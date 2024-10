Optimus Tesla: ¿Inteligencia artificial o control remoto?

Varios medios especializados en tecnología reportaron que los robots estaban siendo asistidos de forma remota por humanos en el evento de presentación del CyberCap. Foto: Tesla

El evento de Tesla, We Robot, realizado el pasado 10 de octubre, se destacó por las presentaciones innovadoras en el mundo automotor y los llamativos avances en su flota de robots humanoides. Aunque el plato principal era el lanzamiento oficial del taxi autónomo, las redes sociales se inundaron de videos con las destrezas motrices y comunicativas de los Optimus a los periodistas e invitados a la presentación.

El proyecto de Tesla, dirigido por Elon Musk, comenzó a tomar forma en 2021, cuando durante un evento, un hombre disfrazado de robot humanoide subió al escenario para bailar. Este acto fue una primera insinuación del ambicioso plan de Tesla para desarrollar un robot que pudiera revolucionar el mundo de la automatización y la inteligencia artificial. Desde entonces, los avances, año tras año, de Tesla y otras compañías de robótica han sorprendido por las capacidades que están adquiriendo los modelos humanoides.

Servicios de bebidas, disputas de piedra papel o tijera, bailes y conversaciones de ida y vuelta, descrestaron a las personas con las que interactuaron y cientos de usuarios que utilizaron sus redes sociales para compartir comentarios entusiastas sobre los avances tecnológicos en este campo.

Tareas que para los humanos resultan sencillas, como caminar, manipular objetos o mantener conversaciones, representan grandes desafíos para la robótica y la inteligencia artificial. Un claro ejemplo es el robot humanoide de Figure, uno de los más avanzados del momento, que actualmente trabaja en una fábrica de BMW en Estados Unidos. No obstante, sus movimientos son lentos y limitados en comparación con los de una persona. En este contexto, Tesla parecía haber dado un gran paso al superar algunas de estas barreras con sus robots Optimus, logrando que caminaran de manera autónoma.

Sin embargo, los elogios duraron solo algunas horas, debido a que varios medios, como Bloomberg y The Verge, señalaron que muchos de estos robots estaban siendo operados de forma remota por humanos. Una versión que tomó fuerza, en parte, debido a que los robots tenían voces diferentes y sus respuestas y gestos estaban sorprendentemente sincronizados y coordinados.

Fuentes cercanas a la compañía revelaron a Bloomberg que, aunque los prototipos de Optimus podían caminar sin necesidad de un control externo gracias a su IA, la mayoría de las interacciones que tuvieron con los asistentes en el evento fueron supervisadas por empleados situados remotamente. De hecho, uno de los videos del evento mostró a un robot camarero de Optimus reconociendo que estaba siendo “ayudado por un humano”.

Lo sucedido en el evento también despertó el interés del mundo financiero. Adam Jonas, un reconocido analista de Morgan Stanley, expresó a través de X su decepción al observar que los robots humanoides seguían dependiendo de la intervención humana, lo que, en su opinión, no representaba un “progreso significativo”.

Morgan Stanley, uno de los principales bancos de inversión y gestión de activos a nivel mundial, es conocido por sus análisis y estudios sobre las tendencias tecnológicas y de mercado. Las palabras de Jonas sugieren que los inversores, a pesar del entusiasmo generado, aún podrían ser cautelosos respecto al verdadero alcance de los avances en robótica presentados por Tesla.

Estos descubrimientos han suscitado dudas sobre las verdaderas capacidades autónomas de la tecnología y si estará lista para salir al mercado en el corto plazo. El CEO de Tesla, Elon Musk, comentó en su intervención que, aunque aún queda camino por recorrer, los avances han sido considerables desde los primeros prototipos. Musk destacó que los robots serán accesibles para el público a un precio estimado de entre USD$20.000 y USD$30.000. Además, adelantó que en un futuro cercano estos robots podrán realizar tareas diversas, desde enseñar, cuidar niños, pasear perros, hasta cortar el césped o hacer la compra.

De igual forma, es importante destacar que Tesla apostó por la captura de movimiento como una técnica clave para mejorar las habilidades de sus robots. La compañía contrató personas con salarios de aproximadamente 6.000 euros para que, mediante el uso de trajes especiales, realicen diversas actividades cotidianas. Estos trajes permiten recopilar datos detallados sobre el movimiento humano, fundamentales para impulsar los proyectos de ingeniería y optimizar las capacidades de los robots.

La expectativa que Musk generó es alta, pero la revelación de que muchos robots aún requieren de supervisión humana deja en el aire la pregunta de cuán cerca estamos de una verdadera autonomía robótica en el día a día.

Hasta la fecha, no se conoce con exactitud los niveles de asistencia humana que recibieron los robots de Tesla durante el último evento. Puede ser desde un control remoto total, donde la máquina sigue las instrucciones del humano, hasta funciones particulares que no significan una dominio completo. Los detalles aún no se han revelado y la compañía de Musk no se ha pronunciado al respecto.

