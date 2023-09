iPhone 15: características, precio y novedades del nuevo teléfono de Apple

Los nuevos dispositivos integran mejoras en materia de diseño y procesamiento. Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO

El iPhone 15 (y sus versiones más premium) es uno de los teléfonos más esperados del año. Este martes la espera terminó, pues Apple destapó sus cartas y mostro las características de las nuevas joyas de su corona.

Aquí el detalle de cada uno de estos teléfonos

iPhone 15 y iPhone 15 Plus

El iPhone que le da la entrada a esta nueva familia tiene una pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, lo que se traduce en un panel que ofrece una acertada calidad en el detalle de la imagen, así como un buen manejo de brillo, contraste y color. La versión plus de este dispositivo tiene una pantalla de 6,7 pulgadas.

Parte de las principales diferencias con el iPhone 14 es que integra la isla dinámica (que hasta hoy era una característica que solo tenían los iPhone en sus versiones Pro y Pro Max). Esto es una especie de notch que se ubica en la parte superior del dispositivo y que no solo sirve para albergar la cámara y los sensores que tiene el teléfono en su parte frontal (como el de Face ID), sino también para interactuar con los reproductores de música, ver la marcación de un partido o consultar cualquier otra notificación compatible con esta función del dispositivo.

En materia de diseño este teléfono también tiene una protección de vidrio entintado en su parte trasera que le brinda una apariencia premium, del que el usuario puede elegir entre los colores rosa, amarillo, verde, azul y negro. Sus bordes son en aluminio.

Con esta nueva generación de iPhone también se marca un antes y después en materia de abastecimiento energético, pues Apple oficialmente dejó en el pasado la entrada lightning para establecer el USB tipo C, que incluso promete velocidades de transferencias de archivos superiores. Hay que recordar que en gran medida la marca de la manzana realizó este cambio por presión de la legislación europea, que obliga a los fabricantes de teléfonos inteligentes a estandarizar esta entrada.

En su apartado fotográfico el iPhone 15 incorpora un lente de 48 megapíxeles, lo que se traduce en cuatro veces más resolución frente a la versión anterior. También dispone de un teleobjetivo de 2 X, lo que facilita la captura de mayores detalles en las capturas del día a día.

Y es que aunque el iPhone siempre se ha caracterizado por la calidad de sus cámaras, es cierto que desde hace unos años se ha quedado rezagado en materia de versatilidad, pues un aumento óptico de 2X se queda bastante corto frente a otras marcas que en sus dispositivos más premium está integrando aumentos ópticos de entre 5X y 10 X.

No obstante, estos lentes prometen un resultado acertado en materia de iluminación, colores y contrastes. Parte de esas mejoras se pueden ver, por ejemplo, en el modo noche, ya que se facilita el reconocimiento de personas, objetos y la mejor captura de iluminación gracias a la tecnología Quad pixel (la cual consiste en funcionar cuatro píxeles en uno).

El segundo lente del aparato principal de este teléfono es de 24 megapixeles, mientras que su lente frontal es de 12 megapixeles.

También permite grabación en video en resolución 4K y hasta a 60 fotogramas por segundo (aunque en modo cine los fotogramas por segundo bajan a 30).

El procesador A 16 Bionic, junto con la batería que integra el teléfono, también hace posible que el teléfono tenga una autonomía de hasta 20 horas continuas de reproducción de video en el iPhone 15, y de hasta 26 horas en el iPhone 15 Plus. En promedio son tres horas de diferencia que se están ganando frente a teléfonos de años anteriores.

En otros detalles este es un teléfono que tiene certificación IP68, lo que le brinda una protección contra el polvo y el agua (resiste hasta 6 metros de inmersión y hasta por 30 minutos).

Las llamadas telefónicas también incorporan una novedad y es que ahora se puede habilitar una cancelación de ruido para permitir que las personas con las que hablamos nos oigan de forma más clara.

Finalmente este dispositivo incorpora una mejora que hasta el momento era exclusiva de su Apple Watch Ultra, y es la de ubicación satelital y comunicación SOS. Esta permite a los usuarios ubicar el camino más cercano en caso de perderse y no tener señal ni datos en su teléfono. Según lo anunciado por Apple, es una característica que de momento no está disponible en todos los países (Colombia, por ejemplo no está en a lista) y tiene un costo (aunque se está brindando dos años gratis para quienes compren este teléfono).

Precio

iPhone 15: desde US$799 (128 GB)

iPhone 15 Plus: desde US$899 (128 GB)

Los valores pueden variar con base en la capacidad de almacenamiento. Puntualmente el iPhone 15 y iPhone 15 Plus se pueden conseguir en versiones de 128GB, 256GB y 512GB.

Tenga en cuenta que estos son los precios dados para Estados Unidos. De momento no se conocen los valores para el mercado colombiano.

iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max

iPhone ya nos tiene acostumbrados a no ver grandes innovaciones ni cambios entre una generación a otra. Sin embargo, en esta nueva entrega encontramos nuevas características que, cuanto menos, pueden marcar la diferencia con la generación anterior.

No redundaremos en muchas, ya que todas las funciones y características que comentamos en el iPhone 15 también las incorpora el Pro y el Pro Max, por lo que de aquí en adelante solo hablaremos de algunas que son exclusivas de estos dispositivos

Con la versión pro de su iPhone la marca de la manzana refuerza sus apuestas por la resistencia al integrar un armazón de titanio de calidad aeroespacial que lo blinda ante caídas, rayones y otro tipo de eventualidades que se puedan presentar en el día a día. Todo esto sin convertirlo en un dispositivo pesado.

Para darle un acabado que resulte en un diseño agradable, la marca asegura que este armazón de titanio ha pasado por procesos de lijado, cepillado y arenado (una técnica de pulida).

Este teléfono viene equipado con el procesador A17 Pro, el nuevo chip de Apple que promete un desempeño bestial en tareas altamente demandantes como el gaming. Tanto así que la marca dijo que puede correr títulos que tradicionalmente solo se lanzan para consolas y PC, y desde ya anuncian alianzas para tener videojuegos exclusivos para la marca.

La GPU de este procesador (es decir, la nidad específicamente destinada al procesamiento de imágenes) es 20 % más rápida que la del A16 Bionic, además de una CPU 10 % más veloz. Su capacidad de procesamiento es tan alta que puede procesar hasta 35 billones de operaciones por segundo, apoyándose en los 16 núcleos que tiene este chip.

La cámara de este teléfono, adicional a lo ya dicho, sí dispone de un lente que permite acercamientos de hasta 5X, lo que lo convierte en una opción de versatilidad para los que buscan un buen desempeño en fotografía.

Puntualmente tiene tres lentes en su apartado principal: uno de 48 megapixeles, un gran angular de 12 megapixeles y un teleobjetivo de 12 megapixeles. Su cámara frontal es de 12 megapixeles.

El botón de acción es otra de las diferencias. Con esto Apple también se despide del icónico switch de silencio que lo ha caracterizado entre otros fabricantes. En su lugar ahora incluye un botón al que se le pueden asignar diferentes funciones como abrir la cámara, activar la linterna, activar un atajo o encender la grabadora de voz, entre otras.

La autonomía de su batería permite que tenga hasta 23 horas contínuas de reproducción de video, o 29 horas en la versión Pro Max

La pantalla del iPhone 15 Pro es de 6,1 pulgadas, mientras que la del Pro Max es de 6,7 pulgadas.

Precio

iPhone 15 Pro: desde US$999 (128 GB)

iPhone 15 Pro Max: desde US$1.199 (256 GB)

Los valores pueden variar con base en la capacidad de almacenamiento. Puntualmente el iPhone 15 Pro se consigue con almacenamiento de 128GB, 256GB, 512GB y 1 terabyte; mientras que el iPhone 15 Pro Max se puede conseguir en la versión de 256GB, 512GB y 1 terabyte.

A modo general no podemos decir que exteriormente este teléfono haya alcanzado diferencias notorias en materia de diseño (habría que ver qué tal le luce su nuevo armazón de aluminio). Sin embargo, los grandes desarrollos están en su interior, con un procesador más potente, nuevos modos en su fotografía y mayor autonomía.

En suma, sí hay elementos de evolución, aunque en el grueso de especificaciones seguimos teniendo más de lo mismo.

