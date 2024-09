Lo que viene en Netflix: los anuncios más importantes del Geeked Week 2024

La popular plataforma celebró su evento anual con una semana de duración enfocado en las últimas presentaciones de sus series, películas y videojuegos. Foto: AFP - RYAN ANSON

Netflix celebró una de sus semanas más importantes en el año en su ya establecido evento Netflix Geeked Week. Del 16 al 19 de septiembre, la plataforma más popular de streaming realizó su festividad corporativa para reunir a los seguidores de sus series, películas, y juegos de manera virtual, durante cuatro días, con un número significativo de noticias y adelantos de lo que pronto llegará al catálogo de la compañía.

En su cuarta edición, Netflix aprovechó el espacio para desplegar varios avances de los contenidos que llegarán a disposición del servicio de streaming y las principales noticias acerca de títulos esperados como el final de temporada de Stranger Things, la nueva temporada de El Juego del Calamar, Arcane, entre otros más.

El Juego del Calamar 2

Una de las series más influyentes que Netflix ha desarrollado en los últimos años sin lugar a dudas. De acuerdo con la plataforma, es la más vista en la historia, solo seguida por Stranger Things y Merlina.

El juego del calamar sigue a un grupo de personas en graves dificultades económicas que son reclutadas para participar en una serie de juegos infantiles. Sin embargo, estos juegos tienen un giro mortal: los perdedores no solo quedan eliminados del juego, sino que también pierden la vida. A lo largo de la serie, los participantes compiten por un enorme premio en dinero, mientras enfrentan dilemas morales y situaciones extremas que exponen la naturaleza humana en su lucha por la supervivencia.

Durante el evento de la plataforma de streaming, se dio a conocer el primer tráiler oficial de la segunda temporada y se mostró al protagonista Seon Gi-hun, nuevamente con su sudadera con el número 456. A pesar de que esta temporada los productores no cuentan con el factor sorpresa que aportó la primera temporada, tienen coyunturas por desarrollar para mantener una trama a la altura de las expectativas. Según información de diferentes medios, la serie está programada para cerrar su ciclo con una tercera temporada que se estrenaría en 2025.

Castlevania: Nocturne

La serie animada inspirada en el videojuego de terror gótico vuelve con una segunda temporada. Aunque aún faltan varios meses para el lanzamiento oficial, Netflix compartió un nuevo teaser con un abrebocas de lo que será su regreso.

En el nuevo tráiler de Castlevania: Nocturne se muestra cómo Richter Belmont, Annette, Maria y Alucard continuarán su guerra contra la reina de los vampiros Erzsebet Báthory. Las imágenes del avance de los héroes de Nocturne hace pensar que la segunda temporada les perseguirá el recuerdo de todo lo que han perdido. Pero los breves destellos de una cruz envuelta en llamas rosas también parecen ser un guiño a que la serie traerá de vuelta a ciertos personajes como Drolta Tzuentes.

El teaser deja claro que a pesar de lo sombrías que se han vuelto las cosas para Richter y sus aliados, siguen teniendo la intención de acabar con cualquier monstruo que se cruce en su camino. Y aunque Netflix no ha dado a la temporada una fecha exacta de estreno, ya se dio a conocer que la serie regresará en enero de 2025.

Black Mirror

La serie británica de ciencia ficción original de Netflix regresará para un séptima temporada, así lo anunció la compañía de streaming durante la semana del evento. Creada por Charlie Brooker, Black Mirror explora las consecuencias de la tecnología en la sociedad con temáticas independientes y sátira social, proponiendo diversos contextos futuristas.

Todavía no se han revelado muchos detalles sobre la séptima temporada, pero al menos el regreso de la serie contará con un reparto de lujo. Netflix anunció una gran lista de actores que aparecerán en la próxima entrega de la antología, que se estrenará en 2025, y que incluye al antiguo Doctor Who Peter Capaldi, a la estrella de Barbie Issa Rae, y otras figuras reconocidas como Rashida Jones, quien participó en The Office, y Paul Giamatti, protagonista de Billions.

Por el momento, no se dieron a conocer los roles de cada actor durante la nueva temporada. Solo se conoce que serán seis episodios y que estará presente la secuela del episodio “USS Callister” de la temporada cuatro. La serie anunció que regresará en 2025.

Avatar: La leyenda de Anng

La primera temporada de la adaptación de la serie de Avatar en imagen real fue un éxito rotundo. En la primera semana tras su lanzamiento, a comienzos de 2024, logró 21.2 millones de visualizaciones, según informó Netflix. De igual forma, aseguró que habrá temporada dos y tres como mínimo.

La historia del joven con habilidades y poderes extraordinarios volverá y la plataforma de streaming dio a conocer quien interpretará a Toph en la serie. Miya Cech será la encargada de darle vida a uno de los personajes más queridos y poderosos de la versión original.

Anteriormente, el productor ejecutivo Jabbar Raisani adelantó que, al igual que en el programa animado, la llegada de Toph agregará nuevas complicaciones a la dinámica grupal del Equipo Avatar mientras continúan su búsqueda para derrotar a la Nación del Fuego.

La introducción de Toph como personaje recurrente es importante para los seguidores de la serie. Considerando las espectaculares secuencias de acción de la serie animada original, que mostraban las habilidades de control de tierra, su aparición en la versión live-action promete ser uno de los momentos más destacados de la próxima temporada. Además, del anuncio de la nueva protagonista, Netflix confirmó que ya comenzó la producción de la segunda temporada.

Arcane

La serie animada de fantasía oscura creada por Riot Games, los desarrolladores del popular videojuego League of Legends, está ambientada en la ciudad de Piltover y Zaun, dos ciudades gemelas con una gran brecha social y tecnológica. Arcane explora las historias de varios personajes de League of Legends, como Vi, Jinx, Caitlyn y Jayce.

La serie de animación de League of Legends en Netflix estrenó su primera temporada el 6 de noviembre de 2021 y recibió buenas apreciaciones, no solo por los premios que recibió, como los Primetime Emmy, sino también porque entre los usuarios tuvo una gran aceptación, y no solo entre los jugadores de LOL, también entre el público general.

La segunda y última temporada de Arcane de Netflix finalmente tiene una fecha de lanzamiento concreta, pero parece que los episodios no se lanzarán todos a la vez.

Durante la última noche de la exhibición Geeked Week de este año, Netflix y Riot Games anunciaron que la temporada final de Arcane será un evento de tres partes. El primer acto se estrenará el 9 de noviembre, el segundo el 16 de noviembre y el tercero el 23 de noviembre.

Junto con las nuevas fechas, Netflix también lanzó otro avance que muestra cómo las hermanas Vi y Jinx se verán arrastradas nuevamente a la batalla entre sí mientras la guerra por el control de Piltover llega a su clímax.

Stranger Things

La temporada final de la serie juvenil que nos lleva de vuelta a los años ochenta, cada vez está más cerca. Netflix aprovechó las grandes expectativas alrededor de esta serie para compartir un video donde sus protagonistas recorren las instalaciones del set de grabaciones de la próxima temporada.

No es el adelanto que tantos seguidores esperaban, pero muestra varias cosas interesantes del detrás de cámaras de los actores y la producción, especialmente para los fanáticos desde el día uno de la serie.

