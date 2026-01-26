¿Lo están llamando para estafarlo? Así puede evitar las modalidades de fraude en 2026

El 2026 exige una mayor atención frente a llamadas, mensajes y enlaces que aparentan ser legítimos, pero que en realidad buscan engañar y obtener información sensible. Foto: Julieth Aguirre

Las estafas telefónicas y los fraudes digitales siguen ganando terreno en Colombia y se consolidan como uno de los principales riesgos para la seguridad financiera y la información personal de los ciudadanos. Lejos de desaparecer, estas prácticas ilícitas se adaptan con rapidez a los nuevos hábitos de comunicación y a la creciente digitalización de los servicios, lo que las hace cada vez más difíciles de identificar a simple vista.

En este escenario, plataformas especializadas como Truecaller, enfocadas en la identificación de llamadas y el bloqueo de contactos sospechosos, han advertido sobre la aparición de nuevas modalidades de fraude y la persistencia de esquemas que, pese a ser conocidos, continúan afectando a miles de personas. De acuerdo con la compañía, el 2026 exige una mayor atención frente a llamadas, mensajes y enlaces que aparentan ser legítimos, pero que en realidad buscan engañar y obtener información sensible.

Modalidades de estafa más frecuentes en 2026

Suplantación de identidad mediante llamadas telefónicas

Una de las tácticas más recurrentes consiste en hacerse pasar por bancos, entidades gubernamentales, empresas de mensajería o plataformas digitales. Los delincuentes utilizan números que aparentan ser oficiales para generar confianza y solicitar datos personales, claves bancarias o códigos de verificación.

Fraudes asociados a inversiones y criptomonedas

Las promesas de ganancias rápidas, rendimientos garantizados o supuestas oportunidades exclusivas siguen siendo un anzuelo frecuente. Este tipo de engaño circula a través de llamadas, mensajes de WhatsApp, SMS y correos electrónicos, y suele dirigirse a personas con poco conocimiento financiero o interesadas en nuevas alternativas de inversión.

Phishing y enlaces maliciosos

Los mensajes que imitan comunicaciones oficiales invitan a acceder a enlaces fraudulentos. Al ingresar, la víctima es conducida a páginas falsas diseñadas para capturar contraseñas, datos bancarios o información personal, lo que facilita posteriores robos o suplantaciones.

Llamadas basadas en la urgencia emocional

Otra modalidad habitual apela al miedo o la presión emocional. Se trata de llamadas que advierten sobre bloqueos de cuentas, premios inesperados o supuestas emergencias familiares, con el objetivo de inducir decisiones rápidas sin dar espacio a la verificación de la información.

¿Cómo evitar ser víctima de estafas?

Truecaller recomienda a los usuarios adoptar las siguientes medidas de prevención:

Desconfíe de llamadas y mensajes no solicitados, especialmente si generan urgencia o prometen beneficios inmediatos.

Nunca comparta información personal, bancaria o códigos de verificación por teléfono, mensaje o correo electrónico.

Verifique siempre la identidad del remitente, incluso si el número parece legítimo.

Evite hacer clic en enlaces sospechosos y acceda directamente a los sitios oficiales escribiendo la URL en el navegador.

Active herramientas digitales de protección para la identificación de llamadas de números desconocidos, bloqueo de spam y alertas de fraude.

Implemente medidas de seguridad adicionales, como autenticación de dos factores (2FA) en cuentas digitales.

