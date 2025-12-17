Por qué aparece publicidad en el TV: cómo eliminarla paso a paso

Foto de referencia: televisor QLED 2025. Foto: Cortesía Samsung

Cuando un televisor reproduce videos promocionales, muestra información del producto en la pantalla o reinicia constantemente imágenes y ajustes, lo más probable es que esté configurado en modo comercial o modo demo, que es una función pensada para exhibición en tiendas.

La forma de desactivarlo varía según la marca y el sistema operativo del equipo. A continuación, le explicamos el procedimiento paso a paso según algunas referencias.

En televisores Samsung

En algunas referencias de esta marca, el modo demo o modo tienda reproduce un video y puede ir acompañado de información sobre sus características. Esta función puede desactivarse desde el menú general así:

Presionar el botón Home del control remoto (ícono de casita).

Desplazarse con la rueda de dirección hasta Configuración (ícono de engranaje o rueda) y confirmar con el botón central.

Ingresar a General .

Seleccionar Administrador del sistema .

Desplazarse hasta la parte inferior del menú.

Entrar en Modo de uso .

Elegir Modo casa o Modo doméstico y confirmar la selección.

En televisores LG

Aquí, el modo comercial aparece como Modo Tienda o Modo Inicio/Tienda, y la ruta para desactivarlo depende de la versión de WebOS de cada televisor.

Para WebOS 22 (2022) y WebOS 6.0 (2021):

Encienda el televisor y presione el botón de Configuración del control remoto.

Seleccione Todas las configuraciones .

Ingrese a la opción General y luego a Dispositivos .

Diríjase a Administración de TV .

Seleccione la opción Modo Hogar/Tienda .

Seleccione Modo Hogar.

Para WebOS 5.0:

Presione el botón Configuración del control remoto.

Presione Todas las configuraciones .

Seleccione General y luego Configuraciones adicionales.

Como en los pasos anteriores, seleccione Modo Inicio/Tienda.

Cambie la opción a Modo Inicio.

Para WebOS 4.0:

Presione Configuración en su control remoto.

Seleccione Todas las configuraciones .

Seleccione la opción General .

Vaya a Modo Inicio/Tienda .

Presione Modo Hogar.

Pero, en ciertos televisores, esta configuración se encuentra simplemente yendo a Configuración, luego a General, seleccionar Preferencias, y presionando Modo Inicio.

Recuerde que esta guía aplica para distintos modelos, por lo que las opciones o los nombres que aparezcan en el menú pueden variar un poco, según el equipo.

Televisores con Android TV y Google TV

El modo comercial se desactiva desde los ajustes del sistema. Y, como en el caso anterior, las instrucciones para quitarlo pueden variar según la versión del sistema operativo.

Primero: acceder a Ajustes

Se puede ingresar de dos maneras. La primera es usando el botón de Ajustes rápidos del control remoto (en modelos lanzados desde 2019); o presionando HOME (es decir, inicio, o que se puede reconocer por el típico símbolo de la casa) y seleccionando Ajustes en la pantalla principal.

Segundo: desactivar el modo demo

Cuando ya esté dentro de Ajustes, siga los pasos según la versión de su televisor:

Android 10

Vaya a Sistema, luego a Ajustes del modo de venta comercial, seleccione Modo demo y configure el Modo de restablecimiento de imágenes en presionando la opción que dice No.

Android 9

Hay que dirigirse a Preferencias del dispositivo, después a Ajustes del modo de venta comercial y, por último, poner ambas opciones en No.

Si tiene Android 8.0 o versiones anteriores

Vaya a Ajustes de modo de venta comercial, presione establecer Modo demo y, nuevamente, ponga el Modo de restablecimiento de imágenes con la opción No.

Aunque, según el producto, el modo demo también puede cancelarse manteniendo presionado el botón TV ubicado en la parte lateral de su televisor.

Y en series WxxxB y XxxxB...

Para estas series, el ajuste aparece como configuración de pantalla de exposición. Puede cambiar las preferencias así:

Presione Home (Inicio) en el control remoto.

Seleccione Ajustes .

Entre a Preferencias o Ajustes de sistema .

Si se solicita, ingrese primero a Configuración general.

Seleccione Shop-front Display Setting (es decir, Configuración de pantalla de exposición ).

Establezca el Demo Mode y en la opción de Picture Reset Mode, presione Off (Desactivado).

