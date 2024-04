La empresa de medios de Trump anunció sus planes para lanzar servicio de streaming

De acuerdo al comunicado de lanzamiento, los contenidos de streaming estarán enfocados en cadenas de noticias y canales religiosos. De igual forma, los contenidos “cancelados por otros servicios digitales” tendrán un espacio en la plataforma, según expresó la empresa en el comunicado. Foto: EFE - WILL OLIVER

El grupo Trump de Medios y Comunicación (TMTG) anunció sus planes para lanzar una plataforma de trasmisión en vivo de televisión mediante su plataforma de redes sociales Truth Social. De acuerdo con el comunicado de lanzamiento, los contenidos de streaming estarán enfocados en cadenas de noticias y canales religiosos.

De igual forma, aseguraron que “los productos audiovisuales cancelados, en riesgo de cancelación o censurados de otras plataformas” tendrán un lugar en el streaming de Truth Social. Asimismo, ofrecerá contenidos aptos para toda la familia como películas, series o documentales.

El servicio de trasmisión se lanzará en tres fases. En primera instancia, la empresa tiene previsto introducir la red de distribución de contenidos para llevar los primeros productos audiovisuales a través de la aplicación de Truth Social para Android, iOS y la navegación web. En segundo lugar, la compañía tiene planeado desarrollar una aplicación de streaming Over the Top (OTT) para teléfonos, tablets, y otros dispositivos. OTT representa cualquier contenido que se distribuya directamente a los espectadores mediante un servicio de transmisión de video a través de Internet, sin usar la caja de cable tradicional. Por último, la intención de la compañía es llevar esa aplicación de Truth Social streaming para televisores.

El Trump Media & Technology Group (TMTG) aseguró que probaron el servicio de streaming en sus plataformas web e iOS durante seis meses y han “terminado la fase de investigación y desarrollo” y están listos para avanzar en el proyecto. “Con nuestros contenidos en streaming, pretendemos ofrecerles un hogar permanente a las noticias y a los contenidos de entretenimiento de alta calidad que sufren discriminación por parte de otros canales y servicios de distribución. Hay muchos contenidos excelentes que no encuentran audiencia por razones injustas, y queremos que estos creadores sepan que pronto tendrán una plataforma garantizada donde no serán cancelados”, afirmó el CEO de TMTG y excongresista republicano, Devin Nunes. La empresa no ha comunicado un calendario exacto para el despliegue de sus servicios de streaming.

¿Que es Truth Social?

La aplicación fue lanzada oficialmente en febrero de 2022 para las tiendas digitales de Apple y logró establecerse como una de las aplicaciones gratuitas más descargadas en la App Store de Estados Unidos. El proyecto fue presentado por Donald Trump como una alternativa a las redes sociales más populares y de las que fue excluido por haber incitado a la violencia antes del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Justamente, la exclusión de plataformas como Twitter, Facebook y YouTube, impulsó la iniciativa del exmandatario de crear un nuevo canal de comunicación. A pesar de lograr buenos números de descargas y registros, sus primeras horas disponibles para el público sufrieron tropiezos. Varios usuarios afirmaron mediante sus redes sociales que estaban teniendo problemas con el proceso de registro.

Con Trump a la cabeza del nuevo proyecto, Truth Social se estableció como una red social enfocada a las ideologías de derecha, similar Gettr y Parler, otras plataformas con usuarios ultraconservadores.

Desde su lanzamiento al público, no han compartido datos del número de usuarios, afirmando que “desde sus inicios, TMTG se ha centrado en desarrollar Truth Social mejorando las funciones y la interfaz de usuario en lugar de depender de métricas de rendimiento tradicionales”. Sin embargo, no ha estado ni cerca de situarse ala par de sus objetivos, como lo son X, Instagram o Facebook. De acuerdo con la investigación de Similarweb, se estima que la red social de Trump tenía cinco millones de usuarios repartidos en dispositivos móviles y visitantes de sitios web en el mes de febrero. En comparación con sus rivales, TikTok cuenta con más de 2.000 millones y Facebook con más de 3.000 millones, según los reportes de Meta.

Otras redes sociales, como Parler y Gettr, han surgido como alternativa a los bloqueos de cuentas en las principales plataformas de comunicación. Las dos empresas digitales mencionadas y Truth Social han sido impulsadas bajo el propósito de fomentar la “libre expresión” y evitar la “censura” de las grandes compañías tecnológicas. Parler se fundó en 2018 por John Matze, un programador conservador del estado de Nevada, y que ha tenido un funcionamiento irregular, ya que estuvo inactiva varios meses durante 2023.

Gettr, se fundó en 2021 por Jason Miller, ex vocero de la administración de Trump, con las mismas premisas de “proteger la libertad de expresión” y luchar contra “la cultura de la cancelación”. De acuerdo al informe de Similarweb, con información hasta febrero, alcanzó un poco menos de dos millones de usuarios.

A pesar de que, las tres plataformas de redes sociales fueron creadas desde el sector conservador con intenciones y diseños similares, Truth Social ha logrado los mejores números con relación al tráfico de la aplicación. La imagen del expresidente Trump, considerado como uno de los principales líderes de la derecha estadounidense, ha generado un mayor impacto en esa comunidad.

El precio en bolsa de las acciones de la compañía de Trump

Uno de los principales activos del grupo TMTG de Trump son sus acciones, y están perdiendo su valor de acuerdo a la cotización en la bolsa. Una de las principales vías para que una empresa que cotiza en bolsa logre capital adicional es mediante la venta secundaria de sus acciones, en caso de que las acciones de una empresa disminuyan su valor, dificultará la capacidad de recaudar dinero del mercado público.

Los planes sobre los servicios de streaming se anuncian tres semanas después de que TMTG comenzara a cotizar en el mercado de valores de Nasdaq, la segunda bolsa de valores electrónica automatizada más grande de Estados Unidos. Se caracteriza por trabajar con empresas de alta tecnología en electrónica, informática, telecomunicaciones, biotecnología y demás. Ingresó con un valor empresarial de USD $10.800 millones y alcanzó su máximo de USD $79,38 por acción el pasado 26 de marzo.

Desde entonces, las acciones de la compañía de Trump se han desplomado en un 70%. Las acciones de TMTG siguieron cayendo, al punto que el pasado 16 de abril cotizó en USD $23,32 en las primeras operaciones de la tarde. Su valor de mercado se sitúa ahora en unos USD $3.100 millones. El consejero delegado de TMTG, Devin Nunes, comentó para Fox Business a principios de este mes que tiene “200 millones de dólares en el banco” para financiar los proyectos de streaming de la compañía.

Desde la fundación de TMTG, la empresa se propuso crear lo que denominó una “potencia mediática” con múltiples plataformas, incluidas las redes sociales y el streaming digital. Hasta ahora, la empresa solo ha presentado Truth Social.

