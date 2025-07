¿Hasta dónde debe llegar la integración de la IA y la tecnología en la educación?

Aproximadamente el 61% de los niños, niñas y adolescentes (6 a 17 años) en Colombia poseen un celular propio. Foto: Pexels

¿Quién no ha almorzado con el cubierto en una mano y el celular en la otra? Cada vez es una escena más frecuente, tanto en los comedores de las casas como de los colegios. Adicionalmente, el uso de inteligencia artificial (IA) se ha intensificado con el paso del tiempo, especialmente después de la masiva interacción con ChatGPT en 2022.

De acuerdo con un estudio presentado por la UNICEF y la UNESCO, más del 50% de los menores de edad entre los 9 y los 17 años utilizan IA actualmente. Una cifra que se puede entender como asistentes para actividades diarias, pero también como chatbots que les están ayudando a completar o hacer trabajos y tareas del colegio.

El The English School en Bogotá adelanta un plan piloto para integrar la IA como parte de su proceso formativo, especialmente en los estudiantes de primaria (primero a quinto). Andrea Vanegas, coordinadora del Programa de la Escuela Primaria (PEP) en The English School en Bogotá, habló con El Espectador sobre como la IA y la tecnología en general ha ido ganando terreno dentro de las aulas de clases y eso cómo está cambiando la manera de aprender y enseñar.

¿Cómo los estudiantes han adoptado la IA como parte de su proceso de aprendizaje?

Ha sido un proceso interesante. Si bien los estudiantes están prestos a adsorber todo lo que ven en una pantalla, el verdadero reto ha sido con los profesores. Es difícil hacerles entender que la IA no los remplaza, sino que los apoya.

El plan piloto con los estudiantes de primaria con todo esto de aprender de la mano de la inteligencia artificial ha arrojado un serie de reflexiones que invitan a mejorar la manera en la que hacemos clase. En ese sentido, la intención nunca ha sido perder esa interacción humana con el docente y esa persona que todos los días nos saluda con una sonrisa.

¿Cómo se preparan los profesores, especialmente los de mayor experiencia, para todo esto?

Hay opiniones divididas y en ese contexto la mejor forma es enseñar a partir del ejemplo de los profesores más jóvenes, además de algunos cursos para los más experimentados. Por ejemplo, complementar los típicos boletines de notas llenos de números con palabras o frases que ayuden a comprender mejor los resultados o diseñar planes de estudio.

Esas son el tipo de cosas que la IA nos ha ayudado a hacer, siendo un complemento, no un remplazo. Y lo aplicamos en procesos que eviten o no se presten para la automatización. De nada nos sirve conocer de punta a punta los departamentos de Colombia si ese conocimiento no lo aplicamos a la vida cotidiana o a una situación en particular.

¿Cómo entienden los estudiantes su relación con la inteligencia artificial?

Más allá de que ellos entienden el tema de la huella digital, de que lo que hagan hoy en internet los seguirá toda la vida, ellos también comprenden que interactuar con una IA los perfila y los observa en cada uno de sus movimientos y hasta pensamientos.

Ahí es donde es fundamental enseñarles que esos modelos son una herramienta, pero no la estrategia. Puede ayudar a potenciar las habilidades naturales de cada individuo y hasta crear ideas, pero la materia que hace posible todo esto es el cerebro humano, y ese solo puede estar dentro de nuestra cabeza.

¿A quién le corresponde la autorregulación de este tipo de tecnologías?

Eso depende del proceso. Por ejemplo, si el estudiante ya ha estado expuesto a esta tecnología y ha entendido su razón de ser, seguro será el primero en poner límites. Pero también esto estará condicionado por su contexto familiar y su vínculo con el profesor y el colegio.

Y eso es algo que la máquina no puede hacer. Lo puede imitar, pero nunca realizar de la misma manera que un humano de carne y hueso. El simple hecho de que se descargue la batería del aparato es suficiente para fulminar esta relación efímera con la IA.

¿Qué es necesario para que el criterio propio no se vea afectado por el uso de IA?

Para nosotros el corazón del proyecto es el estudiante, apoyado por los demás actores educativos que lo rodean. Por eso los enfoques de aprendizaje son el elemento más importante, pues desde la comunicación, el control y el pensamiento crítico podemos diferenciar las formas de hacer preguntas en busca de información en internet.

Esto se aplica tanto en los alumnos de primer grado, como en los de 11 porque es un proceso que atraviesa a todos en el colegio. La perspectiva crítica se debe cultivar desde edades tempranas y debe trabajarse hasta el último día de la formación escolar.

En medio de la generación de la información ¿Qué hace falta para formar estudiantes y personas mejores?

El estudiante debe sentir el deseo genuino de ir a clase. Hoy es tan fácil levantar el teléfono o el computador y encontrar información que muchos han desvirtuado los encuentros presenciales con profesores. Pero lo cierto es que sigue habiendo algo maravilloso en ir a una aula de clases y no por lo que está escrito en el tablero, sino por quién lo está contando.

Y si bien hay otras regiones del mundo que han optado por volver a los libros y dejar por fuera de clase los celulares, y les ha funcionado, nosotros sí creemos que la integración de la tecnología y la IA a la educación es primordial para adaptarnos y entender el mundo que se nos avecina en el futuro.