Motorola razr 50: así es el nuevo teléfono plegable

Sumándose a la nostalgia dosmilera y trayendo consigo varias funcionalidades del nuevo milenio, Motorola sacó al mercado su nuevo dispositivo en un evento en Nueva York (Estados Unidos). Es de la familia de celulares razr, conocidos por su recordado V3, y continua incursionando en los flip phones. Según Thomas Milner, jefe de marketing global de producto de hardware, quien habló con El Espectador, “el nuevo modelo es un guiño a la vanguardia y dirigido a las nuevas generaciones que buscan novedad en la tecnología”.

El evento de lanzamiento se llevó acabo el martes 25 de junio en Greenpoint Terminal Warehouse, Brooklyn. Allí se reunieron periodistas y creadores de contenido de más de 30 países para ver el lanzamiento del dispositivo, además de disfrutar de una tarde con música mezclada por Paris Hilton en un DJ Set y la presentación del mago estadounidense Dan White.

La inteligencia artificial

Una de las novedades del razr 50 que a su vez genera debate, es la inclusión de Gemini, la inteligencia artificial de la gigante Google, directamente en el dispositivo al mantener presionado el botón lateral de apagado. Esta aprenderá hábitos del usuario y se convertirá en una asistente personal a la hora de recordar fechas importantes, hacer itinerarios de viajes o incluso pagos recurrentes.

Todo esto está respaldado por la protección de datos que ofrece Google y con la posibilidad de tener el servicio premium de Gemini Advance por tres meses gratis que pueden renovarse con un cobro mensual.

Versiones del razr 50

Además, la marca cuenta con un modelo estandar y un modelo plus.

En el primero podremos encontrar una cámara frontal de 50 megapixeles, un lente macro de 13 megapixeles y cámara selfie de 32 megapixeles. Cuenta con una pantalla de 6.9 pulgadas y 120 herzios en full hd, que permite un movimiento fluido a la hora de ver alguna serie o película en el dispositivo. En cuanto a su procesador es el MediaTek Dimensity de 7300X que permite jugar diversos títulos como Genshin Impact o Call Of Duty: Mobile.

Por otro lado, la versión plus cuenta con las mismas tres cámaras, pero el lente macro tiene 50 megapixeles a diferencia del modelo estandar. Su pantalla también es de 6.9 pulgadas, sin embargo tiene tecnología pOLED que permite ver unos colores más vivos y nítidos. Además, este cuenta con el esperado procesador Snapdragon 8 de tercera generación que tiene expectantes a los usuarios gamers.

Para este nuevo modelo, tanto en su versión estandar como en la plus, hay una pantalla externa con varias funcionalidades y personalizable cuando se cierra el celular. Además, en ambas se incorporó una tecnología a prueba de agua que no solo permite poner el celular bajo el agua, sino también reconocer el tacto aún cuando las manos están mojadas. La batería de la versión básica es de 4000 miliamperios y la de la versión plus de 4200 con posibilidad de turbocarga.

En cuanto a la parte trasera cuenta un forro de cuero vegano que da un agarre más ergonómico. A esto se le suma una variedad de colores para elegir que vienen directamente de la paleta de colores de Pantone, una alianza con BOSE para un mejor desempeño en el audio y la tecnología de Gorilla Glass en sus displays para mayor resistencia.

Otros flip phones

Este dispositivo se suma la apuesta de celulares plegables como el Samsung Z Flip o el Oppo Find que apuestan por los nostálgicos flip phones. Los precios y la llegada al país del dispositivo se confirmarían próximamente.

