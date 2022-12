Musk y el nuevo capítulo Twitter: ¿ya no es el defensor de libertad de expresión?

Elon Musk publicó un mensaje en la red social este jueves por la noche diciendo: "Criticarme todo el día no supone ningún problema, pero revelar mi ubicación en tiempo real y poner en peligro a mi familia sí". Foto: EFE - ADAM S DAVIS

Reporteros como Donie O’Sullivan, de CNN; Ryan Mac, de The New York Times; o Drew Harwell, de The Washington Post; además de algunos otros periodistas de medios independientes que han cubierto la crisis desatada en Twitter tras la llegada de Elon Musk, se encontraron este jueves con que sus cuentas en la red social habían sido suspendidas.

Ryan Mac, por ejemplo, venía haciendo un juicioso seguimiento a la suspensión de la cuenta que utilizaba datos de vuelos disponibles públicamente para seguir al jet privado de Musk, dueño de Twitter desde finales de octubre. Y aún cuando el mismo Musk había dicho que no suspendería esa cuenta por su “compromiso con la libertad de expresión”, esta semana cambió de idea y Twitter modificó las reglas prohibiendo compartir información sobre “la ubicación de personas en tiempo real”.