La inversión en tecnología para vehículos autónomos se dispara

Bloomberg.

La inversión privada en empresas de vehículos autónomos se disparó en el segundo trimestre a un total que supera la cifra de los últimos cuatro años juntos, según Bloomberg NEF.

Dos importantes acuerdos en los que participó Vision Fund de SoftBank Group impulsaron gran parte del aumento, a aproximadamente US$5.000 millones en inversiones, escribieron los analistas de BNEF en su publicación más reciente "Intelligent Mobility Market Outlook" (Pronóstico del mercado de movilidad inteligente) difundida el miércoles.

El fondo lideró una ronda de financiación de US $1.900 millones en Manbang Group, la empresa china similar a Uber para alquiler de camiones. También se comprometió a una inyección de US $2.250 millones en la división de vehículos autónomos Cruise Automation de General Motors Co.

La inversión en compañías de tecnología de vehículos autónomos y conectados durante los cuatro años hasta el 2017 ascendió a US$4.400 millones, y el total para el primer trimestre de este año fue de solo US$197 millones, dijo BNEF.

SoftBank Vision Fund invirtió US$900 millones en Cruise de GM y planea invertir los US$1.350 millones restantes en un servicio de viajes en vehículos privados, que está previsto para el próximo año. El aumento en la financiación podría ayudar a GM y Cruise a competir contra Waymo de Alphabet Inc., dijo BNEF, conforme la competencia de vehículos autónomos aumenta en todo el mundo.

La ronda de financiación de abril para Manbang, antes conocida como Full Truck Alliance Group, estuvo liderada por el fondo de SoftBank y también incluyó a Tencent Holdings Ltd., CapitalG de Alphabet, GSR Ventures y Sequoia Capital. La compañía dijo que tiene previsto impulsar su expansión y modernizar el sistema de larga distancia del país.