Nueva app de Instagram en iPad prioriza Reels y se adapta a pantallas más grandes

Foto: Getty Images via AFP - JUSTIN SULLIVAN

La nueva aplicación para el iPad de Apple Inc. se abrirá en Reels, la función de videos cortos de Meta Platforms Inc y rival de TikTok —una alternativa al feed de fotos y videos que se abre por defecto en la app móvil de Instagram—. Los usuarios pueden acceder a los feeds tradicionales de fotos y videos a través de una pestaña independiente, y la versión para iPad incluye otras funciones conocidas de Instagram, como historias y mensajes directos.

“Hemos rediseñado la experiencia para reflejar cómo la gente usa hoy las pantallas más grandes”, escribió Instagram en una publicación de blog.

Los usuarios llevan años solicitando una app para iPad, pero Instagram nunca la desarrolló, en parte debido a dificultades técnicas. Cuando el servicio para compartir fotos se centró en crecer en sus primeros años, los ingenieros de la compañía se esforzaron por garantizar que la app cargara las imágenes rápidamente, incluso con malas conexiones a internet, y solo mostrara los píxeles estrictamente necesarios para la pantalla de un teléfono. Esto significaba que la misma imagen que se veía genial en una app móvil se veía borrosa y estirada en un iPad.

Una aplicación también se consideraba una prioridad baja para los equipos de ingeniería porque el iPad no es el dispositivo principal del consumidor, lo que significa que no era probable que impulsara un gran crecimiento de usuarios.

El iPad ha tenido un ligero resurgimiento en las ventas en los últimos años y se proyecta que generará más de US$28.000 millones en el año fiscal que finaliza este mes. Se prevé que Apple lance un iPad Pro rediseñado a finales de este año.

Instagram ahora tiene más de 2.000 millones de usuarios mensuales y se estima que representa aproximadamente el 50% de los ingresos publicitarios totales de Meta.

El rediseño también demuestra la popularidad de Reels, el producto de videos cortos de Meta que se parece mucho a TikTok de ByteDance Ltd. Reels es un importante motor de tiempo y atención tanto en Instagram como en Facebook. En noviembre pasado, Meta declaró que 50% del tiempo empleado en Instagram está en Reels.

La aplicación de Instagram para iPad estará disponible como descarga gratuita a partir del miércoles. Meta también lanzó una versión para iPad de su servicio de mensajería WhatsApp en mayo.