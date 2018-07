Opera, antiguo rival de Internet Explorer, vuelve a cotizar

El navegador Opera Ltd., que data de mediados de los 90, cuando las PC utilizaban Windows 95 y Steve Jobs dirigía Next Computer Inc. después de ser despedido de Apple, volverá a los mercados públicos.

Se prevé que Opera debutará en el Nasdaq Global Select Market el viernes, después de vender posiblemente US$115 millones en acciones. La compañía con sede en Oslo, Noruega, venderá 9,6 millones de acciones a US$12 cada una, el extremo superior de una banda prevista, según personas con conocimiento del tema.

Creada por dos ingenieros de la noruega Telenor ASA, Jon von Tetzchner y Geir Ivarsoy, la primera versión importante del navegador para Windows de Microsoft Corp. fue Opera 2.1, lanzada en 1997. Netscape Navigator – antecesor de Mozilla Firefox- fue el ganador de la primera batalla de los navegadores, mientras que Internet Explorer esperaba pacientemente su oportunidad antes de llegar a ser tan dominante una década después que llevó a la intervención de los reguladores.

Opera adquirió un conjunto de usuarios de culto, que desdeñaban a los líderes del mercado y que contribuyeron a cimentar su lugar como el tercer navegador más popular del mundo en aquel momento. La negativa de von Tetzchner a llevar la compañía a los mercados públicos durante el tristemente célebre auge de las puntocom también contribuyó a que Opera fuera uno de los pocos grandes sobrevivientes del posterior derrumbe, junto con Amazon.com Inc. e EBay Inc.

Hoy Opera genera más del 50 % de sus ingresos de su asociación con Google de Alphabet Inc. y Yandex NV con sede en Moscú, y menciona la dependencia de un pequeño número de compañías para la mayoría de sus ganancias como un factor de riesgo significativo en su prospecto. En los tres meses hasta el 31 de marzo, Opera registró una utilidad neta de US$6,6 millones sobre la base de ingresos de US$39,4 millones, que se incrementaron alrededor de un 55 % respecto del mismo trimestre del año pasado.

Eso también marcará su retorno a la vida pública. La compañía comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Oslo en 2004, recaudando unos US$20 millones. Dos años después lanzó Opera Mini, un navegador móvil que permitía a los clientes explorar sitios web de tamaño completo a través de las limitadas redes celulares de datos que existían en esa época.

Pero cuando la siguiente “guerra de navegadores” se encarnizaba entre Internet Explorer, Firefox y un incipiente Google Chrome a fines de la década, el futuro de Opera cambió de rumbo. Ivarsoy murió en 2006 y von Tetzchner se fue de la compañía en 2011 después de tener desacuerdos con los inversores respecto de la dirección del negocio.

“Creo que en un principio sólo querían vender la compañía”, dijo von Tetzchner en una entrevista. “En eso se centraban los inversores. Siempre creyeron que podían obtener mejores retornos de esa manera”.

Se planeó una compra de la participación mayoritaria de US$1.000 millones por parte de un consorcio de inversores chinos para 2016, pero la operación no obtuvo la aprobación del gobierno y nunca se concretó. La compañía, en cambio, acordó vender sólo su navegador –ahora llamado Opera Ltd.- por US$575 millones, que cotizará en el Nasdaq el viernes.

El resto de la empresa original fue rebautizado Otello Corporation ASA en 2017 y sigue cotizando en Oslo.