¿Lo están llamando para estafarlo? Así puede evitar las modalidades de fraude en 2026

Ante la constante evolución del fraude, Truecaller comparte recomendaciones para identificar y bloquear intentos de estafas telefónicas y digitales.

Redacción Tecnología
26 de enero de 2026 - 01:00 p. m.
El 2026 exige una mayor atención frente a llamadas, mensajes y enlaces que aparentan ser legítimos, pero que en realidad buscan engañar y obtener información sensible.
Foto: Julieth Aguirre
Las estafas telefónicas y los fraudes digitales siguen ganando terreno en Colombia y se consolidan como uno de los principales riesgos para la seguridad financiera y la información personal de los ciudadanos. Lejos de desaparecer, estas prácticas ilícitas se adaptan con rapidez a los nuevos hábitos de comunicación y a la creciente digitalización de los servicios, lo que las hace cada vez más difíciles de identificar a simple vista.

En este escenario, plataformas especializadas como Truecaller, enfocadas en la identificación de llamadas y el bloqueo de contactos sospechosos, han advertido sobre la aparición de nuevas modalidades de fraude y la persistencia de esquemas que, pese a ser conocidos, continúan afectando a miles de personas. De acuerdo con la compañía, el 2026 exige una mayor atención frente a llamadas, mensajes y enlaces que aparentan ser legítimos, pero que en realidad buscan engañar y obtener información sensible.

Modalidades de estafa más frecuentes en 2026

  • Suplantación de identidad mediante llamadas telefónicas

Una de las tácticas más recurrentes consiste en hacerse pasar por bancos, entidades gubernamentales, empresas de mensajería o plataformas digitales. Los delincuentes utilizan números que aparentan ser oficiales para generar confianza y solicitar datos personales, claves bancarias o códigos de verificación.

  • Fraudes asociados a inversiones y criptomonedas

Las promesas de ganancias rápidas, rendimientos garantizados o supuestas oportunidades exclusivas siguen siendo un anzuelo frecuente. Este tipo de engaño circula a través de llamadas, mensajes de WhatsApp, SMS y correos electrónicos, y suele dirigirse a personas con poco conocimiento financiero o interesadas en nuevas alternativas de inversión.

  • Phishing y enlaces maliciosos

Los mensajes que imitan comunicaciones oficiales invitan a acceder a enlaces fraudulentos. Al ingresar, la víctima es conducida a páginas falsas diseñadas para capturar contraseñas, datos bancarios o información personal, lo que facilita posteriores robos o suplantaciones.

  • Llamadas basadas en la urgencia emocional

Otra modalidad habitual apela al miedo o la presión emocional. Se trata de llamadas que advierten sobre bloqueos de cuentas, premios inesperados o supuestas emergencias familiares, con el objetivo de inducir decisiones rápidas sin dar espacio a la verificación de la información.

¿Cómo evitar ser víctima de estafas?

Truecaller recomienda a los usuarios adoptar las siguientes medidas de prevención:

  • Desconfíe de llamadas y mensajes no solicitados, especialmente si generan urgencia o prometen beneficios inmediatos.
  • Nunca comparta información personal, bancaria o códigos de verificación por teléfono, mensaje o correo electrónico.
  • Verifique siempre la identidad del remitente, incluso si el número parece legítimo.
  • Evite hacer clic en enlaces sospechosos y acceda directamente a los sitios oficiales escribiendo la URL en el navegador.
  • Active herramientas digitales de protección para la identificación de llamadas de números desconocidos, bloqueo de spam y alertas de fraude.
  • Implemente medidas de seguridad adicionales, como autenticación de dos factores (2FA) en cuentas digitales.

Por Redacción Tecnología

