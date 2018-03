Hay incertidumbre alrededor del accidente del auto Model X de Tesla

Bloomber News.

Otra mala noticia para el mundo de la tecnología: luego del accidente ocurrido el viernes, en el que murió el conductor, la compañía de Elon Musk aún no sabe las causas del siniestro ni ha revelado si el sistema de conducción parcialmente autónomo estaba activado.

Tesla Inc. dijo que aún no sabe qué causó el accidente que involucró a su automóvil Model X en California el viernes, en el que murió su conductor y se sumó a las presiones que se acumulan sobre la compañía de Elon Musk.

La compañía no ha podido recuperar el registro de datos del vehículo y está trabajando con las autoridades para hacerlo, dijo el martes en una publicación de blog. Tesla no reveló si el conductor había activado el sistema de conducción parcialmente autónomo de Tesla, conocido como Autopilot, cuando ocurrió el choque.

El accidente, que actualmente está siendo investigado por las autoridades de Estados Unidos, se suma a los desafíos del máximo ejecutivo Musk, incluida las preocupaciones de que el fabricante de automóviles eléctricos no alcance sus objetivos de producción para el esperado sedán Model 3. El accidente también puede generar nuevas dudas sobre las características de la conducción autónoma después de un accidente mortal de Uber Technologies Inc. que ocurrió días antes y tuvo repercusiones en toda la industria de vehículos autónomos.

Tesla perdía 6,6 por ciento a US$260,89 el miércoles, el nivel más bajo en un año. Los bonos no garantizados también cayeron, a un mínimo histórico, antes de la publicación la próxima semana de su informe de producción y entregas del primer trimestre.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB, por su sigla en inglés) indicó el martes que enviará investigadores a examinar problemas planteados por el accidente de Tesla, en el que un Model X chocó contra una barrera de la autopista el 23 de marzo cerca de Mountain View. La junta de seguridad examinará el incendio posterior al choque y las medidas necesarias para retirar de forma segura un vehículo de una escena de accidente, indicó la agencia en Twitter.

Los propietarios de los Tesla han conducido el mismo tramo de la autopista con Autopilot activado alrededor de 85.000 veces desde que se introdujo el sistema, y ​​no se han reportado accidentes de los que la compañía tenga conocimiento, dijo el fabricante de autos.

Tesla dijo que sus paquetes de baterías están diseñados para que cuando se produce un incendio, se propague lentamente para que las personas tengan más tiempo para salir del automóvil. "Eso parece ser lo que sucedió aquí, ya que entendemos que ya no había ocupantes en el Model X para cuando el incendio podría haber presentado un riesgo", dijo Tesla.

La colisión causó daños considerables en parte debido a que una barrera de seguridad destinada a reducir el impacto con un divisor de carriles de concreto había sido removida o aplastada en un accidente previo sin ser reemplazada, señaló Tesla.

La junta de seguridad también está investigando el accidente de Uber en Tempe, Arizona, en el que los sistemas del automóvil no desaceleraron el vehículo mientras una mujer de 49 años cruzaba la calle empujando una bicicleta. La peatona murió por la colisión.

La investigación de la junta de seguridad sobre el choque de Tesla es la segunda este año que involucra un vehículo de la compañía.

"Simplemente hay tantas malas noticias en este momento", dijo por teléfono John Thompson, máximo ejecutivo de Vilas Capital Management LLC, quien está vendiendo en corto las acciones de Tesla. "Tienes a la NTSB investigando un nuevo choque, Nvidia que suspendió las pruebas autónomas, y Tesla no puede hacer el Model 3. Cuando las acciones bajan de esta manera, se hace más difícil recaudar capital. Va a ser más difícil para ellos recaudar dinero".

Moody’s Investors Service rebajó la calificación de familia corporativa de Tesla a B3, seis niveles dentro de territorio basura, y dijo que su perspectiva de la compañía es negativa. La compañía citó "el déficit significativo en la tasa de producción del Model 3 de Tesla" y las presiones de liquidez como los dos problemas principales.

"La perspectiva negativa refleja la probabilidad de que Tesla tenga que realizar un gran aumento de capital a corto plazo a fin de reembolsar las obligaciones que enfrentan vencimiento y evitar un déficit de liquidez", escribieron los analistas.

Objetivos elevados

Las entregas del Model 3 no han cumplido con los altos objetivos de Musk desde que la compañía comenzó a construirlo en julio. El rastreador del Model 3 de Bloomberg estima que la compañía podría estar fabricando cerca de 975 unidades a la semana, muy por debajo del objetivo de una tasa de fabricación de 2.500 unidades para el final de este trimestre.

Un analista de Citigroup Inc. escribió el martes que Tesla podría estar teniendo problemas por atraer compradores de autos hacia el Model 3, mientras que Robert W. Baird & Co. dijo el lunes que la compañía podría no alcanzar su objetivo de producción semanal a fines de marzo.

"Este es el sentimiento más negativo que he visto en mucho tiempo", dijo el martes Ben Kallo, analista de Baird. "Realmente se trata de la producción de Model 3 y de aumentarla, y posiciones en corto se están acumulando".