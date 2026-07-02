02 de julio de 2026 - 08:07 p. m.
La revolución de la doble pantalla portátil con inteligencia artificial
Tecnología de vanguardia para el sector corporativo y creativo. Evaluamos la nueva ASUS Zenbook DUO y la Rog Zephyrus Duo, las laptop que desafían los límites del diseño convencional con su doble pantalla y teclado desmontable. Ofrecen la esencia de un entorno multipantalla en un dispositivo compacto, elegante y altamente resistente. Vea la reseña completa.
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