próximo Unpacked. Todos los eventos y conferencias de desarrolladores de 2024 han girado en torno a la inteligencia artificial y en este caso, no será la excepción. El evento se trasmitirá en vivo a través de la página web de Samsung y se realizará a las 8:00 a.m. hora colombiana.

