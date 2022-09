Primeras impresiones del Edge 30 Ultra y los nuevos equipos de Motorola

El Motorola Edge 30 Ultra es la gran apuesta de Motorola para pelear el segmento de los gama alta. Foto: Cortesía

En Tecnoespectador fuimos invitados por Motorola a Buenos Aires, Argentina, para presenciar el lanzamiento continental de sus tres nuevos equipos de la gama Edge: Motorola Edge 30 Neo, Fusion y Ultra. El despliegue de la marca para dar a conocer sus nuevos modelos es una muestra de la esperanza que tiene en estos para pelear de frente con Samsung y Apple, los que han dominado el mercado de los smartphones gama alta.

En el marco del evento, tuvimos la oportunidad de probar los tres equipos lanzados el 8 de septiembre. Sobre los dos primeros modelos, Neo y Fusion, es poco el tiempo que tuvimos con ellos. Sin embargo, fue suficiente para ver las intenciones de Motorola con los nuevos modelos.

Diseño en un equipo compacto

Sobre el Neo hay que decir que sería un intento de crear un equipo de entrada al gama alta, ubicándose justo un escalón más arriba de la línea Moto G, que es la apuesta en los gama media de la empresa perteneciente a Lenovo.

El equipo fue creado bajo la filosofía de tener un equipo con dimensiones reducidas, en comparación con la tendencia actual de los gama alta, pero sin sacrificar el rendimiento. En las pocas pruebas que le hicimos, así se sintió. No fue exigente el uso que le dimos, pero pudimos observar que será un equipo que cumple con las demandas del día a día. Las pocas imágenes que tomamos con la doble cámara del equipo fueron correctas. Al parecer, concentrar la cámara macro, tele y de profundidad en un solo sensor no causa tantos limitantes como se podría pensar.

Más allá de estas breves pruebas, lo que realmente pudimos ver con este equipo fue la relevancia que tuvo el apartado de diseño en su creación. No es solo la intención de hacer un celular compacto, sino que este sirvió para estrenar la alianza de Motorola con Pantone, la empresa multinacional creadora del sistema de identificación de colores. Con el Neo crearon cuatro colores especiales para su cubierta trasera, los cuales incluso vienen en la parte inferior del equipo con la identificación del color en la escala Pantone.

Los colores dispuestos por la multinacional del diseño son: Very Peri, una especie de violeta y que fue considerado el color del año por Pantone; Black Onyx, un negro oscuro; Ice Palace, un color entre el gris plata y el blanco; y el Aqua Foam, que es un verde crema metalizado. A decir verdad, los colores son muy distintos a lo que actualmente se está viendo en los móviles y es un factor que puede llegar a desequilibrar en aquellos que no busquen equipos con tantas prestaciones, pero que consideran que el diseño del equipo es fundamental.

Moto Edge 30 Neo

Dimensiones: 152.9 x 71.2 x 7.75 mm

Cámara trasera: principal de 64MPX

Secundaria de 13mpx macro y gran angular

Cámara frontal 32mpx

Pantalla: 6,29 pulgadas FHD+

Procesador: Snapadragon 695 5G

Memoria Ram: 8GB

Almacenamiento: 128-256 GB

Batería: 4020mAH con 68w de carga rápida y 5w de carga inalámbrica

El hermano de la mitad

El segundo equipo que tuvimos en nuestras manos fue el Fusion. Tal como indica su nombre, este es una fusión de diseño y prestaciones premium con un precio más accesible. Lo más notorio es que sigue con la tendencia del Moto Edge 30 actual de ser uno de los equipos más delgados del mercado. Desde este modelo, Motorola tiene la intención de recuperar rasgos de los primeros Moto Edge, por lo que vuelven las pantallas con bordes curvos.

La pantalla curva y la delgadez del equipo lo hacen un equipo muy cómodo en la mano y en el bolsillo. Al igual que en el Neo, no pudimos hacer pruebas a profundidad debido al poco tiempo que lo tuvimos, pero aún así se pudo observar alguna de las características más notorias.

La pantalla es el aspecto más llamativo de este equipo. Mientras que los rumores de otras marcas indican que las pantallas de bordes curvos tenderán a desaparecer, Motorola le apuesta de nuevo y parece que es un gran acierto. La sensación de una pantalla sin bordes permite un mayor disfrute de los videos. Por otro lado, observamos que es muy notoria la fluidez de la imagen con su taza de refresco de 144Hz. A simple vista, y sin hacer las pruebas de rigor, podríamos decir que es una de las pantallas con mayor desempeño entre sus competidores.

Entre las pocas pruebas que hicimos también evidenciamos el gran sonido que tiene el equipo. En la parte superior del celular se encuentra una inscripción que busca comunicar que está potenciado Dolby Atmos. Sin haberle conectado audífonos o cualquier audio externo, solo podemos decir que el sistema de parlantes estéreo se comporta de una manera más que decente, con una buena reproducción de bajos y un volumen equiparable al de un pequeño bafle externo.

Moto Edge 30 Fusion

Dimensiones: 158.48 x 71.99 x 7.45 mm

Cámara trasera: principal de 50MPX

Secundaria de 13mpx macro y gran angular

Terciaría de profundidad

Cámara frontal 32mpx

Pantalla: 6,55 pulgadas FHD+con bordes curvos

Procesador: Snapadragon 888+ 5G

Memoria Ram: 8-12 GB

Almacenamiento: 128,256 o 512 GB

Batería: 4400mAH con 68w de carga rápida

La apuesta para competir

El equipo que tuvimos por más tiempo fue el Motorola Edge 30 Ultra, el móvil con el que la marca estadounidense busca enfrentarse con todas sus armas en el campo de los gama alta. Aunque en este caso tampoco pudimos hacer las pruebas más rigurosas para ver el comportamiento del dispositivo.

Al igual que el Fusion, tenemos una pantalla con bordes curvos y una taza de refresco de 144Hz. La única diferencia es que son ligeramente más grandes, con 6,67 pulgadas. La pequeña diferencia la hace más llamativa y con la posibilidad de disfrutar de mejor manera los contenidos que en esta se reproduzcan. Este equipo tiene el nuevo Snapdragon 8+ Gen1, que promete ser uno de los mejores procesadores del mercado. Sin embargo, como no pudimos hacerle pruebas, no podemos decir qué tan bien se comporta en las condiciones más exigentes.

Motorola también hizo énfasis en la carga rápida. Prometen tener uno de los sistemas más rápidos del mercado, tanto alámbrico como inalámbrico. Son 125 watts de carga por cable y 50 watts de carga inalámbrica. Pero, como no fue mucho tiempo el que tuvimos el equipo en nuestras manos, no pudimos probar esta característica. Eso sí, uno de los puntos que nos llamó la atención es que en la caja del equipo no solo vendría el cargador normal, sino el wireless.

La característica que más pudimos probar fue la cámara, que en este caso está compuesta de tres sensores: uno de 200mpx -según Motorola, es el equipo con mayor resolución en el mercado-, un lente gran angular de 114º y macro de 50 mpx, y un lente tele de dos aumentos de 12 mpx. La intención fue destacar la cámara, por lo que se pudo participar de un recorrido por Buenos Aires a dos lugares característicos de la ciudad que permitieran evidenciar los puntos fuertes de la cámara.

Los lugares en cuestión fueron el Teatro Colón y el restaurante Nápoles. En el primero se pudo probar que la cámara se comporta de buena manera en tomas donde hay mucha luz y se necesita hacer uso del rango dinámico, Hdr10+, para que se muestren más detalles en la toma. Al hacer fotos de los vitrales del techo pudimos observar que el equipo en su modo normal logra tomar de forma correcta los detalles de los vitrales, bastante iluminados, y otros puntos del techo que están en puntos oscuros. Inicialmente la imagen no parece la mejor, pero al verse en la galería, tras el procesamiento, se puede observar este importante detalle del equipo.

En el Teatro Colón también pudimos ver el teleobjetivo. Cuando hay otros equipos con mayores aumentos ópticos, se siente un poco corto los dos aumentos. Sin embargo, se comporta bien y puede tomar imágenes detalladas de objetos que están lejos. Si se combina con el zoom digital, se pueden tomar imágenes aún más lejanas, pero se resiente la calidad de la foto.

También vimos los 200mpx en todo su esplendor. Primero hay que mencionar que no todas las fotos se toman en esta calidad, sino que hay que acceder a un modo que permite exprimir toda la capacidad de la cámara. Es notoria la diferencia con las tomas normales. El detalle y la definición es evidenciable a simple vista. La belleza de los ornamentos del teatro quedaba registrada de forma fiel en las tomas. No obstante, vale señalar que no pudimos ver qué ventajas podría tener si se toma con esta definición y el modo Raw en el procesamiento de la imagen. Creemos que en este modo se podría aprovechar de mejor manera la alta cantidad de información que registra este sensor.

Por otro lado, Motorola quiso destacar que el tamaño del sensor principal del Ultra le permite tomar excelentes fotos en espacios de poca luz. El restaurante Nápoles fue el escenario ideal para probar esta característica, las fuentes de luz son tenues y buena parte está iluminado con velas. Allí vimos que la cámara se comporta de muy manera en esos ambientes oscuros. Las tomas mantuvieron el detalle y fue poco el ruido que quedaba en la imagen. Las fotos fueron más que decentes y pueden llegar a ser equiparables a las de otros gama alta que también tienen un buen desempeño con poca luz.

Una de las pruebas que nos permitió ver que el mayor tamaño del sensor logra un gran desempeño en las escenas de poca luz fue al grabar unas velas en cámara lenta. Como la captura en cámara lenta implica múltiples tomas en pocos segundos, la ausencia de luz se hace más notoria. Sin embargo, grabamos unas velas en un ambiente oscuro y es poco el ruido que logramos observar en la imagen. Esto quiere decir que el sensor sí es capaz de recibir grandes cantidades de luz sin importar que el tiempo de exposición sea muy corto. Por último, probamos la cámara delantera. Su desempeño fue correcto. No hicimos un análisis a profundidad, por lo que no podemos decir qué tal se comportan los 60mpx de este sensor.

Moto Edge 30 Ultra

Dimensiones: 161.76 x 73.5 x 8.39 mm

Cámara trasera: principal de 200mpx

Secundaria de 50mpx macro y gran angular

12mpx de teleobjetivo de 2x

Cámara frontal 32mpx

Pantalla: 6,67 pulgadas FHD+ con bordes curvos

Procesador: Snapadragon 8+ Gen1

Memoria Ram: 8-12 GB

Almacenamiento: 128,256 o 512 GB

Batería: 4610mAH con 125w de carga rápida y 50w de carga inalámbrica.