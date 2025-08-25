No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Musk demanda a Apple y OpenAI por favorecer IA en iPhones y limitar competencia

Las empresas xAI y X del multimillonario Elon Musk presentaron el lunes una demanda antimonopolio contra Apple y OpenAI, alegando que los dos gigantes tecnológicos crearon una asociación ilegal para sofocar la competencia en los mercados de inteligencia artificial y teléfonos inteligentes.

Redacción tecnología con información de agencias
25 de agosto de 2025 - 03:45 p. m.
Musk señala que Apple hace imposible que alguien distinto de OpenAI alcance los primeros lugares en las listas de la App Store.
Foto: AFP - ROBERTO SCHMIDT
Elon Musk demandó a Apple Inc. y OpenAI, acusándolos de favorecer injustamente a la aplicación de inteligencia artificial en los iPhones y de obstaculizar la competencia de otros desarrolladores de chatbots.

X y xAI, de Musk, presentaron la demanda el lunes en un tribunal federal de Fort Worth, Texas, argumentando que la decisión de Apple de integrar OpenAI en el sistema operativo del iPhone perjudica la competencia y priva a los consumidores de opciones.

El multimillonario fundador de xAI Holdings, que ahora agrupa al equipo de Grok AI y a la red social X, señaló que Apple hace imposible que alguien distinto de OpenAI alcance los primeros lugares en las listas de la App Store, una vitrina global muy codiciada por los desarrolladores de aplicaciones.

“El acuerdo exclusivo de Apple y OpenAI ha convertido a ChatGPT en el único chatbot de IA generativa integrado en el iPhone”, afirmaron los abogados de X en la demanda, y “han acaparado los mercados para mantener sus monopolios e impedir que innovadores como X y xAI puedan competir”.

El caso plantea un enfrentamiento judicial de alto riesgo entre la persona más rica del planeta y una de las empresas más valiosas del mundo.

En desarrollo...

Por Redacción tecnología con información de agencias

