La cuenta de Twitter del fundador y presidente de esa red social fue hackeada

Este viernes 30 de agosto fue hackeada la cuenta de Twitter de Jack Dorsey, uno de los fundadores de esa red social y el actual presidente de la compañía.

En horas de la tarde se publicaron varios trinos racistas y que incitaban al terrorismo desde el perfil de Dorsey. Los mensajes fueron eliminados minutos después por la red social, la cual anunció que realizará una investigación sobre lo ocurrido.

El anuncio lo hizo la compañía a través de un hilo en la cuenta @TwitterComms, en la que emite comunicados oficiales. Allí manifestó lo siguiente:

Somos conscientes de que la cuenta de Jack estuvo comprometida y ahora se está investigando qué pasó.

The phone number associated with the account was compromised due to a security oversight by the mobile provider. This allowed an unauthorized person to compose and send tweets via text message from the phone number. That issue is now resolved.