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Las Ciberaventuras de Nala: el libro que enseña a los niños a usar internet de forma segura

‘Las Ciberaventuras de Nala’ es un libro que quiere enseñar a los más pequeños sobre internet, sus peligros y cuándo y dónde poner un límite.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
25 de julio de 2026 - 02:00 p. m.
‘Las Ciberaventuras de Nala’, de Ingrid Andrea García Beltrán, no solo es un libro que quiere enseñar a los más pequeños sobre internet, sino una expresión del alma de su autora. Sus anhelos sociales, pero también personales que le han marcado la vida.
‘Las Ciberaventuras de Nala’, de Ingrid Andrea García Beltrán, no solo es un libro que quiere enseñar a los más pequeños sobre internet, sino una expresión del alma de su autora. Sus anhelos sociales, pero también personales que le han marcado la vida.
Foto: Pexels

Cuando Andrea García era una niña, no podía dejar de ver la película de ‘Tarzan’. Le parecía increíble cómo un hombre con taparrabo se podía mecer de liana en liana en medio de la selva para tener aventuras, pasar tiempo con sus amigos y proteger y acompañar a su madre, que, aunque de una raza diferente, nunca lo pudo ver con unos ojos diferentes a los del amor.

Ya de adulta, algo parecido le pasó a esta abogada, quien luego de pasar por el mundo del espectáculo a una corta edad, cambió los sets de grabación por la medición de riesgos e hizo...

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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