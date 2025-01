Probamos el Watch GT5, el reloj inteligente de Huawei: así nos fue

La compañía china apuesta fuertemente por la precisión del monitoreo, la autonomía del dispositivo y los detalles de elegancia para sobresalir del diseño tradicional de los relojes inteligentes. Foto: Huawei Global

En el mercado existe una amplia variedad de relojes inteligentes, por lo que marcar una diferencia es un reto significativo para los fabricantes. En ese sentido, Huawei tiene una visión ambiciosa, y sus esfuerzos en proyectar su búsqueda a través de este tipo de dispositivos se ven reflejados en su posición líder en el mercado global en esta categoría.

De acuerdo con el estudio presentado por IDC, la principal firma mundial de inteligencia de mercado, Huawei lideró la lista de más envíos de wearables en todo el mundo durante los primeros tres trimestres del 2024. En Colombia, en el segundo semestre, presentaron la actualización de sus líneas con las nuevas series FIT 3, GT5 y el D2. En el caso de la Serie GT5, se presentaron tres colores: negro, azul y café.

En El Espectador pudimos probar el GT5 en el día a día. Después de conocerlo y familiarizarnos con sus funciones, podemos contarles nuestra experiencia.

Diseño

Uno de los puntos fuertes del reloj es su diseño. Es común encontrar en el mercado modelos con pantallas cuadradas que claramente identifican los relojes inteligentes de los tradicionales. Sin embargo, la apuesta de Huawei en su diseño es fuerte y, además de colores sobresalientes, ofrece materiales que aportan elegancia y durabilidad.

Para las bandas del dispositivo, encontramos un material en piel sintética y un acero inoxidable para la caja que protege la pantalla. A pesar de que a primera vista tiene la forma circular, en realidad tiene cortes octagonales alrededor del marco que lo hacen lucir muy bien con acabados muy agradables.

El grosor es de 1.7 mm y el peso es de 48 gramos. Es un reloj elegante que implica un peso considerable para quienes no están acostumbrados a portar dispositivos en la muñeca. Por supuesto, hay tamaños más pequeños con colores femeninos, pensados para las mujeres.

La corona digital, la cual tiene una funcionalidad importante, no desentona con el diseño completo del reloj, y un botón en la parte inferior que conduce a los servicios de ejercicio de acuerdo al deporte que se vaya a practicar.

He tenido épocas donde intenté adquirir el gusto por el uso de relojes, primero convencionales y después por los inteligentes, aprovechando sus capacidades, pero no lograba una adaptación fluida. Con el GT5, lo cierto es que, por su elegante diseño, utilizarlo de manera continua ha sido más fácil, especialmente porque, al vestir para ocasiones más formales, funciona bien.

A nivel estético, diez puntos.

Software

De forma predeterminada tiene 12 estilos de carátulas para darle el diseño dependiendo de los gustos y con una amplia posibilidad de personalización, aunque sigue siendo más limitada en comparación con otros fabricantes, como Samsung o Apple.

Para ampliar la funcionalidad del equipo, se requiere tener instalada la aplicación de salud de Huawei. La app está disponible en iOS, Android y de manera predeterminada en los dispositivos Huawei. En este caso, probamos el reloj con un iPhone 11, lo que hace que los pasos para conectar el equipo sean más, pero sencillos. En mi caso, no habré tardado más de cinco minutos registrándome en la aplicación, creando una cuenta en Huawei Salud y realizando la conexión entre celular y reloj.

La funcionalidad de la app en el celular es buena, no tiene problemas de compatibilidad y muestra en detalle los registros en salud y en ejercicio.

La experiencia de navegación es sólida. Se desplaza a través de las aplicaciones y funcionales de manera rápida sin presentar fallas o pequeños bugs en la interacción.

A pesar de tener una compatibilidad muy buena, algo que los usuarios de la tecnología agradecemos, sí se limitan funciones exclusivas al propio ecosistema de Huawei, como la posibilidad de contestar mensajes de texto o utilizar aplicaciones externas, como Spotify, por ejemplo.

Tiene las aplicaciones básicas de un reloj inteligente, como clima, calendario, brújula, calculadora, cronómetro, registro de llamadas y demás. Destaco la linterna, que resulta práctica en momentos de emergencia con niveles de intensidad.

Por otro lado, las llamadas han sido uno de los aspectos que más me sorprendió. Se escucha muy bien a la otra persona, sin la necesidad de usar el reloj en la oreja, y también registra de manera óptima la voz a través de los micrófonos integrados.

Sensores y monitoreo

El músculo más fuerte del Huawei GT5 es la cantidad de cosas que puede monitorear sin que apenas se dé cuenta. Empezando por lo básico, lleva un registro de las calorías que gasto, los pasos que doy y el tiempo que paso de pie. Al principio no le prestaba mucha atención, pero poco a poco me fui enganchando a esos pequeños recordatorios que lo animan a moverse más durante el día. Incluso sugiere rutinas de ejercicio, lo cual es útil cuando quiero hacer algo diferente sin complicarme demasiado.

Otro punto fuerte es el monitoreo del ritmo cardíaco. No solo muestra la frecuencia en reposo o durante el ejercicio, sino que también analiza posibles arritmias o latidos prematuros, lo que me puede brindar una tranquilidad extra, pero tenga en cuenta que es un reloj inteligente, no un instrumento médico. Lo recomendable es que, ante cualquier anomalía, consulte con un médico de confianza.

Además, el GT5 monitorea la saturación de oxígeno en sangre, algo que puede resultar bastante útil, sobre todo en momentos de mucho estrés o con ejercicios intensos. También hace un seguimiento del sueño con bastante precisión, aunque, sinceramente, no logré acostumbrarme a dormir con él puesto. Aun así, los días que lo usé, me dio información bastante detallada sobre la calidad del descanso.

Un área en la que Huawei está poniendo un énfasis especial es el bienestar emocional. El reloj mide los niveles de estrés y te dice si estás a gusto, neutral o a disgusto. En lo personal, no siento que esta función tenga aún una gran utilidad práctica; monitorear las “emociones” o, en este caso, el estado de ánimo no tiene un propósito útil, a diferencia de los otros monitoreos. En el caso del estrés sí está bueno, especialmente para corroborar días pasados y revisar sus niveles para tomar medidas en caso de encontrarse con picos altos. Sin embargo, me parece un enfoque interesante en el que la compañía está apostando, y seguramente seguirá evolucionando en futuras versiones.

Con respecto a los deportes, soporta una amplia variedad de modalidades y estilos que ofrecen diferentes parámetros de ejercicio.

Algo que me ha resultado muy práctico es su monitoreo automático. Cuando detecta que estoy caminando durante un buen rato, comienza a registrar los datos relevantes sin que tenga que hacer nada. Esto es perfecto para esos días en los que salgo a caminar sin la intención de hacer ejercicio, pero luego termino recorriendo más de lo esperado. Además, el reloj ofrece retroalimentación por voz, informando cada cierto tiempo cuánto llevo caminando, cuántas calorías he quemado, cómo va mi ritmo cardíaco y cuántos pasos he dado.

Por último, una función que me llamó la atención fue la medición de la temperatura de la piel. No es algo que revise constantemente, pero está ahí y es interesante ver cómo varía a lo largo del día.

Batería

Si hay algo que realmente sobresale, es la duración de batería. Huawei promete hasta 14 días de autonomía, pero la realidad es que esta cifra puede variar dependiendo del uso. Algunas aplicaciones que monitorean la salud las 24 horas del día pueden reducir considerablemente ese tiempo. Sin embargo, en mi experiencia, con todas las funciones activas y sin usar la pantalla en modo Always On Display, logré alrededor de 10 días de uso sin problema, lo cual sigue siendo una autonomía bastante destacable en comparación con otros fabricantes.

Para quienes no estén familiarizados, el modo Always On Display permite que la pantalla del reloj permanezca encendida de forma permanente, mostrando información básica como la hora y notificaciones sin necesidad de girar la muñeca. Esto, aunque muy útil, tiene un impacto significativo en la batería. Con esta función activada, Huawei promete una duración de alrededor de cinco días, lo cual sigue siendo bastante razonable para un smartwatch con tantas funciones.

Otro aspecto positivo es la velocidad de carga. Desde cero, en apenas 15 minutos el reloj alcanza el 25 % de carga, y en 30 minutos llega a cerca del 50 %. En poco más de una hora, la batería se carga por completo. Esto significa que, aunque tenga que cargarlo cada cinco días dependiendo del uso, no es una tarea tediosa ni que requiera mucho tiempo.

En términos generales, es un gran reloj que apuesta fuertemente por la precisión del monitoreo, la autonomía del dispositivo y los detalles de elegancia para sobresalir el diseño tradicional de los relojes inteligentes. Son unos competidores sólidos y que juegan con la accesibilidad a su favor. El GT5 tiene un costo de COP $999.900 en la página oficial de Huawei Colombia.

