Japón investiga presiones de Apple para anular plataforma de juegos de Yahoo

- EFE

La Comisión de Comercio Justo japonesa y el Ministerio de Industria están investigando a Apple por presuntamente haber presionado a Yahoo Japón para abandonar una plataforma de juegos que compite con la App Store, reveló este miércoles el diario Nikkei.



Yahoo informó por primera vez a los reguladores nipones el pasado otoño de problemas relacionados con su plataforma Game Plus, un servicio exclusivo nipón lanzado en julio de 2017 y basado en la web que permite a los usuarios jugar sin descargar las aplicaciones.



Medio centenar de empresas se unieron inicialmente al proyecto, que Yahoo aspiraba a expandir a otras áreas gracias a su red de más de 60 millones de usuarios activos al mes, de los que recopilaría una serie de datos para ayudar a los editores a vender más.



La empresa, sin embargo, recortó abruptamente su presupuesto para Game Plus en otoño y casi ha dejado de promocionar el servicio, del que empresas como la desarrolladora Square Enix han retirado algunos de sus productos, algunos creados específicamente para él.



Según el diario Nikkei, Yahoo dijo a múltiples socios comerciales que se vio obligado a abandonar la plataforma por presiones de Apple, de la que depende para obtener parte de sus ganancias con las ventas que realiza a través de la tienda App Store.



La tecnológica estadounidense habría visto en la plataforma de Yahoo (menos restrictiva para los creadores a la hora de vender, establecer tarifas y actualizar programas) una amenaza para la red de desarrolladores y anunciantes que posee en su tienda de "apps".



La Comisión de Comercio Justo japonesa ha estado recopilando información sobre las acusaciones, que cree que podrían constituir una interferencia de Apple en los negocios de Yahoo que violaría la ley antimonopolio del país asiático, indicó el citado medio.



No es la primera vez que Apple es objeto de estas acusaciones. En julio, la Comisión de Comercio Justo desveló que el gigante de la manzana obligó a proveedores de servicios móviles en Japón a vender sus iPhone a bajo precio y cobrar tarifas mensuales más caras, limitando las opciones de los consumidores y la competencia.



La investigación de Yahoo es el último ejemplo del escrutinio que los reguladores nipones mantienen sobre las cuatro grandes tecnológicas estadounidense: Apple, Google, Facebook y Amazon.