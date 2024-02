Adiós HBO Max: conozca los nuevos cambios de la plataforma de streaming

HBO Max es la plataforma digital que reúne el contenido de WarnerMedia, HBO, DC y Warner Bros. Foto: Cortesía

A comienzos de febrero de 2023, se dio a conocer la noticia de la fusión entre HBO y Discovery+, permitiendo con una sola suscripción acceder a los contenidos de ambas marcas. Tras la unificación de las dos compañías, en Estados Unidos, la plataforma de streaming cambió al nombre Max en mayo de 2023.

Ahora, el turno es para Latinoamérica y el caribe, en donde a partir de hoy, 27 de febrero, ya estará disponible Max. Con este cambio, se presentarán nuevos planes de suscripción a la plataforma y la integración de nuevos títulos de películas y series.

Si usted es usuario o está interesado en adquirir los servicios de Max, es importante conocer los datos sobre el cambio que tendrá la plataforma a partir de este 2024 en Latinoamérica. Con el anuncio, la plataforma promete mejorar la experiencia del usuario con una interacción más accesible, intuitiva y personalizada.

¡Más posibilidades que nunca!✨

Tus series favoritas, películas premiadas, nuestros originales más exclusivos, historias para toda la familia. Definitivamente, Mucho Más Que Ver.#HBOMaxSeConvertiráEnMax Espéralo el 27 de febrero. pic.twitter.com/C2V99gHjcu — Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) January 24, 2024

¿Cuáles son los contenidos que tendrá Max en su catálogo?

La conformación de Max estará incluida con Discovery, Discovery Home & Health, Warner Bros, Discovery Kids, ID, Cartoon Network, y los superhéroes de DC comics. De acuerdo con el anuncio de la compañía en enero de este año, Max tendrá 37.000 horas de contenido a disposición de los usuarios y entre sus títulos más destacados se encuentran: Succession, The Last of Us, Euphoria, The Big Bang Theory, Harry Potter, Game of Thrones, Rick y Morty, entre otras muchas más.

Le recomendamos leer: Los teléfonos más asombrosos del Mobile World Congress 2024

Con el anuncio, la empresa de streaming agregó: “Además, la propuesta de contenidos de la plataforma incluirá la primera venta de exhibición de películas de grandes estudios como Sony Pictures y NBCUniversal, así como eventos en vivo, incluyendo la Temporada de Premios y producciones originales locales desarrolladas junto a la talentosa comunidad de creadores y artistas latinoamericanos”.

Planes de Suscripción

Para los nuevos usuarios colombianos que pretendan disfrutar de los servicios de Max, podrán elegir entre tres planes:

Plan Básico con anuncios: incluye dos dispositivos en simultáneo, resolución HD y publicidad. La mensualidad para este plan es de $19.000 o al año $202.800

Plan Estándar: además de los dos dispositivos simultáneos y resolución full HD, permite hasta 30 descargas de contenido para ver sin conexión a internet. El precio es de $24.900 al mes y $238.800 al año.

Plan Platino: tendrá la posibilidad de cuatro dispositivos simultáneos, resolución full HD o 4K y sonido Dolby Atmos. Permite hasta 100 descargas para ver contenidos sin internet. Su precio es de $32.900 mensuales y $298.800 por año.

¿Qué cambios tendrá para los usuarios antiguos?

Para disfrutar del contenido de Max, los suscriptores actuales no tendrán que realizar ninguna acción para ejecutar el cambio. Toda la información, cómo perfiles, historial y configuración serán transferidas automáticamente. Sus planes antiguos se mantendrán por un tiempo limitado de acuerdo a los términos y condiciones de la plataforma.

Sin embargo, es necesario descargar la nueva aplicación en televisores o dispositivos móviles, como lo anuncian en la aplicación de HBO Max: “Ahora, HBO Max se llama Max, para empezar, descarga la aplicación de Max e inicia sesión con los datos de tu cuenta de HBO Max”.

Max está aquí, y llegó cargado de las sagas que amas, series increíbles, personajes extraordinarios, los realities que te encantan y #MuchoMásQueVer 💥😎 Ponte cómodo, ¡hay espacio para todos! #Max pic.twitter.com/SzhA5rtPYo — Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) February 27, 2024

Los cambios en las plataformas de streaming en los últimos años

Desde la irrupción de las plataformas de streaming, la forma de consumir televisión cambió y cada vez son más las aplicaciones para consumir los diferentes catálogos de series, películas o documentales bajo demanda. Estos contenidos han facilitado la forma de ver y consumir sus productos por su accesibilidad en cualquier televisor, computador, tablet o celular.

Le recomendamos leer: Xiaomi revela sus nuevos teléfonos y relojes inteligentes

Netflix lidera el mercado de servicios de streaming en el mundo con alrededor de 260 millones de suscriptores en el mundo en 2023, según Statista. Lo siguen Amazon Prime con 220 millones y Disney+ con 150. HBO Max cerró el año anterior con 95 millones de usuarios.

Sin embargo, han surgido nuevas políticas como aumento de precios, publicidad en las plataformas, limitaciones a cuentas compartidas o el hecho de pagar por características que antes venían incluidas, lo que ha generado malestar e inconformidad entre los usuarios. En el caso de Max, solo los usuarios del plan más costoso tendrán acceso a la calidad 4k, 100 contenidos para descargar sin conexión y estrenos recientes de cine. A pesar de la cancelación de algunos usuarios por alguna de las razones presentadas, la tendencia indica que los suscriptores están dispuestos a pagar más para mantener las funcionalidades

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.