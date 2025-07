Meta presenta una pulsera para controlar dispositivos con gestos de la mano

La pulsera de Meta utiliza una técnica llamada electromiografía, o EMG, para captar señales eléctricas de los músculos del antebrazo. Foto: Meta

El prototipo parece un reloj de pulsera rectangular enorme. Pero en lugar de dar la hora, te permite controlar una computadora desde el otro lado de una habitación con un movimiento de la mano.

Con un giro suave de muñeca, puedes mover un cursor por la pantalla de tu laptop. Si tocas el índice con el pulgar puedes abrir una aplicación en tu computadora de escritorio. Y si escribes tu nombre en el aire, como si sujetaras un lápiz, las letras aparecerán en tu celular.

Diseñada por investigadores de Meta, el gigante tecnológico propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp, esta tecnología experimental lee las señales eléctricas que pulsan a través de tus músculos cuando mueves los dedos. Estas señales, generadas por órdenes enviadas desde tu cerebro, pueden revelar lo que estás a punto de hacer incluso antes de hacerlo, como explica la empresa en un artículo de investigación publicado el miércoles en la revista Nature.

Con un poco de práctica, hasta puedes mover el cursor de tu laptop simplemente con el pensamiento adecuado. “No tienes que moverte realmente”, dijo en una entrevista Thomas Reardon, vicepresidente de investigación de Meta, quien dirige el proyecto. “Solo necesitas tener la intención de moverte”.

La pulsera de Meta forma parte de un esfuerzo por desarrollar tecnologías que permitan a los usuarios controlar sus dispositivos personales sin tocarlos. El objetivo es proporcionar formas más sencillas, rápidas y menos incómodas de interactuar con todo, desde computadoras portátiles hasta celulares, y tal vez incluso desarrollar dispositivos digitales nuevos que sustituyan a los que todos utilizamos actualmente.

La mayoría de estas tecnologías están a años de ser usadas de manera generalizada. Por usualmente implican el uso de dispositivos diminutos implantados quirúrgicamente en el cuerpo, lo cual es una tarea complicada y arriesgada. Estos implantes se prueban únicamente con personas discapacitadas que no pueden mover los brazos ni las manos y necesitan nuevas formas de utilizar computadoras o celulares.

Neuralink, una empresa emergente de Silicon Valley fundada por Elon Musk, pretende implantar chips bajo el cráneo, junto al cerebro. Synchron, dirigida por un neurólogo australiano, busca implantar dispositivos dentro de los vasos sanguíneos del cuello. Estas iniciativas, como las de muchas otras empresas emergentes, pretenden leer directamente la actividad cerebral, un proceso sumamente complejo que debe adaptarse a cada persona.

El enfoque de Meta es más sencillo. Su tecnología no requiere cirugía. Cualquiera puede ponerse el dispositivo y empezar a usarlo. Utilizando técnicas de inteligencia artificial, Reardon y su equipo identificaron señales eléctricas comunes que aparecen cuando una persona mueve un dedo, la muñeca o el pulgar.

“Esta idea —este tipo de tecnología— no es nueva; tiene décadas”, dijo Dario Farina, profesor de bioingeniería del Imperial College de Londres, quien ha probado la tecnología pero no participó en la investigación. “El avance aquí es que Meta usó inteligencia artificial para analizar cantidades muy grandes de datos, de miles de individuos, y hacer que esta tecnología sea robusta. Ahora funciona a un nivel que nunca antes había alcanzado”.

La pulsera de Meta utiliza una técnica llamada electromiografía, o EMG, para captar señales eléctricas de los músculos del antebrazo. Estas señales son producidas por neuronas de la médula espinal —denominadas motoneuronas alfa— que conectan con fibras musculares individuales.

Ya que estas neuronas conectan directamente con las fibras musculares, las señales eléctricas son especialmente fuertes; tanto, que se pueden leer desde fuera de la piel. La señal también se mueve mucho más rápido que los músculos. Si un dispositivo como la pulsera de Meta puede leer las señales, podrá escribir mucho más rápido que tus dedos.

“Podemos ver la señal eléctrica incluso antes de que muevas el dedo”, dijo Reardon.

Desde hace mucho tiempo, la EMG ha dado una forma de controlar las manos protésicas a personas con amputaciones. No obstante, las tecnologías que utilizan esta técnica como interfaz informática apenas empiezan a madurar.

En 2012, tres emprendedores canadienses fundaron una empresa llamada Thalmic Labs que creó un brazalete llamado Myo que enviaba órdenes sencillas a la computadora mediante gestos de la mano. Con un movimiento, por ejemplo, se podía cambiar de diapositiva en una presentación de PowerPoint. Sin embargo, la empresa dejó de fabricar el producto varios años después.

Reardon inició una investigación similar tras fundar una empresa llamada Ctrl Labs con otros dos neurocientíficos que había conocido en un programa de doctorado en la Universidad de Columbia. En 2019, esta empresa emergente fue adquirida por Meta, donde ahora opera dentro de una división de investigación llamada Reality Labs.

Reardon y sus colegas llevan años haciendo demostraciones privadas de su tecnología; apenas ahora han comenzado a compartir su trabajo de manera pública, porque ya está suficientemente desarrollado para el mercado. El avance clave es el uso de técnicas de IA para analizar las señales EMG.

Tras obtener estas señales de 10.000 personas que accedieron a probar el prototipo, Reardon utilizó un sistema de aprendizaje automático denominado red neuronal —la misma clase de IA que utiliza ChatGPT— para identificar patrones comunes en estos datos. Ahora puede buscar estos mismos patrones incluso cuando una persona diferente está utilizando el dispositivo.

“De inmediato puede funcionar con un usuario nuevo del que nunca ha visto datos”, explicó Patrick Kaifosh, director de investigación científica de Reality Labs y uno de los neurocientíficos que fundaron Ctrl Labs.

Según Reardon, quien también es conocido como el padre fundador del navegador Internet Explorer en Microsoft, Meta tiene previsto incorporar la tecnología a sus productos en los próximos años. El año pasado, la empresa demostró cómo su pulsera podía ser usada para controlar una versión experimental de sus gafas inteligentes, que pueden tomar fotos, grabar videos, reproducir música y describir verbalmente el mundo que te rodea.

Al igual que las tecnologías de Neuralink y Synchron, la pulsera de Meta también podría ofrecer nuevas opciones a las personas discapacitadas. Los investigadores de Carnegie Mellon la están probando con personas que tienen lesiones medulares, permitiéndoles usar celulares y computadoras aunque no tengan pleno uso de sus brazos o manos.

La mayoría de las personas que tienen este tipo de lesiones conservan la capacidad de activar al menos algunas de sus fibras musculares. Esto permite al dispositivo leer lo que su cerebro intenta hacer, aunque su cuerpo no pueda hacerlo.

“Podemos ver su intención de teclear”, dijo Douglas Weber, profesor de ingeniería mecánica y neurociencia en Carnegie Mellon.

De forma similar, la pulsera de Meta te permite controlar una computadora con el pensamiento adecuado. Pensar en un movimiento no es suficiente; pero si tienes la intención de hacer un movimiento, la pulsera puede captar lo que pretendes hacer aunque no te muevas físicamente.

“Parece como si el dispositivo leyera tu mente, pero no es así”, dijo Reardon. “Solo traduce tu intención. Ve lo que estás a punto de hacer”.

Cuando mueves el brazo, la mano o el dedo, el número de fibras musculares que activas varía en función de lo grande o pequeño que sea el movimiento. Si practicas el uso de la pulsera el tiempo suficiente, puedes aprender a activar una cantidad mínima de fibras sin mover realmente los dedos.

“Podemos escuchar una sola neurona. Estamos trabajando a nivel atómico del sistema nervioso”.

c. 2025 The New York Times Company