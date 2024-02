Las novedades tecnológicas que veremos en el MWC 2024

Se espera que este año 95.000 personas lleguen al MWC. Foto: EFE - Marta Pérez

En 2024 se cumplen 18 años del Mobile World Congress (MWC), uno de los eventos de tecnología más importantes del mundo, y el principal en materia de conectividad.

Por sus pasillos hemos visto parte de los principales desarrollos e innovaciones de tecnología, como lo es la realidad aumentada, los autos voladores y los robots humanoides que ayudan a realizar tareas del día a día.

Cada año más de de 90.000 asistentes (entre expositores, inversionistas, periodistas y apasionados por la tecnología en general) llegan desde los cinco continentes para hablar de lo que será tendencia en los próximos años.

Un evento que en 2023 derramó en la economía de Barcelona y Cataluña más de 461 millones de euros (cerca de 2 billones de pesos colombianos) y creó unos 9.100 puestos de trabajo a tiempo parcial, los cuales se suman a los 150.000 que se estima se han generado desde 2006.

Para este año el MWC regresa con importantes desafíos; no solo en materia de innovación y desarrollo, sino también ambientales, pues la región atraviesa por una sequía que podría agravarse debido a la demanda de agua que generarán estas decenas de miles de visitantes.

Sobre esto último los organizadores del evento han emprendido una alianza con la red de hoteles de Barcelona para, mediante estrategias informativas, generar conciencia en los turistas, así como emplear mecanismos de ahorro y reutilización del líquido.

¿Qué se espera del MWC en su versión 2024?

En los últimos años, la conectividad 5G ha sido la protagonista en los pasillos de la Fira, que es el centro de convenciones en donde se desarrolla este congreso. Casos de uso en materia de conectividad en teléfonos inteligentes, dispositivos IoT para las empresas y el hogar, así como la conducción autónoma, han sido parte los principales temas de conversación. Hay quienes ya hablan de lo que será el 6G y el 7G, así como de su impacto en la industria.

El slogan del evento para este año es “El futuro primero” (“Future first”), por lo que las empresas, emprendedores y desarrolladores se enfocarán en mostrar soluciones que resuelvan los desafíos de hoy y mañana. En esa línea, las conferencias del MWC estarán concentradas en seis subtemas: incluidos 5G y más allá, Conectando todo, Humanizando la IA, Fabricación DX, Game Changers y Nuestro ADN digital.

Según lo manifestado por la directora de marketing de la GSMA, Lara Dewar, “El MWC ya no es lo móvil primero ni lo digital primero, somos el futuro primero, y el evento reunirá a industrias, tecnologías y comunidades para hacer realidad el potencial del futuro para la sostenibilidad de nuestra sociedad y planeta”.

Parte de lo que generará más impacto este año será la exhibición del taxi aéreo desarrollado por la empresa estadounidense Joby Aviation. Básicamente se trata de una aeronave de apariencia futurista (a primera vista parece un drone con esteroides) de despegue y aterrizaje vertical.

Su diseño, según lo explicado por la compañía, está pensado para transportar a sus ocupantes (cuatro pasajeros y un piloto) de forma rápida (a más de 300 kilómetros por hora) y silenciosa (100 menos ruidoso que un helicóptero) en ciudades congestionadas. Se espera que este servicio arranque operaciones en 2025, comenzando en ciudades principales como Dubai y Nueva York.

Los asistentes no solo podrán apreciar un ejemplar de este vehículo, sino también subirse y ver el interior de su cabina. No es la primera vez que en el MWC se exhibe un vehículo volador y, por lo general, termina siendo uno de los principales atractivos para los visitantes.

Como lo vimos en 2023, se espera que este año la inteligencia artificial continúe liderando los principales desarrollos en el mundo, y gran parte de eso se verá en el MWC.

Aunque esta es una tecnología que cuenta con décadas de historia y desarrollo, lo que se vio el año pasado fue una oleada de adopción por parte de las industrias, especialmente en aplicaciones de telecomunicación.

Para los organizadores de este congreso, 2024 debería ser un año en el que las pruebas se materialice la comercialización de esta tecnología, ofreciendo con esto grandes oportunidades en el retorno de la inversión y nuevos niveles de maduración de esta tecnología. En suma, se espera que la IA continúe creciendo a pasos agigantados.

Aunque el metaverso también se ha vendido como uno de los cambios más disruptivos en materia de telecomunicaciones y entretenimiento, la verdad es que su penetración e impacto en la sociedad ha sido más bien escaso (especialmente por su costo y falta de desarrollos que verdaderamente sean disruptivos). Sin embargo, esta es una tecnología a la que todavía se le sigue apostando y se espera que este año se presenten varios desarrollos en la Fira.

“los operadores y el ecosistema móvil han estado ayudando a dar forma al panorama del entretenimiento durante años. El impacto de la democratización y el uso generalizado de la IA en este panorama tendrá implicaciones de amplio alcance que deberían comenzar a desarrollarse este año”, mencionan los desarrolladores del MWC.

Otro de los vaticinios para los próximos años es la acogida de las eSIM, una tecnología que le permite a los teléfonos tener conectividad móvil sin la necesidad de instalar un chip de telefonía.

Cifras manejadas por la GSMA dan cuenta de que en el mundo unos 400 operadores, en 116 países, han lanzado servicios de eSIM, lo que se traduce en un aumento considerable y un impulso para este mercado. No obstante, estas cifras también revelan que los el grueso de los operadores aún no se subido al bus de esta transformación, por lo que la capacidad de crecimiento de esta industria sigue siendo considerable. “Si bien se espera una aceleración del consumo a partir de 2026, 2024 será fundamental para lograrlo”, detallan.

Finalmente, la sostenibilidad sería otra de las transversales que estarán en las conversaciones el MWC en su versión 2024. Esto debido a los evidentes desafíos que está implicando el cambio climático y el coletazo que están teniendo fenómenos como El Niño y La Niña en la producción de alimentos, acceso acceso al agua y desarrollo de las economías, entre otros.

Desarrollar productos que sean amigables con el medio ambiente, amén de que resuelvan los problemas urgentes y latentes debido a esta crisis, hacen parte de las metas que se esperarían ver en esta edición del Mobile.

Lo que será tendencia en cuatro años

El pabellón con la exhibición de 4YFN (Four Years From Now) completa ocho años. Este está repleto de emprendedore que buscan presentar productos y servicios que serán tendencia en los próximos cuatro años.

En el recorrido que hicimos el año pasado vimos soluciones bastante interesantes con tecnologías de realidad aumentada, soluciones para personas en condición de discapacidad y apuestas en materia de entretenimiento.

“4YFN proporciona una plataforma para que las nuevas empresas y los fundadores impulsen nuevas formas de pensar y aumenten la exposición a una audiencia de inversores que buscan financiar las nuevas empresas que cambiarán nuestro mundo”, mencionan los organizadores del MWC.

Esta exhibición suele aceitar conversaciones que terminan en importantes cierres de negocios, así como una mirada a esos talentos que podrían llegar a marcar una diferencia en el futuro. Todo un espectáculo de innovación.

