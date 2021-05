La moda entró en territorio desconocido: por primera vez, la Semana de Alta Costura de París arrancó en un formato digital, con el desafío de seguir atrayendo todas las miradas y la esperanza de empezar a capear la crisis del COVID-19.

A falta de pasarelas, público VIP y aplausos, las firmas echaron mano de la imaginación o recurrieron a figuras del séptimo arte, como fue el caso de Dior, que contó con el cineasta italiano Matteo Garrone para filmar la nueva colección, y de Iris Van Herpen, que hizo de la actriz Carice van Houten, la Sacerdotisa Roja de "Juego de Tronos", la protagonista de su video.

La mayoría de marcas pertenecientes al selecto club de la alta costura, que se caracteriza por un trabajo a mano y el empleo de los tejidos más nobles, presentarán hasta el miércoles sus colecciones en una plataforma digital abierta por primera vez al gran público.

Pero en el primer día, la mayoría de firmas tuvieron que conformarse con mostrar solo algunas prendas de la colección otoño-invierno e incluso hubo quienes se limitaron a mostrar los bocetos, como Schiaparelli. Y es que la industria del lujo sufrió como todas las otras el parón brutal fruto del confinamiento y encara el futuro con muchos interrogantes.

"Son tiempos difíciles para nuestra industria. Es imposible saber qué pasará después. Por eso tenemos que pensar de una manera diferente", dijo la directora artística de Dior, la italiana Maria Grazia Chiuri, en un encuentro con periodistas vía Zoom. "Tenemos que buscar un nuevo lenguaje", conminó.

En formato miniatura, Dior viaja en baúl

Los primeros vocablos de este futuro idioma los puso el cineasta Matteo Garrone ("Gomorra", "Dogman"), con un video de 10 minutos ambientado en un bosque idílico, poblado de bellas criaturas de largas cabelleras que ansían lucir los vestidos de alta costura de la firma parisina, presentados en miniatura, dentro de un baúl.

Chiuri "me dio la idea de este filme cuando vi los minivestidos en el baúl, ya era como un cuento de hadas", dijo el cineasta en Zoom.

"Fue un reto grabarlo en tres semanas", en Roma: "Quería que fuese emotivo y no cerebral, son tiempos de llegar al corazón", agregó Garrone. Una apuesta que funcionó a juzgar por el contador de visualizaciones de la cuenta de Dior en Instagram: más de 1,2 millones en las primeras dos horas.

Más reducida de lo habitual, la colección de 36 "looks" viajará en tamaño miniatura a varios rincones del planeta para mostrarla a las clientas que esta vez no pudieron viajar a París para asistir al desfile.

La idea de mandar estos vestidos de 40 cm se inspira en el "Teatro de la Moda", un espectáculo itinerante con muñecas que servía para presentar el saber hacer francés en materia de confección durante la Segunda Guerra Mundial.

Schiaparelli: la colección, después

Por su parte, la firma Schiaparelli abrió la Semana con un breve video, cuyo protagonista es su director artístico, el estadounidense Daniel Roseberry. Sentado en un banco de un parque en Nueva York, -donde le sorprendió el confinamiento-, el diseñador dibuja los bocetos de una colección que por ahora no pudo confeccionar.

"La pandemia sacudió todas las certezas. Al no poder contar con un equipo para esta colección, tuve que apoyarme todavía más en mi imaginación", escribió en una nota Roseberry tras presentar el filme, en el que rinde homenaje al universo de la fundadora de la marca, Elsa Schiaparelli, tan cercano al surrealismo como "la época que vivimos ahora".

La holandesa Iris Van Herpen vistió a su compatriota Carice Von Houten, que lució un único vestido blanco, al más puro estilo arquitectónico de la diseñadora.

Van Herpen, que se define como una creativa "conceptual", admitió la dificultad de trabajar durante el confinamiento.

"Yo no suelo sentarme a esbozar vestidos. Mi trabajo es más experimental, con otras personas vamos probando los materiales", dijo en una entrevista colgada en la plataforma digital. Pero "durante la pandemia no teníamos ni acceso al producto", ilustró.

El mensaje de Naomi Campbell

La top británica Naomi Campbell marcó el tono político, al reclamar a la industria que empiece a "imponer la inclusión", en la senda del movimiento "Black Lives Matter".

"Debemos imponer la inclusión de la multitud de identidades que forman nuestros países", dijo en un mensaje colgado en la plataforma digital. "Es más obligatorio que nunca incluirlos de manera permanente y no solo pasajera", añadió la top, de 50 años, luciendo una camiseta con el eslógan "Phenomenally Black".

El jueves, la moda masculina tomará el relevo durante cinco días, con nuevas firmas invitadas, como la del joven diseñador español Archie Alled-Martínez.

El próximo programa de "prêt-à-porter" en París, previsto a finales de septiembre, se celebrará según "las recomendaciones oficiales" en materia sanitaria, según los organizadores.

A lo punk: así desfila Chanel en la pasarela digital

Las firmas de lujo siguieron probando formatos y fórmulas en el segundo día de la Semana de Alta Costura digital, que arrancó con un breve video de Chanel marcado por la estética punk.

En un minuto veinte, con solo tres modelos, la histórica casa parisina presentó su nueva colección en línea, debido a que la pandemia obligó a cancelar los desfiles físicos en París. A ritmo de videoclip, con planos breves y en movimiento, la directora artística Virginie Viard celebró una mujer que el próximo otoño-invierno se verá "sofisticada", pero también "excéntrica".

Como la mayoría de casas de alta costura, Chanel presentó menos "looks" de lo habitual, debido a que la pandemia dificultó la confección de las prendas. Los 30 que componen la última colección están marcados por la "opulencia y la complejidad", como lo demuestra la abundancia de joyas, pedrería y brillos. Una de las modelos lleva un peinado tipo punk, lo que confiere al video un tono de "romanticismo ultra-rock".

"Me gusta trabajar así, hacer lo contrario de lo que hice justo antes. Tenía ganas de sofisticación", dijo en un comunicado Viard, quien sucedió al frente de Chanel al icónico diseñador Karl Lagerfeld tras su muerte el año pasado y después de haber sido su mano derecha durante 30 años.

Se trata del segundo desfile en línea que Chanel presenta desde la pandemia. En junio, lanzó su colección crucero en imágenes difundidas en las redes sociales.

En esa ocasión, la firma presentó una sucesión de medio centenar de "looks" filmados a orillas del mar y marcados por un estilo y un decorado que apelaba a la sencillez.

“Nunca fui gran partidaria de los desfiles faraónicos, si bien los apreciaba con Karl”, confesó Viard al diario francés Le Figaro, en alusión a las puestas en escena que tenían lugar en París y que podían recrear desde un cohete espacial hasta un gran supermercado.

“A veces, (Karl) se preguntaba si no iba demasiado lejos, pero como iba hasta el final, su idea resultaba brillante. Pero yo no soy así y sobre todo, ya no es la misma época”, dijo Viard.