Las novedades de Apple: macOS 10.15 Catalina y la App Store para el Apple Watch

Vía: EFE.

La compañía que dirige Tim Cook reveló varias novedades en el marco de la conferencia WWDC19 que la empresa celebra estos días en el centro de convenciones McEnery de San José (California, EE.UU.). Por primera vez desde que salieron al mercado, hace casi 10 años; las tabletas iPad tienen un sistema operativo propio: el iPadOS; a la vez que ha llevado el popular modo oscuro al nuevo iOS 13 para teléfonos iPhone. También anunció actualizaciones del sistema operativo para Apple Watch, WatchOS 6, y de los ordenadores de Mac con macOS 10.15 Catalina, la nueva versión que llega con grandes novedades en cuanto a software se refiere.



IPadOS tiene una pantalla de inicio similar a la actual, y las principales novedades se centran en la mejora de las opciones para trabajar con varias pantallas abiertas a la vez, la posibilidad de abrir los contenidos de tarjetas SD y memorias USB directamente en la aplicación de archivos y una reducción de la latencia del lápiz digital de 20 a 9 milisegundos.



Al llevar el modo oscuro a iOS, Apple se suma a una tendencia generalizada en la industria (Google ya anunció la misma modalidad hace unas semanas para Android Q), que permite aumentar el tiempo de autonomía de la batería y ofrece una estética muy apreciada por algunos usuarios, además de, supuestamente, mitigar los efectos nocivos de pasar demasiado tiempo expuesto a una pantalla.



El modo oscuro se activa y desactiva desde el menú de configuración o desde un botón específico en el centro de control y ennegrece aplicaciones como Apple Music, Notas, Mensajes, Fotografías, Calendario y la propia interfaz del teléfono.



El iOS 13 también es, según aseguró la empresa, el doble de rápido a la hora de abrir aplicaciones y un 30 % más rápido en el reconocimiento facial, renueva las aplicaciones de mapas y recordatorios y añade "quick path", una modalidad que permite teclear deslizando el dedo.



Otra de las novedades es "inicia sesión con Apple", una opción para abrir la sesión en aplicaciones de terceros al estilo de inicia sesión con Facebook o con Google, pero que, de acuerdo con lo anunciado por la empresa de Cupertino, pone especial énfasis en la protección de la privacidad y los datos del usuario. A diferencia de las otras modalidades para iniciar sesión, Apple aseguró que ellos no compartirán ninguna información personal con terceros, ya que la identificación del usuario se llevará a cabo exclusivamente mediante reconocimiento facial.



En caso de que la aplicación solicite una dirección de correo electrónico, Apple ofrecerá la posibilidad de generar una dirección automática de forma aleatoria que esconda la cuenta real del usuario.



En cuanto a la actualización de la aplicación de Mapas, Apple introdujo la función "Look Around", que, de forma similar a "Street View" de Google, permite visualizar con fotografías reales el lugar elegido.

Craig Federighi, vicepresidente Senior de Ingeniería de Software en Apple, habla sobre macOS 10.15 Catalina.

Apple elimina iTunes y lo reemplaza por servicios de Música, Podcasts y TV

Otra de las actualizaciones de Apple anunció es que eliminará el histórico reproductor y tienda de música y vídeos iTunes y lo reemplazará por tres servicios distintos centrados cada uno en una de estas funcionalidades: Apple Music, Apple Podcasts y Apple TV.



De este modo, casi dos décadas después de que lo anunciara Steve Jobs en 2001 y de haber contribuido decisivamente a revolucionar la forma de consumir música, y sus consiguientes implicaciones para la industria; iTunes desaparecerá en el nuevo sistema operativo para ordenadores Mac, el macOS 10.15 Catalina.



El software para ordenadores de Apple seguirá así los pasos de iOS para móviles, donde las tres aplicaciones que sucederán al iTunes ya existen, cuando macOS Catalina (nombrado así en honor a la isla de Santa Catalina, en el condado californiano de Los Ángeles) sea lanzado de forma oficial en otoño.

Craig Federighi, vicepresidente de Apple para ingeniería de software, fue el encargado de anunciar la muerte del iTunes en el marco de la conferencia de desarrolladores WWDC19: "A los clientes les encanta iTunes y todo lo que este puede hacer. Pero si hay algo que oímos una y otra vez es: ¿pueden hacer que iTunes haga todavía más?", bromeó el ejecutivo antes de anunciar el desmembramiento del histórico software en tres aplicaciones.



Además de eliminar iTunes, macOS Catalina presenta como principal novedad la compatibilidad con aplicaciones diseñadas para iPad, de manera que los desarrolladores, que hasta ahora se centraban exclusivamente en las tabletas, podrán trasladar sus productos a los ordenadores Mac.



La firma de Cupertino también ha introducido en el nuevo sistema operativo una función que permite usar el iPad como pantalla secundaria del ordenador, así como la posibilidad de controlar el dispositivo únicamente mediante órdenes de voz, algo pensado especialmente para las personas con discapacidad física.

Apple rediseña su ordenador más potente: el Mac Pro

El rediseño completo del ordenador más potente de su línea Mac: el Mac Pro, pensado para profesionales del mundo de la edición de vídeo e imágenes, tiene un precio de salida de 5.999 dólares, que puede aumentar significativamente en función de las prestaciones.



El nuevo dispositivo de la compañía de Cupertino (California, EE.UU.) tiene un procesador Intel Xeon de hasta 28 núcleos y potencia de hasta 300W, así como una tarjeta aceleradora Afterburner que puede procesar 6.000 millones de píxeles por segundo durante la edición de vídeo.



La memoria de sistema del Mac Pro puede llegar a los 1,5 terabytes, con ocho ranuras de expansión PCI Express, el doble de los que tenía la torre del anterior modelo de Mac Pro; y, en cuanto a los gráficos, incluye una GPU Radeon Pro 580X que puede ser sustituida por una Radeon Pro Vega II, con 14 teraflops y 32GB de memoria.



Junto al renovado Mac Pro, la firma que dirige Tim Cook presentó una pantalla LCD de 32 pulgadas bautizada como Pro Display XDR de rango dinámico y resolución Retina 6K con más de 20 millones de píxeles, que se venderá por 4.999 dólares más 999 dólares para el soporte. Tanto el Mac Pro como la pantalla saldrán a la venta en otoño.



Estos dos fueron los únicos anuncios de hardware que la firma llevó a cabo en un evento normalmente dominado por el software.

El Apple Watch tendrá su propia App Store y gana independencia del iPhone

Su reloj inteligente, el Apple Watch, tendrá a partir de ahora acceso a la tienda virtual de aplicaciones app store de forma autónoma, así como novedades de su nuevo sistema operativo, el WatchOS 6, que le permiten operar cada vez de forma más independiente del iPhone.



La última versión del sistema operativo del reloj inteligente también permitirá el uso de aplicaciones que han sido desarrolladas específicamente para el dispositivo y que no requieren estar vinculadas a un teléfono, y los usuarios podrán comprar e instalar aplicaciones directamente desde Apple Watch.



El WatchOS 6 tiene incorporado una aplicación para audiolibros, otra para grabaciones de audio y una calculadora con funciones para calcular propinas en restaurantes y dividir la cuenta entre varios comensales.



En cuanto a las aplicaciones relacionadas con la salud, uno de los ámbitos en los que el Apple Watch se ha centrado más durante los últimos tiempos, el nuevo sistema operativo introduce una herramienta para que las mujeres puedan hacer un seguimiento de su ciclo menstrual y estimaciones sobre su grado de fertilidad.



Este tipo de funcionalidad, que Apple no había desarrollado hasta ahora pero para la que ya existen opciones en el mercado, se vio envuelta en polémica hace unos meses al revelarse que algunas de las compañías que ofrecen el servicio estaban compartiendo esta delicada información con Facebook y con terceros.



"En WatchOS 6, la aplicación de seguimiento del ciclo da a las mujeres una manera simple y discreta de visualizar su ciclo directamente en su muñeca", explicó Sumbul Desai, una doctora de California a la que Apple invitó a WWDC19 para presentar esta funcionalidad.