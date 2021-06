El fabricante chino anunció que actualizará casi 100 dispositivos con Harmony OS, el sistema con el que le compite a Android. Este es el listado revelado por la compañía.

La compañía china Huawei dio a conocer este miércoles los nuevos equipos que estarán basados en su sistema operativo HarmonyOS, una alternativa a Android que la compañía viene desarrollando desde hace dos años por el veto estadounidense.

En un evento virtual transmitido desde su sede en Shenzhen, sur de China, Huawei reveló las principales características de la versión 2.0, que se enfocará en posibilitar la interacción entre varios objetos conectados “una necesidad a la cual Android e iOS no respondieron”, dijo el programador Wang Chenglu.

Lea también: Ciberataque golpea al mayor proveedor de carne del mundo

Este sistema operativo había llegado solo a algunos productos de Huawei como sus televisores y los de su marca Honor —ahora independiente—, pero ahora la compañía ha confirmado su desembarco en dos nuevos tipos de productos: los relojes inteligentes Huawei Watch y las tabletas MatePad.

La empresa también anunció que otros 100 dispositivos Huawei —tanto smartphones como tabletas— se actualizarán para funcionar con HarmonyOS. Estarán incluidos los celulares de las series HUAWEI Mate 40, Mate 30, P40, Mate X2, nova 8 y MatePad Pro.

Estos son los nuevos equipos que contarán con HarmonyOS

Matepad 11 y 11 Pro

La nueva tableta que llega al catálogo de Huawei es la serie MatePad 11, con un modelo estándar y uno Pro que serán las primeras de Huawei con el sistema operativo HarmonyOS, en sustitución a la actual capa EMUI para Android, que también usan sus ‘smartphones’.

Entre las novedades que llegan con el nuevo sistema operativo, la compañía ha destacado aspectos como una pantalla principal que mejora la productividad, y previsualizaciones del contenido de la aplicación si se mantiene pulsado el icono de una app.

El modelo estándar de MatePad 11 cuenta con un diseño con pantalla con bordes reducidos y 10,95 pulgadas con una tasa de refresco de 120hZ, así como reducción de la luz azul mediante la certificación TÜV Rheinland.

La nueva tableta vendrá acompañada por un nuevo modelo ‘premium’ también con HarmonyOS, MatePad 11 Pro, que tendrá una pantalla de 12,6 pulgadas, 90 % de ratio del frontal y bordes de 5,6mm simétricos, y sin cámara perforada.

Su pantalla emplea un panel AMOLED, con resolución de 2.560 x 1.600 píxeles y ratio de contraste de 1.000.000 a 1, así como una diferencia entre colores “profesional” por debajo del 1 por ciento (0,8).

Huawei Watch 3

El nuevo reloj inteligente Huawei Watch 3 será el primer dispositivo de esta categoría que integrará de forma nativa el sistema operativo propio HarmonyOS. Tendrá soporte para la tienda de aplicaciones propia de Huawei, App Gallery, así como con otras funciones como un gestor profesional de salud.

Su pantalla es de 1,43 pulgadas con material AMOLED y un brillo máximo de 1.000 nits, así como una tasa de refresco de 60 hZ. Cuenta con conectividad mediante eSIM, lo que hace posible recibir llamadas y escuchar música en ‘streaming’ sin necesidad de tener un móvil conectado.

Le puede interesar: Lanzan iniciativa para formar a niñas y jóvenes en ciencia, tecnología y matemáticas

También incluye un nuevo sensor de temperatura, un oxímetro para conocer la saturación de oxígeno en sangre (SpO2), medición de frecuencia cardiaca y estrés. Además, dispone de 17 modos de ejercicio profesional, así como función de grabación del ejercicio de todo el día.

Huawei Watch 3 Pro

Huawei Watch 3 contará también con una versión ‘premium’, Watch 3 Pro, con un diseño de mayor tamaño y materiales especiales como cristal zafiro, un cuerpo fabricado en titanio y parte trasera cerámica.

Añade por primera vez en la industria GPS de doble canal, lo que permite una mayor precisión en la monitorización del ejercicio y al moverse en ciudades. Alcanza una autonomía superior de cinco días, con hasta 21 días con el modo de ahorro de energía activado.

Los viejos equipos que recibirán la actualización de HarmonyOS

Las series Mate 40, Mate 30, MatePad Pro y P40

A partir del 2 de junio, los siguientes equipos recibirán una actualización de este sistema operativo:

Series Mate 20, Nova 8, Nova 7, Nova 6 y la MatePad

Otros dispositivos que podrán migrar a esta plataforma en el tercer trimestre de este año son:

Mate 20 X, Serie V y Serie S (para Asia)

En el cuarto trimestre, las pantallas de la serie V y S en China recibirán la actualización, como también los teléfonos Mate 20 X.

Los Mate 10, Mate 9, Nova 5, P20, P10 y M5

Algunos de los modelos más antiguos, como los de las series Mate 9 y Mate 10 también tendrán la versión 2.0 de Harmony OS en la primera mitad de 2022.

La empresa también aseguró que los usuarios que no deseen esperar para probar el nuevo SO pueden enviar una solicitud al Huawei Club, a través de la aplicación My Huawei o inscribirse en el Programa de experiencia de HarmonyOS en las tiendas de la compañía.