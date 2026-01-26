¿Lo están llamando para estafarlo? Así puede evitar las modalidades de fraude en 2026

Escucha este artículo
Las estafas telefónicas y los fraudes digitales siguen ganando terreno en Colombia y se consolidan como uno de los principales riesgos para la seguridad financiera y la información personal de los ciudadanos. Lejos de desaparecer, estas prácticas ilícitas se adaptan con rapidez a los nuevos hábitos de comunicación y a la creciente digitalización de los servicios, lo que las hace cada vez más difíciles de identificar a simple vista.
En este escenario, plataformas especializadas como Truecaller, enfocadas en la identificación de llamadas y el bloqueo de contactos sospechosos, han advertido sobre la aparición de nuevas modalidades de fraude y la persistencia de esquemas que, pese a ser conocidos, continúan afectando a miles de personas. De acuerdo con la compañía, el 2026 exige una mayor atención frente a llamadas, mensajes y enlaces que aparentan ser legítimos, pero que en realidad buscan engañar y obtener información sensible.
Modalidades de estafa más frecuentes en 2026
- Suplantación de identidad mediante llamadas telefónicas
Una de las tácticas más recurrentes consiste en hacerse pasar por bancos, entidades gubernamentales, empresas de mensajería o plataformas digitales. Los delincuentes utilizan números que aparentan ser oficiales para generar confianza y solicitar datos personales, claves bancarias o códigos de verificación.
- Fraudes asociados a inversiones y criptomonedas
Las promesas de ganancias rápidas, rendimientos garantizados o supuestas oportunidades exclusivas siguen siendo un anzuelo frecuente. Este tipo de engaño circula a través de llamadas, mensajes de WhatsApp, SMS y correos electrónicos, y suele dirigirse a personas con poco conocimiento financiero o interesadas en nuevas alternativas de inversión.
- Phishing y enlaces maliciosos
Los mensajes que imitan comunicaciones oficiales invitan a acceder a enlaces fraudulentos. Al ingresar, la víctima es conducida a páginas falsas diseñadas para capturar contraseñas, datos bancarios o información personal, lo que facilita posteriores robos o suplantaciones.
- Llamadas basadas en la urgencia emocional
Otra modalidad habitual apela al miedo o la presión emocional. Se trata de llamadas que advierten sobre bloqueos de cuentas, premios inesperados o supuestas emergencias familiares, con el objetivo de inducir decisiones rápidas sin dar espacio a la verificación de la información.
¿Cómo evitar ser víctima de estafas?
Truecaller recomienda a los usuarios adoptar las siguientes medidas de prevención:
- Desconfíe de llamadas y mensajes no solicitados, especialmente si generan urgencia o prometen beneficios inmediatos.
- Nunca comparta información personal, bancaria o códigos de verificación por teléfono, mensaje o correo electrónico.
- Verifique siempre la identidad del remitente, incluso si el número parece legítimo.
- Evite hacer clic en enlaces sospechosos y acceda directamente a los sitios oficiales escribiendo la URL en el navegador.
- Active herramientas digitales de protección para la identificación de llamadas de números desconocidos, bloqueo de spam y alertas de fraude.
- Implemente medidas de seguridad adicionales, como autenticación de dos factores (2FA) en cuentas digitales.
