Meta AI en las historias de Instagram: así puede transformar su contenido

Ahora Meta AI permite hacer “grandes y pequeños” cambios en las imágenes y los videos.

Agencia Europa Press
27 de octubre de 2025 - 12:00 a. m.
Edición de historias de Instagram con Meta AI. / Meta
Meta ha incorporado la edición de imágenes y videos con Meta AI en las historias de Instagram para que los usuarios aprovechen las capacidades de la inteligencia artificial generativa para cambiar el estilo de sus contenidos.

Meta AI permite hacer “grandes y pequeños” cambios en las imágenes y los videos que se van a compartir como historias en Instagram, con ayuda de una pequeña indicación en texto.

Con estas herramientas, que se reúnen bajo ‘Restyle’ (‘resideño, remodelación’), es posible eliminar elementos que afean la imagen o el video y reconstruir el fondo, o añadir otros, como objetos decorativos, como explica la compañía en su blog oficial.

Asimismo, es posible cambiar el estilo de la imagen o el video con uno de los efectos predeterminados que incluye, que hacen que tenga estética de anime, manga u 8 bits, entre otras opciones, e indicar otros cambios adicionales.

Para quienes quieren que su creación impulse la creatividad de otras personas, Meta ha añadido la pegatina ‘Add Yours’ (‘Añade los tuyos’).

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.

Por Agencia Europa Press

