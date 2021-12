La interesante competencia de Oppo a los teléfonos plegables de Samsung

Oppo Find N Foto: Cortesía

Oppo quitó las envolturas de un teléfono inteligente plegable que es más de $ 500 más barato que el Galaxy Fold de Samsung Electronics Co., y lanzó su primer intento de hacerse un lugar en la categoría incipiente.

El Oppo Find N tiene una pantalla interior de 7.1 pulgadas desarrollada conjuntamente con su rival coreano y una pantalla exterior de 5.5 pulgadas. Comenzará en 7,999 yuanes (US$ 1,250) en China a partir del 23 de diciembre, reduciendo el precio del Galaxy Z Fold 3 de US$ 1,799 . Al igual que los últimos iPhones, la pantalla interna del Find N tiene una frecuencia de actualización adaptable, que se acelera cuando es necesario y se ralentiza con imágenes estáticas para conservar la batería. Oppo dice que casi no tiene pliegue en el pliegue interior, una gran diferencia con respecto a su competidor más caro.

Los consumidores han tardado en adoptar teléfonos plegables, una de las mayores innovaciones de la industria de los últimos años, en parte debido a los altos precios y la calidad variable. Apple Inc. hasta ahora ha evitado la categoría, mientras que Samsung y Huawei Technologies Co.han ofrecido dispositivos desde 2019. Motorola de Lenovo Group Ltd. se unió a la carrera en 2020 con una versión plegable de su Razr clásico, pero también mostró signos de ser prematuro . Xiaomi Corp. lanzó su primera oferta a principios de este año.

En 2021, Samsung obtuvo ventas sólidas con el Galaxy Z Flip 3 más asequible de $ 999, alentando a los rivales y potencialmente anunciando una ola de dispositivos el próximo año.

“Los fabricantes de dispositivos rivales parecen tener la esperanza de poder aprovechar los esfuerzos de creación de mercado de Samsung con sus modelos Z-Flip y Z-Fold”, dijo Ben Wood, analista jefe de CCS Insight. “Veremos una gran cantidad de teléfonos inteligentes plegables en 2022″.

El precio, la durabilidad y la capacidad de producción han sido los obstáculos clave para suprimir la demanda de plegables, pero el impulso de Samsung por debajo de la marca de $ 1,000 ha reducido la barrera de entrada. Oppo dijo que diseñó sus bisagras a medida para evitar el tipo de escollos que Samsung encontró con su Fold de primera generación, prometiendo que el Find N puede soportar que se abra y se cierre más de 200.000 veces.

Al igual que Xiaomi y Vivo, Oppo está invirtiendo fuertemente para llenar el vacío dejado por Huawei, que prácticamente se ha retirado del mercado después de que las sanciones de Estados Unidos interrumpieron su suministro de componentes estadounidenses vitales para la producción de teléfonos inteligentes. Oppo ahora ocupa el segundo lugar en China y está empatado con Vivo en el cuarto lugar a nivel mundial entre los fabricantes de teléfonos inteligentes más prolíficos, según los datos de IDC.

Su Find N tiene un precio acorde con los teléfonos inteligentes premium y compromete poco en cuanto a especificaciones: tiene el grupo habitual de cámaras, conectividad 5G y Wi-Fi 6, carga inalámbrica, hasta 512 GB de almacenamiento y Qualcomm Inc. Conjunto de chips Snapdragon 888.

“Los artículos plegables se convertirán en imprescindibles para el nivel premium”, dijo Anshel Sag, analista móvil de Moor Insights & Strategy. “Se convertirá en un factor de forma bastante común a medida que mejoren la durabilidad y los costos”.