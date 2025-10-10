OPPO captura la esencia colombiana con innovación, ritmo y alma

Foto: Cortesía

En Colombia, un país donde cada región celebra a su manera y la música es más que entretenimiento, OPPO ha logrado algo que pocas marcas tecnológicas consiguen: hablar el idioma de la fiesta colombiana sin perder autenticidad. Con el lanzamiento del OPPO Reno14 5G, la marca no solo presenta un dispositivo con capacidades superiores de fotografía nocturna, sino que introduce un concepto pensado para el público joven: el “AI Party Bestie”, un compañero inteligente de fiesta. Y en Colombia, eso significa mucho más que tomar buenas fotos en ambientes oscuros.

“Los colombianos no celebramos igual en todas las regiones, por ello nos propusimos retratar la singularidad de cada una por medio de nuestro nuevo lente repotenciado con IA”, explica Juan Maldonado, PR Manager de OPPO Colombia. Con esa idea, la marca se alejó de los tecnicismos habituales del sector y decidió sumergirse en la cultura fiestera del país para documentar cómo cada ciudad celebra con su propio sabor, ritmo y vibra.

Desde la altura, donde los beats electrónicos retumban desde rooftops hasta sótanos underground, hasta el calor del Caribe en Cartagena, donde la champeta se convierte en una herencia viva, OPPO recorrió el país con su OPPO Reno14 5G en mano. En la capital, el dispositivo se enfrentó al desafío de capturar ambientes con iluminación extrema: luces LED potentes, sombras intensas y atmósferas cambiantes. Su flash con inteligencia artificial ajustó brillo y color para mantener la estética real de cada espacio, incluso cuando la luz parecía jugar en contra.

Bogotá: la capital electrónica Colombiana

“Bogotá es cosmopolita, es diversa, y su música refleja eso”, señala Andrés Santamaría, DJ residente de un club en Zona Rosa. Y agrega: “Aquí convergen todos los sonidos: techno europeo, house latino… y el OPPO lo captura todo sin perderse en las luces”.

Cartagena: la champeta como herencia viva

En contraste, en Getsemaní, corazón fiestero de Cartagena, el OPPO Reno14 5G fue testigo del poder de la champeta como expresión cultural. Su flash con IA resaltó los tonos dorados de las noches caribeñas, mientras la función Toma Perfecta con IA captó el instante exacto en que la música alcanzaba su punto más alto. Más que registrar cuerpos en movimiento, la cámara retrató la historia que late detrás de cada paso: esa mezcla de alegría, resistencia y comunidad que define al Caribe colombiano.

Cali: donde la salsa es identidad cultural

Más al sur, en Cali, la salsa es religión y la calle su templo. En la Calle del Sabor, las luces cálidas iluminan una pista donde nadie se queda quieto. “El teléfono identifica el movimiento y ajusta la velocidad de obturación. Es como si entendiera que en Cali, quedarse quieto no es opción”, comenta un bailarín mientras revisa sus fotos. Con su función Recomponer con IA, el OPPO Reno14 5G logró congelar giros y pasos sin perder la sensación de dinamismo, equilibrando luces y reflejos para resaltar la energía inagotable de los bailarines.

Medellín: el reggaetón como bandera global

El recorrido culminó en Medellín, donde el reguetón es más que música: es identidad y orgullo local. En Vintrash, bar icónico del barrio Provenza, los primeros acordes de “Bichota” hicieron vibrar la terraza. “El teléfono entiende el movimiento. Ajusta la exposición para capturar sin que salga borroso. Es como si supiera que en Medellín la fiesta nunca se queda quieta”, dice Camilo Mejía, fotógrafo de 28 años.

OPPO logró integrarse a la cultura paisa sin artificios, reconociendo que el reguetón no solo es un género, sino la banda sonora de una ciudad que aprendió a reinventarse. “Que una marca venga a documentar esto sin estereotipos es refrescante”, comenta una asistente del lugar. “No están vendiendo solo un teléfono, están celebrando nuestra identidad”, resaltó.

En un mercado donde muchas marcas tecnológicas mantienen una comunicación genérica y distante, OPPO decidió tomar un camino distinto. “Queríamos que los jóvenes colombianos no percibieran el OPPO Reno14 5G como un simple smartphone, sino como ese amigo incondicional que está presente en cada momento importante, especialmente en las celebraciones que definen nuestra identidad”, concluye Maldonado.

Con su concepto AI Party Bestie, la marca apostó por una narrativa auténtica y cercana, entendiendo que la verdadera innovación no solo está en la tecnología, sino en su capacidad para conectar con la gente y con la cultura que la rodea.