Mozilla lanza su versión más rápida de Firefox para adelantar a Google Chrome

"Es rápido. Muy rápido. Firefox Quantum es el doble de rápido que Firefox hace 6 meses; utiliza un motor central completamente revisado con tecnología nueva, robada de nuestro grupo de investigación avanzada, y adornada con una imagen renovada", señaló la compañía en un comunicado.

En un video preparado para el lanzamiento, la compañía compara la velocidad de carga de Firefox Quantum y Google Chrome en algunas de las páginas web más populares, desde Instagram hasta el buscador de Google, y muestra cómo su nuevo explorador adelanta al rival en la mayoría de sitios que no son propiedad del gigante tecnológico.



Waiting​ ​for​ ​a​ ​better,​ ​faster​ ​browser?

Good news: that wait is over. The new Firefox is here: https://t.co/ADq2ROYUhc pic.twitter.com/SCYYzYbznY

— Firefox (@firefox) 14 de noviembre de 2017