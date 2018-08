Japón recluta a Uber y Airbus para desarrollar autos voladores

Bloomberg News.

En una iniciativa para desarrollar autos voladores, Japón está reclutando a empresas como Uber y Airbus en un grupo liderado por el gobierno para llevar vehículos aéreos al país en la próxima década.

El grupo inicialmente estará integrado por 21 empresas y organizaciones, entre ellas Boeing Co., NEC Corp., una startup respaldada por Toyota Motor Corp. llamada Cartivator, ANA Holdings Inc., Japan Airlines Co. y Yamato Holdings Co., según un comunicado del Ministerio de Comercio en Tokio que fue publicado el viernes. Los delegados se reunirán el 29 de agosto para ayudar a trazar una hoja de ruta este año, señala el comunicado.

"El gobierno japonés proporcionará la asistencia adecuada para ayudar a hacer realidad el concepto de automóviles voladores, como la creación de normas aceptables", informó el ministerio.

Los autos voladores que pueden viajar sobre carreteras congestionadas están más cerca de ser una realidad de lo que muchos creen. Startups de todo el mundo están desarrollando pequeños aviones, que hasta hace poco solo estaban en el mundo de la ciencia ficción. Dado que las empresas japonesas se encuentran rezagadas frente a sus pares globales en el desarrollo de vehículos eléctricos y coches autónomos, el gobierno muestra urgencia en la tecnología aérea, y ha decidido intervenir para facilitar la legislación y la infraestructura para ayudar a ganar liderazgo.

La tecnología, al igual que la aviación, tendrá que obtener aprobaciones de varios reguladores que podrían tardar muchos años. Asimismo, eso solo ocurrirá cuando las agencias fijen las normas de seguridad, sin las cuales los viajeros no adoptarán las aeronaves.

"Es necesario que el gobierno tome la iniciativa y coordine el establecimiento de normas de seguridad", dijo Yasuo Hashimoto, investigador de Japan Aviation Management Research, con sede en Tokio. "Están tratando de establecer un tono para la industria antes que otros países".

El ministro de Economía de Japón, Hiroshige Seko, dijo a los periodistas este mes que los autos voladores podrían aliviar los problemas de tráfico urbanos, ayudar al transporte en islas remotas o áreas montañosas en momentos de desastres y se pueden utilizar en la industria del turismo.

Muchos ya han tenido una ventaja en la carrera. Uber, que invertirá 20 millones de euros (US$23 millones) en los próximos cinco años para desarrollar servicios de automóviles voladores en una nueva instalación en París, estableció el objetivo de comenzar las operaciones comerciales de su negocio de taxis aéreos en 2023. Kitty Hawk, la startup con sede en Mountain View, California, fundada y respaldada por Larry Page de Google, presentó en junio un prototipo de avión: un vehículo recreacional para una persona.

Otras compañías globales que están concibiendo esta nueva forma de transporte incluyen a Volkswagen AG, Daimler AG y el fabricante de automóviles chino Geely Automobile Holdings Ltd. Los fabricantes de automóviles japoneses aún no han anunciado planes para desarrollar autos voladores.