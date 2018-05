Lanzan película que puede controlarse con la mente

Redacción Vivir

El Momento (The Moment) narra la historia de un futuro distópico en el que todas las pantallas están conectadas a los cerebros de las personas. Lo más interesante de esta película de 27 minutos es que no tiene un único final, ni un único camino. Cada persona puede, con sus ondas cerebrales, alterar el curso de la historia.

Ramchurn, un estudiante de la Universidad de Nottingham in Nottingham, en Inglaterra, presentó su experimento artístico en Nottingham ante grupos de entre seis y ocho personas. Una de las personas se ponía el set de lectura de ondas cerebrales y, de acuerdo con sus estados mentales, a animación, música y escenas iba cambiando.

Una película sin spoilers

De acuerdo con el MIT Tech Review, las ondas cerebrales de la persona que ve El momento con la diadema NeuroSky MindWave, serán medidas en tiempo real. La diadema medirá aspectos como el nivel de atención y, de acuerdo con esos resultados, un computador (conectado de forma inalámbrica a la diadema) irá editando las escenas, el flujo de la música de fondo y mucho más.

Para hacer esto posible, el director tuvo que grabar y posproducir tres líneas argumentales, en las que tres personajes principales se relacionaban de distinta manera. De hecho, tuvo que grabar casi tres veces más material que para una película tradicional de la misma duración, y tuvo que grabar y recoger seis veces más audio. Esta monumental cantidad de información hace que, según las cuentas de Ramchurn, haya por lo menos 101 billones de posibles versiones de la película.

El director ha dicho que su película cambia según los sentimientos del espectador, y la forma cómo el espectador se siente cambia por lo que va a apareciendo en pantalla. “Es como si la experiencia hiciera parte del sistema de tu mente”, le dijo Ramchurn al MIT.

Esta no es la primera vez que el director inglés experimenta con las relaciones entre el arte, la tecnología y la ciencia. En 2013, el director conoció las diademas de lectura de ondas cerebrales NeuroSky, y decidió que ese era el rumbo que quería darle a su carrera. Entre 2014 y 2015, produjo, dirigió y publicó su primer película de este tipo: las Desventajas del Viaje en el Tiempo (The Disadvantages of Time Travel).