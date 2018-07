Reseña de videojuegos

"Haimrik", una épica aventura hecha en Colombia

Sandra Castro*

El nombre “Haimrik” significa “príncipe de la casa” y data del medioevo francés, en donde se desarrolla esta historia, creada por Below The Game, un estudio de videojuegos santandereano que, junto con la empresa checa 1C, lanzan este título para PC en Steam, Play Station4 y XboxONE.

Cortesía - Below The Game

El publisher checo 1C y el estudio colombiano Below The Game, de Bucaramanga, lanzan un juego único en su clase, debido a las mecánicas que utiliza para navegar esta aventura del tipo puzzle. No es un juego de plataformas como cualquier otro, es un reto de lectura, adivinanzas y concentración que te mantendrá conectado a su historia.

La historia de “Haimrik”, que tiene lugar en el medioevo, pone un nuevo énfasis en las palabras: no sólo proporcionan la narración de la historia, sino que también le dan al personaje principal, un niño llamado Haimrik, los medios para progresar en su difícil viaje; prácticamente camina sobre las palabras, activando algunas de ellas y convirtiéndolas en objetos físicos. Por ejemplo, si el "fuego" lo quema hasta quedar crujiente, entonces el "agua" puede ayudarlo a apagarlo. Las divertidas, pero peligrosas aventuras de Haimrik y sus excéntricos amigos a menudo colorean de sangre su mundo de juego monocromático.

Este juego de acción y aventuras le permite al jugador convertirse en Haimrik, un joven escriba que intenta ganarse la vida en una ciudad medieval llena de guerreros, hechiceros, dragones y guerreros hechiceros que cabalgan dragones. Un libro cambia toda su vida y con la ayuda de Masamba, una leona hambrienta que lo protegerá mientras intenta comerlo constantemente, se aventurará a enfrentarse al malvado rey y sus generales de élite, los Guerreros de la Palabra.

Afortunadamente, Haimrik comanda el Poder de las Palabras Estas son las piedras en el camino y él les da vida a medida que pisa a cada una (voluntariamente o no).

Haimrik tendrá que activar las palabras correctas para vencer a los diversos enemigos que lo desafían a través de numerosos Mundos de Palabras, con nuevos acertijos que aparecen constantemente a lo largo del juego.

“Haimrik” es un título de aventura puzzle, aunque no pareciera ser un juego de plataformas que se orienta en pasar del punto A al punto B. Su enfoque es la historia y cómo el usuario la atraviesa para resolver los acertijos. “Lo que hace especial a Haimrik es nuestro enfoque en las mecánicas, innovadoras, raras, que no se ven en el mercado actualmente. Todo ese tema de contar una historia y de utilizar ese elemento tan básico como es el texto como herramienta para resolver acertijos y desafíos en el juego es algo que no se ha visto antes”, cuenta Enrique Alejandro Pérez, de Below The Game.

Inicialmente, en 2015, los santandereanos de Below The Game lanzaron un juego para móviles llamado “Story Warriors Fairy Tales” con una mecánica en la que el jugador podía avanzar en la historia con las palabras de la narrativa. Este título los dejó como finalistas en el IndieCade, y nominados en el International Mobile Gaming Award, en las categorías de “Mejor juego significativo” y “Excelencia en Storytelling”.

“Haimrik” nació como la evolución de esas mecánicas. Ahora no es sólo lectura y adivinanzas: este personaje puede combatir, saltar, apuntar, disparar, esquivar enemigos entre otras acciones: “Perfecto para ser un juego multiplataforma, es decir saldrá publicado para PC, PlayStation 4 y XboxONE,” nos contó Armando Rafael Calderón Granados, programador líder del proyecto. No es de extrañar que el juego sea uno de los nominado en la categoría de videojuegos para el premio Lápiz de Acero, el reconocimiento más importante que se le da al diseño colombiano.

En un toque adicional, Haimrik sin duda tendrá muchas muertes horribles, dejando charcos de sangre roja que contrastan con el mundo en color sepia creado por Below The Game. “En cuanto a la animación no dependimos tanto del cut out, realizamos las ilustraciones a mano y para optimizarlo fue muy pesado, debimos hacerlo sin perder la calidad de la animación, este trabajo es hecho cuadro a cuadro”, cuenta Juan Sebastián Reyes, quien hizo parte del equipo de animación e ilustración de “Haimrik”.

Con “Haimrik” puede ser parte de una batalla medieval en contra del Rey de la Palabra y sus guerreros de élite. Una aventura que bien puede cambiar la forma como percibe las palabras y las historias.

*www.tangrandeyjugando.com