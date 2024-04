Lewis Hamilton recordó su infancia con F1 2000, Gran Turismo y Driver en la PS1

Cuando se estrenó la icónica PlayStation 1, el deportista británico, Lewis Hamilton, tenía apenas nueve años de edad. Foto: Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Lewis Hamilton es heptacampeón mundial de la Fórmula 1. Ganó los campeonatos de 2008 con McLaren y 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020 con la escudería Mercedes. Tiene los mismos títulos de Michael Schumacher, él que para muchos es el mejor exponente de este deporte en la historia. Actualmente, corre su última temporada con el equipo alemán, ya que para 2025 se vestirá de rojo para competir en nombre de Ferrari, la escudería más ganadora en la historia de la F1.

El pasado jueves 11 de abril de 2024 el canal de YouTube Mercedes-AMG Petronas Formula One Team publicó un video en el que se le vio al piloto inglés rememorando su infancia, con la emblemática PlayStation 1, la primera consola de Sony estrenada en 1994. Esta plataforma, la primera en la historia con unidad de disco, vendió 102,5 millones de unidades y fue el preámbulo para el apabullante éxito comercial que significó la segunda PlayStation.

Hamilton tuvo la oportunidad de probar tres de los juegos de carros más recordados de esta consola. F1 2000 fue una de las primeras entregas de una saga que pronto estrenará su versión 2024. Gran Turismo es la franquicia de carreras por excelencia de Sony y su presencia no solo se limita a los videojuegos, sino que ha producido películas. Por último, Driver es un título de 1999 que se caracterizó por su alto nivel de complejidad, incluso para un profesional como Lewis Hamilton.

Todo esto previo al Gran Premio de China de la Fórmula 1 que se correrá el fin de semana del 18 al 21 de abril, luego de cinco años de ausencia en el calendario. El GP de China no se disputaba desde la temporada 2019, antes de que la pandemia del Covid-19 atacará por primera vez al país asiático.

“Me llevó una eternidad ahorrar para conseguir esta PlayStation. Creo que estuve lavando carros durante dos años”, dijo el británico cuando encendió y escuchó el recordado sonido de inicio de la consola. F1 2000 tuvo en su portada al mítico piloto brasileño Ayrton Senna, tres veces campeón mundial que desafortunadamente falleció en pista en 1994, el mismo año de lanzamiento de la PlayStation 1.

El primer disco que insertó Hamilton en la unidad óptica fue Driver, pero sin duda fue el que más le costó. A favor del piloto de F1 está que jugó con un mando sin joystick, por lo que se las tuvo que arreglar con el pad que solo permite girar o moverse en cuatro direcciones, nunca en diagonal. “Estoy tratando de encontrar lo que tengo que hacer ¿Qué se supone que debo hacer? No me ha ido bien en este, se terminó el tiempo y no pude pasar de la primera ronda”, dijo con una sonrisa en el rostro.

El siete veces campeón del mundo reveló que actualmente juega Call of Duty y Fortnite, pero a veces le es difícil encontrar tiempo para disfrutar de los videojuegos como lo hacía antes. “Mi primera consola de juegos fue la Nintendo original. Es una locura como han avanzado los gráficos”, manifestó el deportista.

El segundo título que probó el piloto de Mercedes fue F1 2000. “Siempre que jugaba esto escogía a McLaren porque fui contratado por ellos, así que siempre soñaba con conducir ese auto”, dijo. Al principio parecía que Lewis Hamilton dominaba con soltura el monoplaza de la pantalla, incluso recordó que le gustaban mucho los neumáticos de la Fórmula 1 cuando no eran totalmente lisos. Sin embargo, con el paso de las vueltas era cada vez más común que se saliera del circuito. “Perdí mi toque en este juego. Apesto”, exclamó riéndose.

Rápidamente, cambió a Gran Turismo, una saga de juegos con gran tradición entre los usuarios de las consolas de Sony, ya que es una serie de títulos exclusivos de ese sistema de plataformas. “Gran Turismo es definitivamente el mejor juego de carreras que he probado, simplemente por la forma en que se mueven los autos”, puntualizó.

Hamilton afirmó que completó la trama de entregas como Gran Turismo, Mortal Kombat, Street Fighter, Call of Duty, Crash Bandicoot Y alguno de la franquicia de GTA. Aunque reconoce que algunos eran muy largos dice los de ahora son aún más extensos. “Quedé segundo, NO”, expresó el heptacampeón de la F1 que a pesar de ser un profesional no logró los resultados esperados en ningún videojuego. Algo que los aficionados de Mercedes esperan que no ocurra en el Gran Premio de China.Y los de Ferrari tampoco quieren que pase el próximo año cuando se vista de tifosi.