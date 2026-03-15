Llega iOS 26.4: estas son las nuevas funciones y emojis para el iPhone

iOS 26 fue anunciado en la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) de Apple en junio de 2025. Foto: APPLE - APPLE

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iOS 26.4 todavía no está disponible para todos los usuarios, pero sus versiones beta ya dejan ver con más claridad qué cambios prepara Apple para el iPhone.

En esta etapa, la actualización perfila una mezcla de novedades visibles, ajustes prácticos y funciones que, al menos por ahora, no terminaron de consolidarse. Entre lo más comentado aparecen los nuevos emojis, la llegada del video a Apple Podcasts, cambios en seguridad y varios retoques en Apple Music.

Los nuevos emojis

Uno de los cambios más visibles está en el teclado de emojis. Como señaló La Vanguardia, la beta 4 de iOS 26.4 ya muestra con diseño definitivo varios caracteres que en pruebas anteriores aparecían incompletos.

Entre ellos están una cara distorsionada, una nube de pelea, una orca, un trombón, un cofre del tesoro y un deslizamiento de tierra.

También se suman algunas variaciones de tono de piel y opciones de género neutro en ciertos emojis ya existentes.

Video en podcasts y más seguridad

Más allá de los emojis, una de las novedades con más impacto práctico aparece en Apple Podcasts. De acuerdo con MacRumors, iOS 26.4 incorpora soporte para video dentro de la aplicación, de modo que los usuarios puedan alternar entre escuchar y ver un programa desde el mismo lugar.

También se plantea la posibilidad de descargar episodios para reproducirlos sin conexión, un movimiento con el que Apple refuerza su apuesta por un formato que cada vez gana más espacio entre creadores y plataformas.

En seguridad también hay un ajuste importante, ya que la “Protección en caso de robo” ahora aparece activada por defecto en la beta, en lugar de depender de que el usuario la habilite manualmente.

Esta herramienta fue pensada para dificultar el acceso a información sensible del iPhone incluso cuando alguien conoce el código del dispositivo, por lo que el cambio refuerza medidas como la autenticación biométrica y otros controles sobre cuentas, contraseñas y configuraciones críticas.

Apple Music cambia

Otra de las aplicaciones que recibe ajustes es Apple Music. Tanto MacRumors como Applesfera han señalado que la beta de iOS 26.4 incorpora un rediseño visual en álbumes y listas de reproducción, con portadas a pantalla completa, además de una sección para descubrir conciertos cercanos. También aparece un widget de música ambiental para la pantalla de inicio o de bloqueo.

Sin embargo, no todas las funciones que sonaron fuerte al comienzo parecen encaminadas a un despliegue amplio. Una de las más comentadas fue “Playlist Playground”, una herramienta para crear listas de reproducción a partir de texto.

Pero, como advirtió Applesfera, por ahora sigue limitada a Estados Unidos, así que no conviene presentarla como una novedad general para todos los usuarios del iPhone.

Lo que sigue en veremos

Algo parecido ocurre con el cifrado de extremo a extremo para mensajes RCS. En las primeras betas aparecía como una de las funciones en prueba, pero Applesfera indicó que Apple la retiró en la beta 4. Eso no significa que la compañía haya descartado esa mejora de forma definitiva, pero sí que, por ahora, no debería contarse entre los cambios confirmados de iOS 26.4.

En conjunto, iOS 26.4 perfila una actualización más enfocada en pulir la experiencia que en transformarla por completo. Por ahora, lo que dejan ver las betas es una versión cada vez más cercana a su forma final, aunque todavía sin lanzamiento general para todos los usuarios.

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