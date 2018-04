Netflix vende US$1.500 millones en bonos para financiar shows

Netflix Inc. nuevamente está recurriendo a los compradores de bonos basura para que le ayuden a financiar su próxima oleada de shows.

La red de televisión en línea más grande del mundo está vendiendo US$1.500 millones de bonos senior, según un comunicado publicado el lunes. Se espera que se fije el precio de las notas a 10,5 años más tarde hoy, de acuerdo con una persona con conocimiento del asunto quien solicitó no ser identificada ya que los detalles son privados.

El plan de venta de Netflix sigue a un trimestre en el que agregó 7,41 millones de suscriptores, su inicio más fuerte de un año desde que saliera a la bolsa hace 16 años. Moody’s Investors Service elevó su recomendación para la compañía a principios de este mes citando expectativas de que el crecimiento continuará y, finalmente, convertirá a positivo su flujo de efectivo. La mejora puede brindar a Netflix el respaldo para vender US$2.000 millones en bonos para aumentar la liquidez y pagar los crecientes costos de programación, dijo el analista de Bloomberg Intelligence Stephen Flynn en un informe del 13 de abril.

La recaudación de la oferta se utilizará para fines corporativos generales, que pueden incluir adquisiciones de contenido, producción y desarrollo, así como posibles adquisiciones, dijo en su comunicado la compañía con sede en Los Gatos, California. En este caso, una vez vendidos, Netflix no podrá volver a comprar los bonos. Por lo general, dicho período de no compra está limitado a un número específico de años.

Con un valor bursátil de US$142.000 millones y las acciones con mejor rendimiento en el S&P 500 este año, Netflix a menudo ha promocionado su "grueso" colchón accionario como la razón para respaldar su deuda. Históricamente se ha tomado prestado para invertir en contenido original y planea seguir haciéndolo, de acuerdo con un comunicado enviado a los accionistas la semana pasada. El financiamiento de la deuda tiene un costo de capital menor al de las acciones, dijo. Netflix tenía US$6.500 millones en deuda a largo plazo al 31 de marzo.

Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Deutsche Bank AG y Wells Fargo & Co. están administrando la venta, dijo la persona familiarizada con el tema.