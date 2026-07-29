OPPO Reno16 llega a Colombia con gran apuesta en la fotografía y diseño 3D

Foto: El OPPO Reno16 5G y el OPPO Reno16 F 5G ya están disponibles en los colores Blanco Cósmico y Violeta Crepúsculo. / Cortesía OPPO

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En el corazón de Bogotá, OPPO transformó el Maloka City Hall en un universo de creatividad e innovación con la celebración del Reno Universe Festival, un evento inmersivo que marcó el lanzamiento oficial de su esperada Serie Reno16 con artistas invitados, gastronomía y mucha tecnología.

La jornada reunió a fans, creadores de contenido y medios de comunicación, y se convirtió en el escenario perfecto para que la marca reafirmara su propósito de conectar con los jóvenes colombianos a través de la inspiración. Con una atmósfera vibrante que combinó lo mejor de la música, la gastronomía y la tecnología de punta, y con actuaciones estelares de artistas como Reykon, Punto Parlante y Maiguai, se presentaron los nuevos dispositivos y se celebró un estilo de vida donde el arte y la innovación tecnológica van de la mano.

Entre las novedades se destacan dos nuevas joyas tecnológicas: los OPPO Reno16 5G y OPPO Reno16 F 5G. Estos dispositivos no solo llegan para impresionar con su distintivo diseño Planetas 3D Pop, sino que integran un ecosistema de inteligencia artificial diseñado para potenciar la creatividad sin límites.

Equipados con herramientas exclusivas como la Pop Camera, la función Pop Out y las nuevas experiencias impulsadas por ColorOS 16, la Serie Reno16 promete revolucionar la manera en que los usuarios capturan, editan y comparten su mundo, ofreciendo una experiencia más intuitiva, personalizada y profundamente creativa que se adapta al ritmo y las pasiones de la nueva generación.

Fotografía creativa para hacer historiales visuales

La Serie Reno16 se diferencia por su potente set de cámaras de 50 MP cada una. En el frente, la cámara selfie ultra gran angular, con un campo de visión de 100 grados, permite incluir a más personas en las tomas grupales y lograr perspectivas más dinámicas y envolventes.

En la parte trasera, ambos modelos cuentan con un versátil sistema de triple cámara que integra una lente principal de alta resolución con estabilización óptica de imagen (OIS), una cámara de retrato con teleobjetivo y zoom óptico aproximado de 3.5x, sumado a un lente ultra gran angular que brinda una flexibilidad de encuadre sin precedentes para todo tipo de escenas.

Pop Camera: la firma creativa de la Serie Reno16

Como gran novedad dentro de la familia Reno, la Pop Camera introduce una experiencia de captura creativa directamente integrada en la aplicación de cámara. Esta función, pionera en la industria, permite aplicar con un solo toque estilos de inspiración vintage como, Cámara digital, Película Instantánea y Fuga de luz, lo que facilita la creación de fotografías con distintos estados de ánimo y estéticas.

Además, dentro de la aplicación de Fotos, y de manera completamente nativa, se reúne un conjunto de herramientas impulsadas por inteligencia artificial, pensadas para una narrativa más dinámica y personalizada. El AI Remix Collage, por ejemplo, permite combinar varias fotos o videos cortos en composiciones visuales con capas, stickers animados, contornos y texto; incluso es posible extraer sujetos en movimiento desde Fotos en Movimiento o videos para usarlos como stickers personalizados. Y con la opción de Pop Out 2.0 se amplía aún más la flexibilidad creativa al permitir que los sujetos “salgan” del marco en varias direcciones, logrando efectos visuales más dinámicos y sorprendentes.

Retrato con teleobjetivo 3.5X

La Serie Reno16 incorpora una cámara teleobjetivo 3.5X con zoom digital de hasta 120X, diseñada específicamente para capturar retratos con una perspectiva más natural y un efecto de profundidad que resalta al sujeto sin perder detalle. Esta lente permite acercarse a la escena sin sacrificar calidad, ofreciendo imágenes más nítidas y versátiles, tanto en retratos como en fotografías de objetos o escenarios distantes.

Una identidad visual que trasciende

Cada generación de la serie Reno introduce una nueva identidad de diseño, y la Serie Reno16 no es la excepción. Su color más distintivo, el Blanco Cósmico, incorpora la tecnología HoloVerse 3D, pionera en la industria, que crea un efecto visual flotante inspirado en el universo y que cambia con la luz y el movimiento.

Gracias a millones de microlentes que reconstruyen la luz en el espacio, el diseño 3D genera una sensación de profundidad única: las imágenes parecen flotar sobre la superficie del teléfono. El resultado es una firma visual impactante que no sacrifica el acabado refinado y premium que caracteriza a la marca. En toda la serie, la tapa trasera de una sola pieza, moldeada en frío, se integra de forma continua con el módulo de cámaras, logrando una apariencia limpia y sin interrupciones.

En cuanto a experiencia de uso, el OPPO Reno16 apuesta por la comodidad con una pantalla compacta de 6.32 pulgadas, diseñada para un manejo ágil con una sola mano, complementada con un marco de aluminio de grado aeroespacial que ofrece un agarre fresco y seguro. Por su parte, el OPPO Reno16 F ofrece una pantalla más grande, de 6.57 pulgadas, pensada para quienes buscan una experiencia visual aún más envolvente sin renunciar a la elegancia.

OPPO Bubble: un nuevo compañero para la expresión creativa

Junto con la Serie Reno16, OPPO presentó en el Reno Universe Festival su nuevo accesorio magnético, OPPO Bubble, diseñado para expandir la expresión creativa más allá del smartphone.

Con un peso de tan solo 35 gramos, este dispositivo se adhiere magnéticamente a fundas compatibles o a anillos magnéticos, e incorpora una vibrante pantalla AMOLED que funciona como monitor en tiempo real de la cámara trasera. Esto permite previsualizar las tomas al usar la cámara posterior, facilitando selfies, fotos grupales y composiciones creativas que antes requerían más ensayo y error.

Además, OPPO Bubble puede utilizarse como visor remoto y control de obturador a una distancia de hasta 10 metros, brindando a los usuarios la libertad de explorar ángulos y perspectivas antes impensados.

En su parte interna, la Serie Reno16 combina rendimiento potente con una autonomía excepcional, gracias a sus baterías de hasta 7.000 mAh y carga rápida SUPERVOOC™ de 80W, junto con una conectividad más estable gracias a AI LinkBoost 4.0 y una resistencia certificada IP69K.

También integra una nueva generación de experiencias inteligentes impulsadas por IA y ColorOS 16, que incluyen traducción de menús en tiempo real, administración inteligente de facturas mediante su botón exclusivo de IA, y una conectividad cruzada que facilita compartir fotos y videos con dispositivos iPhone de forma rápida y sencilla.

El OPPO Reno16 5G y el OPPO Reno16 F 5G ya están disponibles en los colores Blanco Cósmico y Violeta Crepúsculo a través de los principales almacenes de cadena, operadores móviles y tiendas online del país.