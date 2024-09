IFA 2024: lo que se espera del gran evento europeo de tecnología

La feria se celebrará entre el 6 y 10 de septiembre en Berlín, Alemania. Las novedades de este año girarán en torno a los dispositivos plegables y de Inteligencia artificial. Foto: EFE - CLEMENS BILAN

Septiembre es un mes con una dosis significativa de novedades de tecnología. Además de las presentaciones confirmadas de Apple y Huawei en los próximos días, Europa se prepara para el arranque de IFA 2024, una de las principales ferias del sector tech.

IFA es una de las ferias comerciales más grandes y antiguas del mundo dedicadas a la electrónica de consumo y los electrodomésticos. Se celebra anualmente en Berlín, Alemania. El evento reúne a fabricantes, desarrolladores y empresas de tecnología de todo el mundo para presentar sus últimos productos, innovaciones y tendencias en diversas áreas como electrodomésticos inteligentes, dispositivos móviles, televisores, realidad virtual, inteligencia artificial, entre otros.

La edición 2024 tiene un condimento especial. Este año la feria celebra su primer siglo desde su fundación y se realizará en su sede habitual, el centro de exposiciones Messe de la capital alemana. De acuerdo con los organizadores, se esperan más de 180.000 visitantes en los cinco días que durará el evento, del 6 al 10 de septiembre.

Se trata de una feria generalista, lo que significa que abarca una amplia gama de categorías tecnológicas y no se enfoca en un solo sector. Esto la diferencia de eventos como el Mobile World Congress de Barcelona, que está centrado exclusivamente en el sector de las telecomunicaciones y dispositivos móviles.

¿Qué implica esto? Durante los días en que se lleva a cabo IFA, se presentarán productos y servicios de diversas áreas, desde electrodomésticos hasta dispositivos de realidad virtual, sin limitarse a una categoría específica. En este sentido, IFA se asemeja a la feria CES de Las Vegas, que también abarca una amplia variedad de tecnologías y se celebra normalmente al comienzo del año.

El sector computacional

Los procesadores serán un ingrediente que será importante para tener en cuenta. Intel, que ha sufrido la caída del valor de sus acciones y algunos problemas de inestabilidad de la CPU de escritorio, está ante un escenario ideal para mostrar sus nuevas cartas en el mercado en términos de rendimiento y apoyo en la industria. Se espera que la compañía lance sus nuevos chips portátiles Core Ultra Lunar Lake, con una arquitectura radical de bajo consumo y cumpliendo con los requerimientos de la unidad de procesamiento neuronal para lograr el óptimo funcionamiento de Copilot+.

Con el fuerte posicionamiento de rivales como Qualcomm, las nuevas propuestas de Intel adquieren más atención. En la ante sala de la presentación, los nuevos productos prometen un rendimiento significativo, pero solo se sabrá en los próximos días.

Del mismo modo, el lanzamiento de nuevos portátiles requiere dispositivos que estén a la altura, por lo que es probable que las marcas más conocidas presenten nuevos portátiles durante el evento. Algunos de estos ya fueron revelados en la feria Computex en junio, como el Asus Zenbook S 14, una computadora portátil potente que seguramente se conocerán más detalles en IFA 2024.

Sin embargo, un aspecto clave a observar será el nivel de apoyo que reciba la nueva plataforma Lunar Lake de Intel. Los fabricantes de portátiles están siendo presionados por múltiples frentes, con opciones de AMD, Intel, y Qualcomm. Por ejemplo, el Zenbook S 16 ya se lanzó con soporte para la plataforma de IA Ryzen 300 de AMD.

En el evento también estarán marcas reconocidas como Dell, Lenovo y Acer y se espera que también tomen protagonismo con nuevos equipos electrónicos.

Dispositivos móviles

A pesar de que la feria presenta un abanico amplio de servicios y productos con los más recientes innovaciones, los celulares tienen un espacio destacado dentro del evento.

Sin embargo, las principales marcas de teléfonos inteligentes, como Apple, Google y Samsung, generalmente no aprovechan ferias como IFA para lanzar sus nuevos dispositivos, pero eso no significa que no haya novedades interesantes en el ámbito móvil durante el evento.

Uno de los ejemplos más significativos es el del fabricante chino Honor, que organizó un evento global en IFA donde se espera que presente su nuevo teléfono plegable Magic V3 y la tableta MagicPad 2. Por su parte, TCL ha estado promocionando su nuevo teléfono Nxtpaper y también anunció algunos televisores LED QD-Mini. Además, TCL adelantó que presentará una “nueva solución de sonido de vanguardia”, diseñada para introducir una nueva categoría dentro de su serie de televisores.

Por último, Garmin, empresa especializada en GPS y relojes inteligentes, también tendrá presencia en la feria, donde se espera que dé a conocer algunos de sus nuevos diseños en la categoría de wearables.

Otras categorías con productos innovadores

Alemania será testigo de una presentación digna de una película de ciencia ficción. En esta ocasión, el protagonista será el Alef Model A, un automóvil de la empresa Alef Aeronautics que tiene la capacidad de volar. El CEO de la compañía liderará una conferencia en la que adelantará detalles sobre este revolucionario vehículo, que está previsto entre en producción a finales del próximo año.

Según un análisis de Tom’s Guide, página especializada en reviews tech, una noticia decepcionante para los asistentes es que en IFA no se mostrará el modelo en funcionamiento. Sin embargo, se podrá apreciar el diseño y las características de este vehículo, que representa una visión futurista del transporte y podría dar un panorama de cómo será la movilidad en los próximos años.

en el segmento de videojuegos, Lenovo realizará su evento oficial. En esta ocasión según diversos medios, podría mostrar una nueva versión de Legion Go, una pantalla con mandos a los lados que tiene una propuesta similar a la Nintendo Switch en su variante portable.

La inteligencia artificial

No podríamos hablar de avances tecnológicos sin mencionar la inteligencia artificial, un tema que, aunque a veces pueda generar escepticismo, se ha convertido en un elemento central de la innovación. Es evidente que la integración de IA en productos y servicios no es una tendencia pasajera; al contrario, es una realidad que seguirá moldeando el panorama tecnológico en el futuro próximo.

Este es el segundo año con la gran tendencia de la IA generativa, y el simple hecho de añadir la etiqueta “IA” a una tecnología ya no es suficiente para captar el interés del público. La clave ahora es la implementación cuidadosa y significativa de esta tecnología en productos que realmente aporten valor y mejoren la experiencia del usuario.

Por supuesto, es inevitable que veamos productos que intenten aprovechar la moda de la IA de manera superficial o innecesaria. Sin embargo, estos experimentos a veces forman parte del proceso de innovación, y explorar los aspectos más curiosos y extravagantes de la tecnología es, en muchas ocasiones, una de las atracciones de estas conferencias.

