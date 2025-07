Los nuevos monitores de Acer, fabricados para jugar, trabajar y ver Netflix

Enjoy memories in their truest colour with the Acer ProCreator PE0 monitor. 😍 Includes:

✅ QD-OLED, DCI-P3 99%

✅ VESA DisplayHDR™ True Black 400

✅ Delta E<1 and Calman verifiedhttps://t.co/XdI6n7qhOC#OLEDdisplay #AcerMonitor #CreatorMonitor pic.twitter.com/ZfyIBsmnci