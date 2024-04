Los datos de 73 millones de usuarios de AT&T se están vendiendo en la Dark Web

AT&T podría experimentar millonarias sanciones por esta filtración de datos. Foto: Bloomberg - Jeenah Moon

AT&T Inc. dijo que los datos personales de alrededor de 73 millones de clientes actuales y anteriores se filtraron a la web oscura, lo que lo llevó a restablecer 7,6 millones de contraseñas de cuentas.

Los datos, que incluían 65,4 millones de antiguos clientes, llegaron a la web oscura hace unas dos semanas. Incluye información personal como números de Seguro Social y parece ser de 2019 o antes, dijo la compañía el sábado en un comunicado. La fuente de los datos aún se está investigando, según AT&T, y no se sabe si provienen de la empresa o de un proveedor.

Las acciones cayeron un 1,8% el lunes por la mañana en Nueva York a 17,29 dólares.

AT&T dijo que no tiene evidencia de acceso no autorizado a sus sistemas y que la filtración no ha tenido un efecto material en sus operaciones hasta el sábado.

“La empresa se está comunicando de forma proactiva con los afectados y ofrecerá seguimiento crediticio a nuestra costa cuando corresponda”, según el comunicado.

Lea también: Criminales filtran más de dos millones de tarjetas crédito y débito en la dark web

La reciente filtración de datos se produce unos tres años después de que un hacker conocido como ShinyHunters afirmara haber robado la información personal de unos 70 millones de clientes de AT&T, según informes de BleepingComputer en ese momento. AT&T negó entonces haber sido víctima de una violación de datos y dijo que la información robada no provenía de sus propios sistemas.

El hacker publicó solo una pequeña muestra de discos en 2021, que vendía por un precio inicial de 30.000 dólares, según informes de los medios de la época. ShinyHunters se había atribuido previamente el mérito de infracciones contra otras empresas estadounidenses, solo para publicar bases de datos de datos robados después de aparentemente no poder convencer a otros usuarios de la web oscura de que pagaran por ello.

Le puede interesar: Criminales de bitcoin gastarán US$1.000 millones este año en la ‘Dark Web’

TechCrunch informó anteriormente sobre la reciente filtración después de que un vendedor de datos publicara los 73 millones de supuestos registros de AT&T en un foro sobre delitos cibernéticos. TechCrunch dijo que informó a AT&T sobre la filtración la semana pasada y retuvo la publicación de su artículo hasta que la compañía pudiera comenzar a restablecer las contraseñas.

AT&T es el tercer mayor operador inalámbrico minorista de EE. UU., detrás de Verizon Communications Inc. y T-Mobile US Inc., según datos compilados por Bloomberg. En febrero, la compañía experimentó una interrupción generalizada que tardó horas en resolverse, lo que provocó una investigación por parte del gobierno federal.

T-Mobile acordó en 2022 pagar 350 millones de dólares para resolver una demanda colectiva después de que se filtraran registros de más de 50 millones de clientes. Al año siguiente, reveló otra violación importante de la información de los clientes de unos 37 millones de suscriptores.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.