¿Por qué un AirPod o audífono se descarga más rápido que el otro y cómo solucionarlo?

Entre las inquietudes más frecuentes aparece un comportamiento que genera ciertas molestias: en algunos de estos modelos, uno de los auriculares puede agotarse antes que el otro. Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los audífonos inalámbricos se consolidaron como la opción preferida para escuchar música o atender llamadas sin depender de cables. Gracias a la conectividad Bluetooth, ofrecen libertad de movimiento y facilidad de manejo, dos factores que explican su rápida adopción y el crecimiento en los últimos años.

Sin embargo, entre las inquietudes más frecuentes aparece un comportamiento que genera ciertas molestias: en algunos de estos modelos, uno de los auriculares puede agotarse antes que el otro.

Esta diferencia en la descarga de batería despierta dudas y obliga a revisar qué está ocurriendo y cómo corregirlo.

¿Por qué un audífono puede descargarse más rápido que el otro?

Cuando se presenta una diferencia marcada en el nivel de batería entre ambos auriculares, es importante entender que cada unidad funciona de manera independiente. Es decir, cada audífono integra su propia batería, su propio micrófono y su propio sistema de gestión de energía.

A partir de ahí, pueden existir varias razones técnicas:

Desgaste desigual de la batería

Con el paso del tiempo, una de las baterías puede degradarse más rápido que la otra. Esto puede estar asociado a tolerancias de fabricación o, con mayor frecuencia, a hábitos de uso: por ejemplo, utilizar siempre el mismo audífono para llamadas o como dispositivo principal.

Mayor exigencia en la conexión Bluetooth

Si uno de los auriculares tiene una señal más inestable, necesitará más energía para mantener la conexión. Factores como la distancia al dispositivo, interferencias de otros equipos inalámbricos o incluso fallas internas pueden incrementar el consumo.

Configuración del micrófono

Cuando uno de los audífonos está definido como micrófono principal, asume una carga adicional de trabajo. El uso constante del micrófono implica un gasto energético superior frente a un auricular que solo reproduce audio.

Fallas de software

Un error en el sistema puede provocar procesos internos que aumenten el consumo de batería.

Problemas de carga o daños físicos

La presencia de suciedad en los pines de contacto o en el estuche puede impedir una carga completa. Asimismo, golpes o afectaciones internas pueden impactar el rendimiento y la vida útil de la batería.

¿Qué se puede hacer para corregirlo?

Antes de pensar en una sustitución, conviene aplicar algunas medidas:

Verificar que ambos audífonos carguen completamente, incluso probando cargarlos de forma individual.

Limpiar cuidadosamente los auriculares y el estuche con un paño seco para asegurar buen contacto eléctrico.

Confirmar que tengan la versión de firmware más reciente.

Ajustar la configuración del micrófono en modo “Automático”, para que el sistema distribuya el uso entre ambos.

Restablecerlos a configuración de fábrica si el comportamiento persiste.

Le puede interesar: ¿Cada cuánto se debe cambiar el módem de WiFi para que funcione bien?

Recomendaciones para prolongar la vida útil de la batería

En promedio, estos dispositivos pueden mantener un rendimiento aceptable entre uno y cinco años, aunque el tiempo real depende de la calidad de fabricación, los ciclos de carga acumulados y los hábitos de uso. Para optimizar su desempeño y retrasar la degradación natural de las baterías, conviene tener en cuenta lo siguiente:

Evitar temperaturas extremas

La exposición prolongada al calor intenso o al frío extremo acelera el desgaste de las baterías de litio. Lo recomendable es mantener los audífonos dentro de rangos de temperatura moderados y no dejarlos, por ejemplo, dentro del carro bajo el sol.

Desactivar el Bluetooth cuando no se utilicen

Si el dispositivo principal mantiene activa la conexión, los audífonos pueden seguir consumiendo energía de forma pasiva. Apagar el Bluetooth cuando no estén en uso ayuda a reducir descargas innecesarias.

Mantener el software actualizado

Las actualizaciones de sistema suelen incluir mejoras en la gestión energética. Tener el firmware y el sistema operativo al día podría ayudar.

Evaluar el reemplazo cuando el desgaste ya es notorio

Si la autonomía disminuye de manera significativa pese a aplicar buenas prácticas, es posible que la batería haya llegado al final de su ciclo útil. En ese momento, puede considerarse la sustitución del dispositivo o la revisión técnica especializada.