iPhone 8 y iPhone 8 Plus ¿próximos a tener una versión roja?

Basta solo con buscar en Twitter: “iPhone 8 Red” o “iPhone 8 rojo” para enterarse del rumor que afirma que la empresa estadounidense Apple podría presentar, este 9 de abril, una nueva versión de este dispositivo móvil.

Apple podría lanzar mañana una variante (RED) de color rojo del iPhone 8 / 8 Plus https://t.co/7Hi6kuSetS pic.twitter.com/0i4pWX987R — Teknófilo (@Teknofilo) 8 de abril de 2018

Los rumores indican que Apple podría anunciar los nuevos iPhone en color rojo... MAÑANA! pic.twitter.com/aP6ESLg0QM — Pato González (@patog7) 8 de abril de 2018

Blogs especializados en tecnología, como Hipertextual, aseguran que la empresa proveedora de telefonía Virgin Mobile dirigió un documento a sus empleados con dicha información, no obstante, el archivo se filtró a la también página dedicada a contenidos tecnológicos MacRumors.

“El documento indica que a partir del lunes 9 de abril se podrán reservar los dos modelos de iPhone en el nuevo color, como ocurrió en marzo del año pasado con los iPhone 7 y 7 Plus, pero no hay mención de la fecha en que se pondrán a la venta. Tampoco hay mención alguna del iPhone X, por lo que probablemente este modelo no esté disponible en dicho color especial”, expresa Hipertextual.

Vale la pena recordar que en marzo de 2017, como bien lo recuerda Hipertextual, la empresa estadounidense lanzó la versión roja del iPhone 7 para destinar parte de sus ingresos a la organización RED, entidad que aprovecha el poder empresarial para la lucha contra el Sida.

Por lo pronto, los amantes de la marca de la manzana pueden disfrutar de los acabados dorados, plata y gris espacial que tiene el iPhone 8, un dispositivo que además cuenta con un diseño de vidrio.