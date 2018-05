La primera lata en el mundo que se enfría sola

-Redacción Tecnología

The Joseph Company creó el producto que se llama Chill- Can, que ahora se encuentra a la venta en la cadena de supermercados 7-Eleven, en Estados Unidos.

La compañía californiana The Joseph Company lanzó un producto llamado Chill- Can, que puede solucionar la vida de aquellas personas que se han llevado la desagradable experiencia de tomar una bebida caliente cuando no quieren que sea así. En otras palabras, se trata de "la primera lata del mundo que se enfría sola”, como asegura la empresa experta en tecnología y alimentación .

En su página web, aseguran que la industria de las bebidas ha intentado desarrollar esta tecnología durante 70 años, y que con su producto las bebidas se pueden enfriar en menos de un minuto.

Este es el video que anexó The Joseph Company para que sus usuarios conozcan cómo utilizar el producto:



Además, afirman que funciona porque al girar la lata en la parte inferior, se libera el dióxido de carbono (Co2), de un depósito que hace disminuir la temperatura.



Chill- Can ya se encuentra a la venta en una cadena de supermercados en Estados Unidos, llamada 7-Eleven. Según la BBC, una nueva línea de café llamada Fizzics Sparkling Cold Brew Coffee, será la primera marca en adaptar esta nueva tecnología. El mismo medio expone que su precio oscila los $4 dólares (que equivaldrían $11.413 pesos colombianos).